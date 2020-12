Leder

Trump gjør stor skade

Donald Trump velger å bruke de siste ukene som president på å skade demokratiet og svekke tilliten til institusjonene. Han setter det demokratiske systemet i fare ved å bryte med regler og konstitusjonell sedvane. Hans ettermæle blir av en president som brukte alle midler for å annullere resultatet av et demokratisk valg.

Fem uker etter valgdagen nekter fortsatt Trump å erkjenne at han har tapt. Joe Biden har vunnet 306 valgmenn, Trump har 232. Biden fikk over 81 millioner stemmer nasjonalt, Trump fikk vel 74 millioner.

For fire år siden erkjente Hillary Clinton nederlag på valgnatten, selv om hun hadde fått nesten tre millioner flere stemmer. Trump vant i viktige vippestater med syltynn margin. Han fikk like mange valgmenn som Biden nå har. Da kalte Trump sin seier for et valgskred. Han ble invitert til Det hvite hus og kunne umiddelbart starte forberedelsene med å etablere en ny administrasjon.

I over 200 år har USA hatt en fredelig og ryddig maktoverføring etter valg. Det er dette grunnleggende prinsipp i demokratiet Trump bryter med. Han fortsetter en kampanje med juridiske søksmål og politisk press uten hensyn til hvilken varig skade det påfører landet han representerer. Alt er basert på grunnløse påstander og ville konspirasjonsteorier.

Hans egen svært lojale justisminister William Barr har slått fast at det ikke finnes noe bevis for utstrakt valgfusk som ville endret resultatet. Chris Krebs, som hadde det øverste ansvar for valgsikkerheten, sa at årets valg var det sikreste noensinne. Det førte til at han fikk sparken. Krebs er republikaner og ble utnevnt av Trump for to år siden.

Nesten alle søksmålene fra Trumps advokater er blitt avvist, i flere tilfeller av føderale dommere som presidenten har utnevnt. Når ikke dette fører frem har Trump forsøkt å overtale republikanske guvernører og folkevalgte til å utnevne valgmenn som vil støtte ham, i strid med det faktiske valgresultatet i delstatene.

Heldigvis finnes det republikanere på delstatsnivå med sterkere ryggrad og større integritet enn det store flertall av partiets representanter i Kongressen. De har hindret Trumps forsøk på å overprøve folkets vilje.

Det krever personlig mot av partifeller å tale Trump imot. De utsettes for presidentens hån og tilhengeres trusler. Trump har skapt en stor politisk sekt som tror på alt han sier.

USA har en lengre sammenhengende demokratisk tradisjon enn noen annen moderne nasjonalstat. Landet har sterke institusjoner som ivaretar maktfordelingsprinsippet. USA har frie og uavhengige medier. Trump har i fire år forsøkt å svekke tilliten til institusjonene og kalt mediene for folkefiender. Nå nekter han også å godta et valgresultat.

Trump har tapt. 20. januar er hans presidenttid over. Faren er at det senere kan det komme dyktigere demagoger og strateger enn ham. På en måte har Trump vært en vekker for alle liberale demokratiske land. Han har vist oss at demokratiet er skjørt og at vi aldri må ta det for gitt.

