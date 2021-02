SVENSK CORONABLIKK: – Er det virkelig nødvendig å stenge ned biblioteker og universitetsbygninger som hjelper studentene til å komme seg hjemmefra og konsentrere seg om studiene, spør kronikkforfatteren. Foto: Hanna Bergfall Thevik

Den norske corona-demonen

I Norge snakkes det om covid-19 som en slags demon som må stoppes for enhver pris. Redselen for viruset fører til at debatten om tiltakene kveles, skriver svenske Fredrik Thool.

FREDRIK THOOL, svensk jusstudent ved Universitetet i Oslo

Etter å ha skrevet en artikkel som ble publisert i VG på slutten av september 2020 med overskriften «Kjære lillebror», er situasjonen nå at jeg har flyttet over grensen og bosatt meg i Oslo for å studere.

Dermed har jeg også gått fra å leve i Sverige under den svenske coronastrategien, til å leve i Norge under tilsvarende forhold, og har derfor førstehåndserfaring med hvordan det er å leve i de respektive landene under de rådende omstendigheter.

Noe av det første jeg la merke til da jeg flyttet hit i slutten av desember var naturligvis hvor vanlig det var å bruke munnbind på en måte som jeg ikke var vant til fra Sverige. Fra å ha møtt et og annet menneske med munnbind på T-banen og på kafeer i Stockholm, var det veldig uvant bare å møte et og annet menneske uten munnbind her.

Munnbindets være eller ikke-være har vært et omdiskutert spørsmål i Sverige på bakgrunn av det (påståtte) faktum at det egentlig ikke finnes særlig med dokumentasjon på at munnbind fungerer spesielt bra mot spredning av virus, bortsett fra i situasjoner med sterk trengsel og under forutsetning av at de brukes på riktig måte. Om de blir brukt på feil måte, er det tvert imot en fare for at de bidrar til større spredning ved at de blir en smittekilde i stedet for et vern mot spredning.

I flere land som har hatt obligatorisk munnbind, for eksempel Storbritannia og Spania, har det vært større smittespredning enn i Sverige, noe som i det minste taler for at munnbindet ikke har noen avgjørende effekt.

Det andre jeg la merke til var måten man forholdt seg til covid-19 på, som her i Norge er langt mer forsiktig og enhetlig enn i Sverige. Her snakkes det om covid-19 som en slags demon som må stoppes for enhver pris – og oppslutningen om dette synet er forbausende høy.

Jeg har lest og hørt svært få kritiske stemmer rundt den norske strategien, noe som kan være både bra og dårlig, alt avhengig av hvilket aspekter man velger å vektlegge. Det er bra i den forstand at det tyder på en høy tillit til regjeringens og myndighetenes autoritet og effektivitet, men jeg får også en følelse av at det bidrar til en dårligere konstruktiv og kritisk diskusjon med tanke på effektiviteten og proporsjonaliteten på restriksjonene og også når det gjelder alle de negative effektene restriksjonene har på samfunnet som helhet.

Om man er kritisk, er man uansvarlig og bryr seg ikke om livene til de eldre, og dette kan beskrives som en form av sosial «shaming». I dette tilfellet drives den imidlertid av redsel for det som blir betegnet som et livsfarlig virus mer enn av en vilje til å framstå som politisk korrekt.

I dette henseendet har Sverige hatt en bredere og mer åpen diskusjon omkring restriksjonenes effekt på samfunnet som helhet og ikke minst på økonomien.

Den norske regjeringen har en mer autoritær og kraftfull framtoning når det gjelder implementeringen av restriksjoner enn hva den svenske har, og det råder ingen tvil hos meg om at dette har gjort at Norge har lyktes adskillig bedre i å hindre smittespredning.

Det jeg likevel mener at man overser, er spørsmålet om hvorvidt det lar seg motivere eller ikke ut fra den faktiske nytten som oppnås med tiltakene og ut fra hvor farlig coronaviruset faktisk er for den jevne samfunnsborger.

Den redselen for viruset som her i Norge er i høyeste grad påtakelig, fører igjen til at debatten kveles og dermed til en svært begrenset demokratisk samtale, enten den nå handler om munnbind eller nedstengte skoler og butikker.

Når jeg møter og diskuterer med nordmenn, møter jeg ofte et ganske forskrekket bilde av hvordan Sverige har håndtert covid-19. Litt satt på spissen ville jeg kunne beskrive det som et bilde av massedød, ansvarsløshet og kaos. Dette kommer av at man utelukkende ser på dødsfall med covid-19, og der skiller utvilsomt Sverige seg ut blant de nordiske landene.

Men om man i stedet velger å se på den totale dødeligheten i 2020 så ligger det tallet på 0,95 prosent i Sverige ifølge Statistiska Centralbyråns foreløpige statistikk, noe som er mer enn gjennomsnittet for 2015-2019, men mindre enn flere andre år på 2000-tallet og ikke minst på 1990-tallet. Dette kan tyde på at en stor andel av det som har blitt registrert som covidrelaterte dødsfall var mennesker som har vært så syke at de med stor sannsynlighet ville dødd i løpet av 2020, med eller uten covid-19.

Covid-19 har altså ikke vært hoveddødsårsaken i de fleste tilfellene, men en medvirkende årsak, på samme måte som en multisyk 87-åring kan dø av omgangssyke eller et brukket bein. Verken omgangssyke eller brukne bein kategoriseres normalt som dødelige tilstander.

I lys av dette – selv om det antakelig framstår som kynisk – bør man altså spørre seg om hvorvidt de svært kraftige restriksjonene er berettiget ut fra et tjenlighetsperspektiv. Det gjelder både i Norge og i Sverige, men kanskje med vekt på Norge nettopp fordi Norge fremdeles har betydelig strengere restriksjoner enn Sverige.

Er det for eksempel nødvendig å stenge ned treningssentre som hjelper folk til å holde seg friske?

Er det nødvendig å stenge ned biblioteker og universitetsbygninger som hjelper studentene til å komme seg hjemmefra og konsentrere seg om studiene?

Er det nødvendig å begrense privatlivet til familien siden mange som bor alene da bare blir enda mer ensomme?

På lengre sikt håper og tror jeg at vi kommer til å se svært kritisk på hvordan prioriteringene våre har vært det siste året, både i Norge og i Sverige, men også i resten av verden.

Oversatt fra svensk av Håvard Syvertsen