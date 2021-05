REFSER NFF: – Avstanden mellom ledelse og «alle» andre i norsk fotball blir stadig større, skriver Bjørnar P. Sandboe.

Bom, bom, bom – alt er som det pleier på Ullevaal

Når støvet etter Qatar-avstemmingen har lagt seg, uansett utfall, er vi nødt til å ta en opprydning i fotball-Norge. Og den oppryddingen begynner på toppen.

BJØRNAR POSSE SANDBOE, ressursperson, Norsk Supporterallianse

Fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt brukte mesteparten av sin VG-kronikk til et frontalangrep på VGs kommentator Leif Welhaven. ««Forbundet ønsker å kreve fysisk oppmøte for alle» (Welhaven, min anm.), som selve kjernen i sin som vanlig aggressive, nær angripende, kommentar. Faktum er at det er feil», skriver de to øverste lederne i norsk fotball.

Men faktum er at det er helt riktig. Fotballforbundets egen konkurransedirektør er sitert i VG på at «vi har ikke konkludert, men vi har som ambisjon å samles fysisk» og «vi vil nok i utgangspunktet drøye så lenge som mulig etter ønsket om å samle folk fysisk. I en så viktig beslutning for norsk idrett er det fint å kunne møtes». Dette kan ikke leses på noen annen måte enn at NFF ønsker seg et fysisk ting. Og på et fysisk ting er det oppmøteplikt for å stemme.

Derfor blir personangrepet på Welhaven ekstra parodisk – men helt i tråd med tidligere uttalelser.

Det er bare noen dager siden Norsk Supporterallianse ble beskyldt av generalsekretæren for å «misbruke demokratiet» da vi tilbød breddeklubber som ikke har råd eller mulighet til å reise til Oslo en representant. NFFs kretsleder i Hordaland kalte det «en underbyggende form for korrupsjon». Dette er første gangen NFF bruker ordet korrupsjon i Qatar-sammenheng. Det er et tankekors at dette først skjer når noen supportere følger NFFs egne vedtekter for å få opp valgoppslutningen i en demokratisk votering. Gjelsvik sitter for øvrig i Qatar-utvalget, så det skal bli interessant å se i rapporten om det er korrupsjon der eller hos FIFA, eller om det bare er Supporteralliansen som er problemet.

Generalsekretæren og fotballpresidenten drister seg utpå med å anklage VGs kommentator for å ha en «logisk brist» i argumentasjonen sin. Jeg kan ikke annet enn å tro at denne oppfatningen vokser fram ved å være i en slags boble.

Bredderepresentantene er helt i tråd med NFFs egne vedtekter, selv om det gjerne kan kalles kreativt. Representantene som blir oppnevnt stemmer på det klubbene allerede har bestemt seg for. Og ikke minst – det var et direkte tilsvar på at NFF ønsket seg fysisk oppmøte.

Norsk fotballs ledere kunne brukt den siste tiden på å kommentere grunnlaget for et estimert tap på 100-200 millioner, et estimat som har begynt å slå sprekker etter at sponsorer forteller at de hverken har blitt kontaktet av NFF eller at de kommer til å endre noe på sponsorforholdet dersom Forbundstinget voterer for boikott.

Forbundet har kritisert Supporteralliansen for å «påvirke» klubbene før rapporten er klar, men det er tydeligvis ikke noe problem å gå ut i VG og si at breddeklubber må være med på å dekke et tap på 200 millioner.

De kunne kommentert hvordan NFFs ledelse mener de har vært «kritiske» og har uttrykt «sterk motstand» til tildelingen av mesterskapet, etter at Josimar ettergikk både brev til FIFA og uttalelser i pressen – og ikke fant hold i påstandene.

De har kommentert at de har vært i et møte med FIFA der flere organisasjoner la fram positiv utvikling, men unnlater å gå inn på at for eksempel organisasjonen The International Trade Union Confederation (ITUC) er finansiert av Qatars myndigheter. Med et hundretalls millioner, hvert år, siden 2019. Før dette var de nemlig svært kritiske til arbeidsforholdene, helt siden tildelingen av VM. Siden Qatar begynte å betale dem, har det ikke kommet en eneste kritisk rapport eller kommentar.

Og da er det jo ett ord som kommer opp i varsellampene, er det ikke det? Nei, det er Supporteralliansen som driver med korrupsjon!

Resultatet er at avstanden mellom ledelse og «alle» andre i norsk fotball blir stadig større. Det har ikke manglet på slag mellom supportere og forbundet, med stadige bøteleggelser og straffereaksjoner. I perioden 2014-2016 samlet jeg opp alle bøter gitt av NFF til klubber som en konsekvens av bruk av pyroteknikk. Beløpet? 927 500,-. Pluss 142 500,- for å storme banen ved seier eller knuste seter. En drøy million for å straffe tilskuere som går på fotballkamper i Norge, altså.

Samtidig ser vi da at det ikke engang har blitt reist kritiske spørsmål til FIFA om tildelingen av Qatar-VM før de stod overfor en reell trussel om boikott. Det er alt annet enn tillitsvekkende. Når vi da ser gjentatte ubegrunnede påstander, halvsannheter og personangrep fra den «sterke» part gjennom våren er det all grunn til å tenke over hvordan toppen av pyramiden og dens modus operandi får konsekvenser i fotballen vår til daglig.

Når støvet etter Qatar-avstemmingen har lagt seg, uansett utfall, er vi nødt til å ta en opprydning i fotball-Norge. Og den oppryddingen begynner på toppen.

I mellomtiden får vi håpe Malcolm Bidali, en kenyansk fremmedarbeider og aktivistblogger som ble arrestert 5. mai, fortsatt lever. Han har tidligere skrevet om at minimumslønnen arbeiderne er lovet ikke er en realitet, at de blir nektet adgang til å møte kjærester og livsledsagere, hvordan varslingssystemet Qatar skrøt av i NFF-møtet 11. mai ikke fungerer, og hvordan arbeidere blir lurt for penger når de ankommer Qatar.