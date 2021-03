UT MOT HØYRE: – Vi kan ikke legge diskusjonen om vår håndtering av en krise med så store konsekvenser på det nivået Høyre har lagt opp til de siste ukene. Det blir bare for dumt, skriver Raymond Johansen. Foto: Heiko Junge

Raymond Johansen hardt ut: For dumt, Høyre!

Jeg diskuterer mer enn gjerne hvordan Oslo har håndtert coronapandemien. Men diskusjonen må være basert på fakta, ikke myter, halvsannheter eller antagelser.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder (Ap)

Det er nå ett år siden coronaen kom til Norge og et drøyt halvår til stortingsvalget. Uansett hvordan pandemien utvikler seg det neste halve året, er det liten tvil om at coronahåndteringen kommer til å bli et sentralt tema i valgkampen.

Det er heller ikke noe særlig tvil om at Høyre kommer til å bruke de anledningene som byr seg til å angripe Oslos håndtering av krisa. De siste ukene har for eksempel Høyres leder i Oslo sagt at «tiltaksbyrden i Oslo blir tung når byrådet ikke gjør jobben sin», og Høyres ordfører i Molde har spurt seg om «byrådet i Oslo […] ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene».

For å underbygge det som Høyre-toppene mener er en mislykket håndtering fra Oslo, trekkes de samme eksemplene fram igjen og igjen. Men uansett hvordan man vrir og vender på det: bildet de prøver å skape av en mislykket koronahåndtering er basert på en historiefortelling som er selektiv, unøyaktig og kunnskapsløs. Det er bare å se på påstand for påstand og vurdere selv:

Høyre-påstand: Oslo kommune manglet testkapasitet i august.

Ja, Oslo kommune hadde i noen uker i august for lav testkapasitet, og vi var slettes ikke den eneste kommunen som fikk merke konsekvensene av at regjeringen hadde stemplet nesten 30 europeiske land som «grønne» i sommer. Uansett har byrådet vært tydelig på at testkapasiteten på det tidspunktet var for dårlig, og vi fikk raskt ryddet opp. Allerede 19. august nådde Oslo det nasjonale målet om en testkapasitet på 1,5 prosent av befolkningen. 1. september hadde Oslo planen klar for å kunne teste 5 prosent av befolkningen, altså 35 000 mennesker i uka.

Så må man jo spørre seg: på hvilken måte påvirker testkapasiteten i starten av august 2020 situasjonen i februar og mars 2021? Det forstår jeg rett og slett ikke, men på tross av at Oslo nå tester over 20 000 personer i uka, brukes testkapasiteten i august stadig som et eksempel på at Oslo på et eller annet vis har mislyktes. Forstå det den som kan.

Høyre-påstand: Jeg var i september mest opptatt av hva jeg ikke skulle gjøre av Bent Høies forslag til Oslo.

Fredag 25. september fikk Oslo kommune en liste over nye tiltak fra Helsedirektoratet. Gjennom den påfølgende helgen truet helseminister Høie med å overstyre Oslo dersom vi ikke innførte disse tiltakene. Bakgrunnen var at smitten i Oslo hadde økt til litt over 300 smittede i uka i ukene før høstferien (til sammenligning: forrige uke var det registrert 1127 smittede i Oslo).

Mandag 28. september presenterte jeg Oslos nye tiltakspakke, basert på anbefalingene fra Helsedirektoratet. Vi innførte blant annet et forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltagere, vi innførte krav om registrering på utesteder og vi innførte påbud om munnbind på kollektivtrafikken. Den kom i tillegg til allerede strenge tiltak, blant annet et forbud mot å være flere enn ti personer i private samlinger.

Så var det noen av de anbefalte tiltakene vi ikke innførte: vi innførte ikke et forbud mot at flere enn fem personer kunne samles i private hjem, vi endret ikke skjenketiden fra 24.00 til 22.00 og vi innførte ikke et forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke er undervisningsrelatert.

I tråd med smittevernloven må byrådet gjøre en vurdering av forholdsmessigheten av tiltakene som gjelder. Disse tre tiltakene vurderte vi til å ikke være forholdsmessige eller riktige på dette tidspunktet. Forbudet som Helsedirektoratet og Høie ønsket mot at flere enn fem personer kunne samles i private hjem har vi aldri innført, fordi vi mener at det er et altfor inngripende tiltak.

Bergen innførte et slik forbud, noe jusprofessor Hans Fredrik Martiniussen beskrev som et «ulovlig coronatiltak» og et «massivt inngrep i privat- og familielivet», mens Høyres gruppeleder i bystyret i Bergen mente det var en «uforståelig regel».

Etter at Oslo hadde lagt fram vår tiltakspakke uttalte helseminister Høie selv at «Oslo er kommet frem til en god pakke som jeg stiller meg hundre prosent bak», og han oppfordret kommunene rundt oss til å «legge Oslos tiltakspakke til grunn for sitt arbeid». Likevel er bruker hans partifeller stadig vekk disse tre enkelttiltakene som et bevis på at Oslo ikke har tatt ansvar.

Man får bare anta at Høyre-representantene da også mener at et forbud mot å være flere enn fem personer i private hjem i hvert fall bør innføres nå, hvis de mener at det var forholdsmessig da vi hadde 300 smittede i uka.

Høyre-påstand: «Oslo har ikke hatt kontroll på smitten siden tidlig høst i fjor».

Når august og september 2020 trekkes fram i mars 2021, må det vel være fordi Høyre-politikerne mener at det som skjedde da påvirker det som skjer nå. På Politisk kvarter 1. mars uttaler Molde-ordfører Torgeir Dahl at «Oslo har ikke hatt kontroll på smitten siden tidlig høst i fjor».

Men realiteten er jo at Oslo igjen og igjen har klart å slå smitten ned. Smitteøkningen i høst ble slått ned med svært inngripende tiltak. Så har ny smitte blitt importert på nytt og på nytt, blant annet på grunn av alt for dårlig kontroll på importsmitten. De muterte variantene av viruset har kommet fra utlandet og spredd seg i Oslo, og ført til den alvorlige situasjonen som vi nå står i.

Men ut fra budskapet fra Høyre-ordføreren i Molde sprer de muterte variantene av viruset seg nå i Norge på grunn av hva byrådet i Oslo gjorde eller ikke gjorde i august og september.

Høyre-påstand: Oslo har ikke klart å stoppe smitten i innvandrerbefolkningen.

Fra starten av pandemien har Oslo kommune lagt ned et enormt arbeid for å informere minoritetsbefolkningen om smittevern og tiltak mot koronaen. Et svært apparat er i sving ute i byen og gir informasjon på 13 språk, i tillegg til på sosiale medier og på kanaler som WhatsApp. Målrettet og lettforståelig informasjon spres i samarbeid med minoritetsbefolkningen selv.

Som Aftenposten har dokumentert: i Bydel Stovner klarte man å slå ned smitten ved blant annet bruk av mobile testasjoner, lokale coronaverter, oppsøkende informasjonsarbeid og utdeling av munnbind og håndsprit. Smitten i Bydel Stovner gikk ned fra 115 tilfeller i uke 1 til bare 25 tilfeller i uke 6. Så har dessverre smitten økt igjen de siste to ukene i bydelen, i likhet med resten av byen.

Høyre-påstand: Byrådet i Oslo «politiserer» coronahåndteringen.

Igjen og igjen anklages jeg fra Høyre-hold for å politisere coronahåndteringen. I samme slengen dømmes altså Oslos koronahåndteringen nord og ned på bakgrunn av noen løsrevne eksempler fra et halvt år tilbake. Samtidig utrykker jo deres partifelle Bent Høie at han er fornøyd med Oslos innsats, og at samarbeidet mellom oss er godt. FHI er tydelige på at Oslo har gjort en «veldig sterk innsats».

Jeg lever godt med anklager om å drive med politikk. Det er jobben min. Hvis en politiker hevder ikke å drive med politikk bør man være på vakt. Når regjeringen i lange perioder har prioritert behovene for arbeidsgivere som er avhengig av importert arbeidskraft over vanlige folk i Norge er det en politisk beslutning.

Når vi i Oslo prioriterer tiltak for å verne de svakeste gruppene og få folk tilbake i jobb er det også politiske beslutninger. Det er ikke mulig å håndtere en så enorm krise som coronapandemien på en upolitisk måte.

Har Oslo gjort alt riktig i coronahåndteringen? Selvfølgelig ikke. Like lite som regjeringen. Oslos håndtering skal evalueres grundig, i likhet med den nasjonale håndteringen. Men vi kan ikke legge diskusjonen om vår håndtering av en krise med så store konsekvenser på det nivået Høyre har lagt opp til de siste ukene.

Det blir bare for dumt.