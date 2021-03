ETTERLYSER ERNA: – Statsministeren må ikke nøle lenger. Med strammere tiltak nasjonalt, i første omgang fram til påske, sammen med satsing på bedre beredskap i alle kommuner, kan nye utbrudd oppdages og slås ned før de får spre seg videre, skriver kronikkforfatterne. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Vi trenger nasjonale tiltak nå!

Det haster med å slå ned smitten.

DAG JACOBSEN, avdelingsleder, dr. med, spesialist i klinisk farmakologi, indremedisin og kardiologi, Oslo universitetssykehus

MADS GILBERT, overlege dr.med., professor em., spesialist i anestesiologi, Tromsø

GUNNAR KVÅLE, dr.med., professor em. i internasjonal helse, Bergen

Helseminister Bent Høie har påpekt hvor smittsom den nye britiske virusvarianten er og understreker at «vi frykter for liv og helse og overbelastning av helsetjenesten». Det er det god grunn til. I tillegg bekymrer den økende rapporteringen av senvirkninger etter covid – også hos yngre.

Nedstengeningen av samfunnet fra 12. mars 2020 stoppet spredningen effektivt.

Vi slapp at epidemien ble like ille i Norge som i Sverige. Holdenutvalget har vist klart at å slå ned epidemien og holde lave smittetall er beste strategi for å redde liv, redusere sykdomsbyrde og beskytte norsk økonomi. Hvis statsminister Solberg nå iverksetter en tilsvarende nedstenging kan det gjøre at vi sammen lykkes med siste etappe i innspurten av bekjempelsen av epidemien.

I statsministerens siste redegjørelse til Stortinget virket det som hun var fornøyd med utviklingen. Tross erkjennelsen om at situasjonen er alvorlig velger regjeringen likevel vente å se om det blir verre før eventuelle nye, strengere tiltak iverksettes.

Mandagens tiltak (15. mars) er ikke tilstrekkelige med ulike muterte, mer smittsomme, og farligere, virus i omløp. Gjennomsnittlige daglige smittetall registrert siste uke (uke 10) var 785. Dette er det høyeste gjennomsnitt for noen uke registret i Norge. Stigning er hele 40 prosent fra uke 9. Smittetallene er nå tre ganger høyere enn gjennomsnittet i uke 6. Sammen med et R-tall på 1,3 viser dette at vi er inne i en farlig utvikling.

Nå er det stigende smittetrend i sju av 11 fylker. Smittetallene har mer en doblet seg siden uke 8 i Viken, Oslo og resten av landet. Det derfor svært bra at Oslo nå stenger ytterligere ned og at Viken også følger opp med lignende tiltak.

«TISK»-strategien (testing, isolering, smittesporing og testing) i områder med smitteutbrudd, med tillegg av moderat strenge nasjonale tiltak har siden høsten 2020 vist seg utilstrekkelig til å slå ned epidemien i Norge. Men – vi har lært at relativt korte, kraftige nasjonale tiltak, nær full nedstenging, gjør det mulig å slå ned epidemien.

Selv et ganske halvhjertet forsøk på å slå ned smitten før jul reduserte smitten betydelig. Smitten ble slått effektivt tilbake med strenge nasjonale tiltak som regjeringen raskt fikk på plass like over nyttår, tross de svært høye smittetallene etter jule- og nyttårsfeiringen.. Smittetallene falt med mer enn 60 prosent fram til midten av februar. Etter sterkt press fra næringslivet, idrettssektoren og andre lettet regjeringen igjen – og for tidlig – på de nasjonale tiltakene.

Derfor er vi nå igjen i en kritisk situasjon.

Det er helt uholdbart hvis regjering nå lar smitten fortsette å stige, når vi samtidig vet det er fullt mulig å slå ned smitten med sterkere tiltak. Nå har vi også bedre kunnskap om de svært alvorlige konsekvensene ytterligere smittestiging vil ha. Det er en klar sammenheng mellom antall smittete og hvor mange som blir alvorlig covid-syke.

Antall innlagte pasienter med covid-19 har steget fra 69 til 221 mellom 17. februar og 15. mars. 15. mars var det 193 pasienter innlagt med covid-19 bare i Helse Sør-Øst. Dette er det høyeste tallet siden 7. april 2020.

Arnoldo Frigessi, professor og medlem av FHI sin modelleringsgruppe, sier til VG at antall innleggelser kan være opp mot 400 om tre uker, hvis smittesituasjonen ikke endres. Dette er nesten 100 flere pasienter enn det høyeste antall innlagte covid-pasienter siden smittetoppen april 2020. Tallet på sykehusinnlagte vil bli langt større hvis vi får en fortsatt smitteøkning som R på 1,3 indikerer.. Sykehusenes kapasitet vil da sprenges. Oslo Universitetssykehus forbereder reduksjon i planlagte aktiviteter, helsepersonell på AHUS «holder pusten».

Selv om færre eldre dør når de vaksineres, vil yngre, yrkesaktive, skoleelever og andre som rammes, risikere meget alvorlige medisinske konsekvenser. De som innlegges nå er yngre enn før. Medianalderen for de innlagte siste fire uker var 53 år, mens den tidligere har vært 60 år i Norge. I Ulvik ble 9 av 134 smittede så alvorlig syke at de måtte innlegges. Alle pasientene var under 43 år.

En dansk studie viste at de som ble smittet med den britiske mutasjonen hadde 64 prosent høyere risiko for sykehusinnleggelse enn de som var smittet med andre covid-varianter. Andre britiske studier støtter dette. Mange av disse studiene viser også tydelig økt risiko for død blant dem som smittes med den britiske mutasjonen.

Flere studier tyder på at over halvparten av de som innlegges på grunn av Covid-19 vil få langvarige ettervirkninger og slite med en eller flere «post-covid-19-symptomer» i mange måneder. Symptomene er tretthet, utmattelse, hodepine, konsentrasjonsvansker og tung pust. Liknende funn er også rapportert i Norge.

Når vi vet at flere enn tidligere vil trenger innleggelse når de smittes, er det ekstra viktig nå med nye tiltak som raskt reduserer smittespredningen.

Med sterke nasjonale tiltak kombinert med lokale tiltak vet vi at smitten kan slås ned.

Da Danmark stengte ned etter ekstremt høye smittetall (også skolene), falt smittetallene, også med muterte virus i omløp.

Smittetallene i Norge er nå på høyde med Danmark og litt høyere enn Finland. Danmark har fortsatt strenge tiltak. Finland har erklært ‘krisetilstand’ fra 1.mars og innførte enda strengere tiltak fra 8. mars.

Statsminister Solberg må ikke nøle lenger. Med strammere tiltak nasjonalt, i første omgang fram til påske, sammen med satsing på bedre beredskap i alle kommuner, kan nye utbrudd oppdages og slås ned før de får spre seg videre. Denne strategien gjør det fullt mulig med en rask reduksjon av smittetallene i Norge.

Målet må være å slå ned smitten til samme nivå som før sommerferien 2020.

En kraftig nasjonal innstramming som varer noen uker nå er en liten pris å betale i forhold til en ukontrollert spredning av muterte virus.

Med stigende smittetall, blir det stadig vanskeligere å slå ned smitten.

Det haster nå!