– Denne teksten er ikke en oppfordring til at unge eller noen andre skal bli veganere, det er en oppfordring om å være sann med seg selv om sine verdier og prioriteringer, skriver Pourya Bigonah i VGs kronikkserie for unge «25 under 25».

«25 under 25»: Dropp skinke og ribbe i år!

Hvorfor i alle dager er den mest klimabevisste generasjonen ansvarlig for å spise mest kjøtt?

Publisert: Nå nettopp

POURYA BIGONAH (20), student ved NTNU

Den siste tiden har sosiale medier vært fylt med moraliserende innlegg fra mine jevnaldrende. Ofte angående miljøkonsekvensene av gavepapir og å kjøpe nye, unødvendige ting. Dette er jo selvsagt veldig fornuftige ting de tar opp. Men likevel lurer jeg på om mine medstudenter er villig til å droppe juleskinke og ribbe i år?

Jeg ser iallfall ikke et ord om det. Dette er merkelig, fordi FN anser det å kutte ned kjøttforbruket som et av de mest effektive tiltakene et individ kan gjøre for miljøet. Hvis det er tilfellet, hvorfor spiser ikke unge mindre kjøtt?

Pourya Bigonah, student. Foto: Privat

Ifølge Framtiden i våre henders beregninger fra 2014, vil effekten av å kutte ut en kjøttmiddag per uke, være like bra for klimaet som å fjerne 170 tusen biler fra veiene.

En stor samlestudie fra 2017 estimerer også at å velge en kilo storfe, forårsaker omtrent 70 ganger høyere klimafotavtrykk enn utendørsdyrkede grønnsaker.

I 2018 publiserte forbruksforskningsinstituttet SIFO en rapport som viser at norsk ungdom under 30 uttrykte størst ønske om å spise mindre kjøtt, men var også de som spiste mest.

Så hvorfor i alle dager er den mest klimabevisste generasjonen ansvarlig for å spise mest kjøtt?

Vi kan ikke skylde på ignoranse. Unge voksne er, ifølge SIFO-rapporten, bevisste når det kommer til utslipp som kjøttindustrien forårsaker, samtidig den enorme lidelsen som blir påført dyrene. Klimaengasjerte unge har derfor få unnskyldninger å komme med for å ikke kutte ned på kjøttforbruket sitt.

Vi kan ikke skylde på at vegetarmat er dyrt. Forsker Annechen Bahr Bugge ved SIFO forteller at unge velger kjøtt fordi det er lettere å variere og tilberede kjøttmiddager.

Mange av de populære matrettene blant unge inneholder kjøtt – som for eksempel taco og pizza. Vegetarvariantene av disse behøver absolutt ikke være dyrere! Faktisk, dersom man lager mat fra bunnen, er det på generelt nivå billigere å velge plantebasert.

Hva er da vår unnskyldning? Vi kan ikke forvente å bli tatt seriøst når vi streiker for klima, men lar vær å gjøre egne valg som faktisk kan utgjøre en stor forskjell.

Nå er tiden inne for å se oss selv i speilet: Unge i dag er også ansvarlig for ødeleggelse av jorden. Dersom vi ønsker å være annerledes fra tidligere generasjoner, må vi faktisk innrømme at vi nå har blitt like ille som dem.

Vi må være smarte angående hvilke klimatiltak vi prioriterer og tenke: Hvilke handlinger forårsaker størst reduksjon av utslipp? Eksempelvis ville 20 prosent mindre kjøttinntak per person forårsake en mye større reduksjon i klimagasser enn en rekke andre tiltak.

Det er ikke nødvendigvis praktisk eller fristende å velge plantebasert. På samme måte som det ikke alltid er praktisk å sykle istedenfor å kjøre, eller like gøy å reise til hytta enn å fly til Syden.

Likevel snakker unge om de sistnevnte eksemplene som nødvendige handlinger for klimaet. Hvorfor er det da vanskelig å anvende samme logikk og tålmodighet ovenfor kjøttforbruk?

Problemstillingen burde iallfall føre oss til å tenke over hva vi faktisk ber andre gjøre. Denne teksten er ikke en oppfordring til at unge eller noen andre skal bli veganere, det er en oppfordring om å være sann med seg selv om sine verdier og prioriteringer.

Å bortforklare våre svakheter er lett. Det vanskelige vil være å finne gode svar når vi blir anklaget av våre egne barn for å gjøre samme feil våre foreldre gjorde.