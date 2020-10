MÅ REAGERE: – Norge kan ikke fortsette å samarbeide med justisdepartementet i Polen som i stor grad har iverksatt brudd på rettsstatsprinsipper, etter at PiS kom til makten i 2015, skriver kronikkforfatterne. Foto: KACPER PEMPEL / X02307

På tide å stille krav til milliardoverføringer til Polen

Abort-innstramningene i Polen har ført til et enormt sinne i gatene i Warszawa, Gdansk, Bialystok, Szczecin, og Krakow, men også i tusenvis av småbyer rundt om i hele Polen. Norge må legge et tydelig press på den polske regjeringen.

NINA WITOSZEK, forsker Universitetet i Oslo

IGOR DEVOLD, førsteamanuensis NTNU

Det er nå godt kjent at den polske PIS-regjeringen pleier å vedta upopulære dekreter ved midnatt – når parlamentarikere er for trette (eller ikke helt edru) til å debattere dem. Ofte mobiliserer regjeringen inhabile og halvstuderte juridiske «autoriteter» til å utforme nye fortolkninger av loven og – vips - skyves Polen 50 år tilbake til Sovjet-kommunismens autoritære gullalder.

Torsdag 22. oktober utkommanderte regjeringen en slik «ekspertgruppe». Den besto av flere ulovlig valgte dommere i det som kalles den «Konstitusjonelle Domstolen» i Polen. I løpet av denne skjebnesvangre torsdagen lanserte denne ekspertgruppen en dramatisk skjerpelse av Polens abortlov. En lov som allerede er en av Europas strengeste.

Abort-ekspertgruppen var forarget over de ca. 1000 lovlige abortene i landet (til sammenligning ble det gjennomført rundt 12 000 aborter i Norge i 2018, og Norge har sju ganger færre innbyggere).

Innskjerpingen dikterte at fosteret nå skal fødes også i tilfeller hvor embryoet er så hardt skadet (mangel på deler av hodeskalle etc.) at det har liten sjanse til å overleve både under og etter fødselen. «Klarer du å bli gravid, så klarer du å føde» var abort-gruppens motto. Den påberopte seg å handle som «gode kristne» for å beskytte liv. Den hevdet at man på denne måten ville få ned antallet ulovlige aborter på tross av at all forskning viser det motsatte: Abortforbud fører ikke til færre aborter, men til ulovlige inngrep med stor risiko for kvinnen. Det beste tiltaket for å senke antallet aborter er som kjent god seksualundervisning.

I 2016 og 2018 protesterte flere hundre tusen polske kvinner og menn mot en innstramming av abortlovene i det som kaltes «svarte protester» og «kvinnenes streik». At Kaczynski og hans PiS-regjering igjen har satt i gang med en enda verre reform, rett etter presidentvalget i sommer og midt under coronapandemien, er fordi PiS har trodd at dette nå kunne gjennomføres smidig under strenge coronatiltak.

Men regjeringen fikk sjokk. Innstramningene i Polen har ført til et enormt sinne i gatene i Warszawa, Gdansk, Bialystok, Szczecin, og Krakow, men også i tusenvis av småbyer rundt om i hele Polen. De protesterende massenes slagord er mye mer saftige og mer regimekritiske enn før. Hovedbudskap har vært «Drittsekkenes regjering må gå!».

Meningsmålinger viser nå at 79 prosent av polakker er imot innstramning av abortloven. Etter regjeringens utallige overgrep mot den mediene, rettssystemet, sivilsamfunnet, og LHBTIQ-minoriteter – og nå en barbarisk abortlov – har begeret nå rent over for svært mange polakker. I dag, onsdag gjennomføres det store streiker av kvinner over hele Polen. Kvinnene går ikke på jobb, men går i tog i gatene i stedet.

Hva har dette med Norge å gjøre? Jo, Norge overfører ca. 8,7 milliarder kroner til Polen (EØS-midler) i perioden 2014-21. Vi mener det er på tide at det blir sendt tydelige signaler til Polen om at midlene må brukes til velferd, kultur, sivilsamfunnet og forskning uten å nedbygge demokrati og rettsstat.

Et mulig grep vil være å kutte i øremerkede midler til de delene av det polske statsapparatet som deltar i gjennomføringen av regresjonen av det polske demokratiet. Et annet vil være å innvilge asyl til de som kommer til å trenge det, fra straffeforfølgelse i det ikke lenger uavhengige polske rettsvesenet. Flere dommere er blitt oppsagt på politisk grunnlag og jurister i Polen har ikke bare corona-munnbind men også politisk munnkurv.

Vi håper at norske kvinner sier ifra og stiller seg solidariske med sine polske søstre – og det skader ikke at mennene følger etter. Det er ironisk at før Norge fikk sin abortlov i 1976, var det flere norske kvinner som dro til Polen for å ta lovlig abort der. Nå er det på tide å gi tilbake – og norsk helsevesen må være forberedt på at polske kvinner kan komme til å trenge hjelp i Norge.

Vi er ikke imot dialog med Polen. Polen må ikke dyttes ut i kulden slik at det oppstår et maktvakuum i sentral Europa som Putin vil kunne utnytte for alt det er verdt. Men samtidig kan ikke Norge fortsette å samarbeide med justisdepartementet i Polen som i stor grad har iverksatt brudd på rettsstatsprinsipper, etter at PiS kom til makten i 2015.

Et tydelig press fra Norge, EU og EØS-landene vil være et sterkt signal til polakker og Polens regjering om at vi er beredt til å støtte grunnleggende europeiske rettigheter som polakker så hardt kjempet for under 44 år med kommunisme.

Publisert: 30.10.20 kl. 12:43

