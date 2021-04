Kommentar

Boris er både først og sist

Av Leif Welhaven

Her blir Storbritannias statsminister Boris Johnson vaksinert med første dose tidligere denne måneden. Foto: ANDREW PARSONS /10 DOWNING STREET

Historien om Storbritannias coronahåndtering preges av kontraster. Nå pågår oppvask og festforberedelser på samme tid.

For noen dager siden kunne britenes 56 år gamle statsminister brette opp det venstre skjorteermet på St. Thomas-sykehuset i London.

Inn kom den første dosen av AstraZeneca-vaksinen, ut kom en formaning til folket om hvor viktig det er å vaksinere seg.

Her var en leder som virkelig ville fremstå frempå, i en tid der vaksineringen er igangsatt for godt over halvparten av den voksne befolkningen.

Det er ingen tvil om at britene her har kommet langt, samtidig som de kommer svært svakt ut hva gjelder andre sider ved kampen mot covid-19.

Historien om coronaviruset på øyriket er som et janusansikt – det klassiske romerske symbolet som uttrykker ulike deler av følelsesspekteret.

Den fremoverskuende delen gir grunn til optimisme om å få hverdagen tilbake om ikke altfor lenge. Kulturminister Oliver Dowden har lansert merkelappen «The summer of fun» om det som forhåpentligvis er i vente.

Målet er å få en forsmak allerede i vår. Da er det håp om tusenvis av tilskuere på FA-cupfinalen i fotball. Til sommeren er ønsket å få en folkefest på Wembley under avslutningen av europamesterskapet i samme idrettsgren.

Britene ser også for seg liv på nattklubber, teatre, festivaler og andre arrangementer. Riktignok må det tas forbehold om den videre virusutviklingen, men håpet om å være tidlig ute med å slippe tøylene har sammenheng med hvor langt fremme de er på vaksinefronten.

Nylig ble det satt over 700.000 vaksinedoser på én dag. Snittet for førstedoser er nå på 350.000 om dagen, ifølge BBC. Det er et knepp ned fra hvor det har ligget, og skal skyldes at runde to er godt i gang. Totalt har mer enn 30 millioner briter fått den første dosen med coronavaksine, mens det oppfølgende stikket er gitt til drøyt 3,5 millioner.

Nå har vaksineprogrammet kommet dit at personer fra 50 år og oppover kan bestille vaksinetime. Der er vi ikke her til lands, for å si det slik.

En av grunnene til at Storbritannia har vært så frempå, var valget om å bruke betydelige ressurser på forhåndsbestillnger av vaksiner.

Underveis har vi sett heftige diskusjoner med EU og forsinkelse av vaksinelevering fra India, men i sum er det ingen tvil om at britene har vært fremoverlente.

Det finnes etiske sider verdt å diskutere rundt fordeling mellom land og verdensdeler, men for Boris Johnson & co vil nok en tidlig retur til et mer normalt liv uansett ha effekt for hjemlig støtte.

Den tilbakeskuende delen av historien er av en helt annen karakter. Det er nedslående hva som fremkommer at rapportering om hvordan dødstallene i Storbritannia kunne bli så ille. Det er så altfor mange sørgende familier, som neppe vil oppleve det som en «gledens sommer», siden de har mistet noen som var dem nær og kjær.

127.000 mennesker har omkommet i Storbritannia etter å ha blitt smittet med covid-19. Totalt har smitten rammet 4,3 millioner, det store flertallet naturlig nok i folkerike England.

Et sentralt spørsmål er hvor mange liv som kunne vært spart dersom myndighetene hadde reagert raskere og mer resolutt i flere faser.

Nylig skapte det overskrifter at tenketanken «Resolution Foundation» har beregnet at somling med å gå i lockdown i vinter kan ha forårsaket opptil 27.000 ekstra dødsfall.

Sendrektighet omtales som en «stor feil», og ifølge The Guardian hevdes det at dette poenget bør stå sentralt i eventuelle videre undersøkelser av coronahåndteringen.

Ser man nærmere på tidslinjen siden coronatrusselen virkelig begynte å melde seg, tegner det seg et bilde av myndigheter som har vært defensive i flere omganger.

Det virker å ha gått altfor lang tid før statsminister Boris Johnson innså alvoret i pandemien. Verdien av å holde avstand for å redusere smittefare var for eksempel et tema statsministeren ikke satte så høyt i starten.

Det ble dessuten kritikk av at massetesting ikke kom i gang tilstrekkelig tidlig.

Særlig heftig ble oppvasken av tiden det tok å stenge ned. Her har masseinnslippet på matchen mellom Liverpool og Atletico Madrid i fjor vår ofte blitt trukket frem, med dystre anslag om utslag av en fotballkamp på covid-statistikken.

Også i senere faser har responstid når virusfaren tiltar, stått sentralt. Ifølge BBC skal det ha vært frustrasjon innad i regjeringen over egen statsminister.

Utfallet av så mange måneder med corona er at fattige områder og visse folkegrupper er ekstra er hardt rammet, men hele landet har fått en skikkelig trøkk.

Med så mange døde er det uansett begrenset hvor mye jubel det bør frembringe at det finnes lyspunkter etter bekmørket.