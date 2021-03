Stopp sviket!

Leder

KATASTROFENS ANSIKT: Sultkatastrofen i Jemen skyldes seks år med krig. Treåringen Aisha Ibrahim Ahmed veide bare 5,3 kg da VG møtte henne og moren, Naziha på et sykehus i Aden i 2018. De vedvarende krigshandlingene har ført til at situasjonen nå er verre enn noen gang. Foto: Harald Henden

Sivilbefolkningen i Jemen er rammet av verdens største humanitære krise.

FN trygler medlemslandene om nødhjelp. Noen land, som Storbritannia, svarer med bistandskutt.

Da Johnson-regjeringen onsdag la frem sitt forslag til statsbudsjett var bistandsposten barbert. Kuttene er forklart med pandemiens innhugg i britisk økonomi. Men statsministeren har lenge varslet at det vil komme nedskjæringer på dette feltet. Opposisjonen har tidligere anklaget Boris Johnson for at han forsøker å dekke inn – og dekke til – de negative følgene av brexit ved å kutte i britisk bistand.

Samtidig forsvarer Johnson britenes våpensalg til Saudi-Arabia, landet som gjennom sin krigføring i Jemen har bombet brorparten av landets infrastruktur i filler. Eksemplet er illustrerende, dessverre. For Storbritannias konservative regjering er slett ikke alene om denne holdningen. Verden har så langt vendt ryggen til Jemens befolkning, og sviket bare fortsetter.

Sist uke ble det arrangert en internasjonal giverkonferanse for å sikre at et minimumsbeløp ble samlet inn til Jemens sult- og krigsrammede. 16 millioner jemenitter lever på randen av katastrofe. For 50 000 mennesker er nøden helt akutt. To millioner barn under fem år sulter hver dag. 400 000 av disse vil dø av underernæring. Ifølge FNs generalsekretær António Guterres er 33 milliarder kroner minimumsbehovet for å holde livsviktige matprogrammer gående. Verdenssamfunnet kunne bare avse under halvparten av dette beløpet.

Mens FN og hjelpeorganisasjonene må «tigge og skrape sammen det lille de får av støtte for å gi et minimum av den hjelpen jemenittene trenger for å overleve», slik generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen uttrykker det, ser man at nasjonene som er involvert i krigen ikke har problemer med å bevilge penger til å sikre en videre krigføring. Egeland kaller dette hårreisende. Det er en mild beskrivelse.

Borgerkrigen i Jemen har pågått siden 2015 og står mellom Jemens internasjonalt tidligere anerkjente regjering og Houthi-bevegelsen. Begge sider har allierte utenfor landets grenser, og krigen anses som en del av konflikten mellom Saudi-Arabia og erkefienden Iran. I tillegg kjemper terrornettverket Al Qaida mot myndighetene. Seks års krigføring har ført til at 80 prosent av Jemens befolkning på 29 millioner innbyggere vil være avhengig av internasjonal nødhjelp for å kunne overleve, ifølge The Times.

USAs president Joe Biden varslet nylig at amerikanerne trekker støtten til den offensive operasjonen som Emiratene leder i Jemen. Storbritannia og andre vestlige land som har bidratt til å opprettholde konflikten bør gjøre det samme. Her kan Norge gjennom den nyervervede posisjonen i FNs Sikkerhetsråd være med å legge press på partene.

I likhet med så mange andre konflikter, har heller ikke denne en militær løsning. Krigshandlingene må stoppe. Heller enn å bryte ned den utarmede nasjonen enda mer, må innsatsen nå handle om å redde stumpene og bygge opp Jemen igjen så befolkningen kan få tilbake landet sitt – og livene sine.