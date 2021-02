Kommentar

Må treffe på første forsøk

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Pandemi og økonomi. Det er hva Biden vil fokusere på etter at riksrettssaken mot Trump stjal all oppmerksomhet i forrige uke.

Biden har dårlig tid. Og han må treffe på første forsøk. Han må håndtere pandemien langt bedre enn sin forgjenger. Da kan han også få fart på amerikansk økonomi.

Den nye presidenten er på sin første offisielle reise og den går til Midtvesten. Biden har lagt ut på tur som en handelsreisende med store pakker. Men vil amerikanerne kjøpe det han tilbyr?

På et folkemøte i Wisconsin vil Biden snakke om sin storstilte krisepakke. Torsdag går veien videre til et produksjonsanlegg for covid-19 vaksine i Michigan.

I USA er nær 500 000 døde i pandemien. 27,7 millioner er blitt smittet av covid-19. Etter en svært hard vinter finnes det lyspunkter. I 42 delstater går smittetallene ned. Om lag 40 millioner amerikanere har fått minst en dose av vaksinen og Biden har lovet 100 millioner vaksiner i løpet av de første 100 dagene som president.

Presidenten forsøker å selge planen om en gigantisk økonomisk krisepakke til både velgere og opposisjon. Mens syv av ti i meningsmålinger støtter planen er republikanerne i Kongressen kritiske.

Biden har lovet velgerne å søke tverrpolitisk samarbeid i de store sakene. Det blir et av de vanskeligste valgløftene å innfri.

Foto: TOM BRENNER / REUTERS

Biden vil bruke svimlende 16.000 milliarder kroner på en amerikansk redningsplan. Financial Times karakteriserer dette som den mest radikale omlegging siden Ronald Reagans økonomiske liberalisering for 40 år siden. Ikke siden andre verdenskrig har det vært lagt frem like omfattende planer for å øke de offentlige utgifter.

Bidens finansminister, den tidligere sentralbanksjefen Janet Yellen mener situasjonen landet befinner seg i tilsier at man må opptre stort. En gigantisk krisepakke er nødvendig for å gjenopprette økonomisk vekst, redusere arbeidsledigheten og gi en håndsrekning til alle som sliter med å betale sine regninger.

Andre fase i Bidens plan er en mer langsiktig økonomisk gjenoppbygging, inkludert massive investeringer i infrastruktur og et grønt skifte, under mottoet «Build Back Better».

Når ambisjonene er skyhøye blir også fallhøyden stor. Det er betydelig risiko ved Bidens plan. Under Donald Trump vokste USAs statsgjeld kraftig. I år er det ventet at gjelden vil overstige landets bruttonasjonalprodukt. Det er før Biden har fått gjennomført sine store lånefinansierte planer. Det advares mot faren for inflasjon og en ustabil økonomi.

Men uten en stor krisepakke, som også kommer folk flest til gode, er det frykt for at den økonomiske nedturen blir langvarig. Da vil også velgerne straffe demokratene i mellomvalgene i 2022. Det vil i så fall bli mye vanskeligere for Biden å få gjennomslag for alle sine forslag.

Den amerikanske krisepakken er om lag ti ganger større enn de samlede utgifter i Norges statsbudsjett i 2021. Noe av pengene skal brukes på et nasjonalt vaksinasjonsprogram. Planen er også gi direkte støtte til familier som sliter økonomisk. Småbedrifter og lokalsamfunn skal få økonomisk støtte. Et forslag er å fordoble den garanterte minstelønnen til 125 kroner i timen. Alle skal få en sjekk i posten pålydende 12 000 kroner.

68 prosent av de spurte i en meningsmåling fra Quinnipiac Universitetet støtter kriseplanen. Det demokratiske lederskapet i Kongressen arbeider for å få forslagene vedtatt i løpet av februar, men møter motstand fra republikanere på flere punkter.

Deres leder i Senatet, Mitch McConnell, sier til Wall Street Journal at mange republikanere ikke liker det Biden-administrasjonen foreslår. Han sier det vil hjelpe til å forene partiet. Samtidig er det er en tvilsom strategi å blokkere for tiltak som et flertall av velgerne ønsker.

Republikanerne vil finne sammen i opposisjon mot Bidens vidtrekkende planer. Det er neppe tilstrekkelig flertall for flere av forslagene, som å øke minstelønnen.

Hvis ikke Biden greier å få noen republikanerne over på sin side, vil effekten av tiltakene bli utvannet. Han inviterte nylig en gruppe republikanske senatorer til Det hvite hus, men uten at de forpliktet seg til å støtte hans planer.

Biden lovet i valgkampen å forene et splittet folk. Han sa at han ville samarbeide over partigrensene for å finne gode løsninger. Det appellerte til uavhengige og moderate sentrumsvelgere.

Krisepakken som nå behandles i Kongressen er den første prøven på om Biden vil innfri forventningene. Men det er også en anledning for republikanerne til å påføre ham nederlag.

