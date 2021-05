Kommentar

Hva er det med pakistanerne?

Av Shazia Majid

HARDT RAMMET: Nordmenn med pakistansk bakgrunn har hatt høyest smitte, innleggelser og dødsfall grunnet covid-19. Foto: Roar Hagen

Ingen andre i Norge er hardere rammet av covid-19 enn pakistanske nordmenn. En forklaring på hvorfor kan redde liv. Men finnes svar med to streker under?

De fleste pakistanske nordmenn kjenner noen som har blitt alvorlig syke, eller har dødd av coronaviruset. Enten i nærmeste familie eller i omgangskretsen. Ingen rundt meg er uberørt. Ei heller jeg. Flere nære familievenner, alle menn på min fars alder, er brått blitt revet vekk.

Pandemien har vært en katastrofe for Norges lille pakistanske befolkning.

Vi så det først i England, som har en av de største pakistanske og indiske diasporaene i verden. Jeg har fryktet tallene siden den gang. Og så kom bekreftelsene i tre ulike rapporter fra Folkehelseinstituttet (FHI) i desember i fjor: Etniske minoriteter og særlig folk født i Pakistan (og deres etterkommere) topper den dystre statistikken over corona-smitte, innleggelser og død.

Det desperate spørsmålet har vært hvorfor?

Ikke for å finne syndebukker, men for å forstå og handle slik at liv og helse kan reddes. Ikke bare nå, men også i fremtiden.

Sosiale ulikheter

FHI har forsøkt å finne svar. Og fra starten vist at sosiale ulikheter ikke er den største forklaringen på den dødelige overrepresentasjonen. I alle fall ikke med den informasjonen som har vært tilgjengelig så langt.

FHI har sjekket innleggelser og smitte opp mot alder, kjønn, bostedskommune, trangboddhet, medisinsk risiko, yrke, utdanning og inntekt.

I andre sammenlignbare land har etniske minoriteters overrepresentasjon handlet om sosiale ulikheter – altså fattigdom og ulik tilgang til goder og muligheter. Britiske og amerikanske covid-studier har langt på vei bekreftet disse forholdene.

En delforklaring

Når FHI ikke klarer å finne tilsvarende sterk sammenheng, uansett hvordan de vrir og vender på det, kan det skyldes at Norge er en rik velferdsstat. Og at integreringen har vært mer vellykket enn mange tror.

Landets innvandrerbefolkning er fortsatt lavest på rangstigen. Men bunnen er ikke like lav her som den er i uttalte klassesamfunn som USA og Storbritannia.

Det er greit å ha i mente. Men det hjelper ikke stort. For selv om fattige innvandrere i Norge har det bedre enn fattige innvandrere i England, dør de fortsatt omtrent like ofte av covid-19 her hjemme som de dør der ute.

For pakistanere (født i Pakistan) ligger over 18 prosent av forklaringen for den høye smitten i de variablene FHI har sjekket opp mot. Det er ikke mye, men det er noe.

Hva er da hovedforklaringen?

Familiebåndene

Det korte svaret er at vi ikke vet. Det vi vet helt sikkert er at det er en «missing link». Det er noe her som ingen har klart å veie og måle. Foreløpig.

Inntil svar med to streker foreligger, kan man forsøke å forstå.

Jeg har tidligere løftet frem flerfamiliehusholdninger som noe av forklaringen på at flere pakistanere blir smittet og dør av covid-19.

I Storbritannia har flere studier vist at folk med sørasiatisk bakgrunn har økt covid-dødelighet om de bor i flergenerasjonsboliger. I Norge bor 40 prosent av pakistansk-norske over 64 år sammen med storfamilien.

Det kan godt tenkes de har nok kvadratmeter per hode. Men, om en familie med barn og besteforeldre deler samme bad, sier det seg selv at smitten sprer lettere og rammere hardere. Disse aspektene understrekes også i FHI sine studier.

Et annet, lite omtalt fenomen er at samme storfamilie har leiligheter i samme blokk, eller nær inntil hverandre. Gryter bæres mellom leiligheter i bare sokkelesten. Dette fanges ikke opp i tall for trangboddhet slik definert i statistikken.

Utenlandsreisene

Så har det også vært diskusjon om importsmitte. Jeg mener noe av smitten i innvandrermiljøer kan tilskrives utenlandsreiser. En del har reist på tross av klare advarsler. De har satt sine egne og andres liv i fare.

Noen har hatt gode grunner for å reise: et dødsfall, sykdom, en eiendomstvist som ikke kunne vente. Andre har ikke hatt slike presserende grunner. Resultatet er uansett vanskelig å leve med. Den britiske mutanten ble importert inn til Pakistan via landsmenn på besøk. Smitte er kommet inn til Norge.

De færreste er stolte av utenlandsreisene. De fleste har angret bittert i ettertid. Mange har i sin naivitet trodd at forholdene var bedre for eksempel i Pakistan. Feilbedømmelsen har kostet dyrt. Særlig for dem som aldri kom hjem igjen.

Gud og genetikk

Den senere tid har flere og flere fagfolk og leger også løftet frem genetisk predisposisjon som en mulig forklaring på at så mange med pakistansk bakgrunn blir så alvorlig syke.

Så klar mener de sammenhengen er at pakistansk-norske må prioriteres i vaksinekøen. Andre mener mer alvorlig sykdom skyldes at mange flere er smittet i gruppen.

Kanskje er nettopp genetikk «the missing link». Det er for tidlig å slå fast. Men det er nærliggende å tro at gener er en viktig bit i puslespillet.

Så vil det alltid være noen fatalister, særlig i miljøer som den pakistanske, som tror på at alt er forutbestemt. Slik som døden. Og som dermed slurver med smittevernregler.

En problemstilling godt kjent i Birmingham i England, forteller en høytstående britisk-pakistansk lege. Nå sliter han med vaksineringen av gruppen. «Mange tror på dumme konspirasjonsteorier», sier han.

Pakistanske nordmenn kommer til å klare seg bedre enn britiske, fordi vi er rikere.

Tall som teller

Og det er det vi sitter igjen med til slutt. At alt henger sammen med alt. Kanskje finnes ikke ett svar. For alt kan ikke veies og måles.

Det som kan måles er følgende: Få andre steder har smitten gått kraftigere ned* enn på Stovner den siste tiden.

Det viser to ting: Også folk med utenlandsk bakgrunn etterlever smittevernregler. Og at når de vet bedre, så tar de bedre beslutninger.

* Bydel Stovner i Oslo har hatt vedvarende høy smitte og vært gjenstand for stor debatt. 23. mars var toppnotering med 1 742,8 smittede per 100.000 de siste 14 dagene. Tilsvarende tall 9. mai var 303 smittede per 100.000. Samme dag var det flere nye smittede i bydel Vestre Aker (4) enn det var på Stovner (3).