Nå gjelder det å passe på

Internasjonale kriminelle nettverk rekrutterer sårbare norske ungdommer, blant annet til narkotikakriminalitet. Foto: Per Fronth Nygaard

Sårbare ungdommer er ekstra utsatte for å bli rekruttert til internasjonale kriminelle nettverk. Alle gode krefter må settes inn for å beskytte ungdommene - og samfunnet.

I en ny trusselvurdering fra Politidirektoratet advares det om en omfattende rekruttering av unge nordmenn til kriminelle miljøer, med bånd til andre land. Bildet er mer uoversiktlig og komplekst enn før. Virksomheten er også mer omfattende, det handler om langt mer enn narkotikakriminalitet.

Nettverkene vet hvor de skal gå for å finne sine “hjelpere”. De går til ungdommer som føler seg utenfor, som har falt ut av skole og arbeidsliv, som opplever fattigdom og sosiale problemer. Unge mennesker som ønsker å høre til et sted, og som blant de kriminelle finner et miljø der de føler seg sett og tatt vare på.

Ekstra synlig nå

Særlig i storbyene er det mye å hente for den som ønsker å rekruttere utsatt ungdom. Derfor retter politiet en stor forebyggende innsats inn mot storbymiljøer, spesielt i Oslo. Det er i hovedstaden vi finner de største forskjellene mellom rik og fattig, og de største ulikhetene i utgangspunktet unge mennesker har til å velge hva slags liv de ønsker seg.

Gjennom det siste året med pandemi har disse forskjellene blitt ekstra store, og ekstra synlige. Norge har blitt mer delt, mellom dem som har og dem som ikke har. Mellom dem som bor stort og komfortabelt, og dem som bor trangt. Mellom dem med trygge jobber og stabil økonomi, og dem som har mistet jobben og den økonomiske tryggheten.

Grete Lien Metlid er leder for avdeling for Etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Hun er opptatt av forebygging. Foto: Tore Kristiansen

Ungdommer som allerede har det tøft, har ofte fått det ekstra vanskelig nå. Det gjør de kriminelle nettverkenes rekruttering lettere - og politiets oppgave enda mer krevende. Og det gjør samfunnet vårt mer utrygt.

Krav og forventninger

Politiet kan ikke gjøre denne jobben alene. Mens innsatsen mot de kriminelle nettverkene er en klar politioppgave, er forebygging blant utsatt ungdom en bredere samfunnsoppgave. Også her har politiet mye å bidra med. De har oversikt, og kjenner både ungdommene og miljøene som forsøker å utnytte dem. Derfor er det bra at politiet satser mye på forebygging.

Men å beskytte utsatt ungdom handler om langt mer. Det handler om lærere som ser ungdommene, som stiller krav og har forventninger, som viser de unge at de har et valg. Det handler om fritidstilbud og sosiale tjenester, om trygge og tydelige voksne som er til stede, særlig når de nærmeste i ungdommenes egne familier ikke klarer å følge opp i tilstrekkelig grad.

Hele samfunnet må mobilisere for å beskytte våre ungdommer mot internasjonale kriminelle nettverk. På den måten beskytter vi også samfunnet vi alle er en del av.