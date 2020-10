Leder

Erdogans ansvar

Muslimske ledere som ikke evner å ta avstand fra drap på uskyldige sivile i Allahs navn, og som forsettlig hisser opp trosfeller til å møte ord, tanker og ideer med lange kniver, er delaktige i de terroraksjoner som igjen utspiller seg på fransk jord.

Islamistisk terror oppstår ikke i et vakuum. Når noen går inn i en kirke for å ta liv, og på ynkeligste vis velger å skjære over halsen på kvinner og eldre, kan det være snakk om psykiatri. Men det kan også være et resultat av kalkulert retorikk mot såkalte vestlige verdier; ytringsfrihet, trosfrihet og fri meningsutveksling.

Samtidig er det viktig å holde hodet kaldt, og se på hvem som sier hva, og hvorfor. At Tyrkias autoritære president, en statsleder som mer og mer nærmere seg det diktatoriske, fyrer løs som han gjør mot Frankrike og Europa, må leses inn i hans modus operandi.

Recep Tayyip Erdoğan bruker religiøs fundamentalisme for å oppildne islamister til å slutte rekkene om ham selv. Både for å styrke sitt eget maktgrunnlag, men også for å posisjonere seg som en frontfigur i den muslimske verden.

Det er i så måte verdt å legge merke til at det var utenriksdepartementet i Ankara som gikk ut og fordømte Nice-terroren fra tyrkisk hold. Presidentens taushet må kalles påfallende. Hadde ikke konsekvensene vært så tragiske, ville Erdogans hårsårhet vært direkte komisk.

Erdogan har en mer marginal oppslutning i Tyrkia enn han forsøker å gi inntrykk av. To tapte borgermestervalg på rad i metropolen Istanbul understreker hvor lite ønsket han og hans religiøse lederskap strengt tatt er. Den tyrkiske republikken er en sekulær stat. Men denne uavhengigheten er under press fra Erdogan og hans støttespillere, som bruker ytterliggående islamisme til å konsolidere egen makt.

For stormannsgale statsledere som ikke klarer å vinne folkets tillit med argumenter og politiske programmer, er frykt, vold, arrestasjoner og undertrykkelse eneste mulighet. Statsledere som i tillegg spiller på ideologisk ekstremisme og religiøs fundamentalisme er livsfarlige.

Når Tyrkias president, Irans åndelige lederskap, Pakistans statsminister og andre potentater som påberoper seg innsyn i Guds vilje, anklager Frankrikes president og Europas øvrige ledelse for å spre hat mot muslimer og oppildne til vold, legitimerer det ekstreme handlinger fra ytterliggående islamister.

Vi er helt enig med statsminister Erna Solberg (H) som forlanger tydelighet fra muslimske politiske og religiøse ledere når det gjelder å beskytte ytringsfriheten og ta avstand fra ekstremisme. Islamistiske terrorister kan ikke bombe seg til noe som helst. Men vi kan heller ikke overvinne islamistisk terror med våpen, overvåkning og innskrenket bevegelsesfrihet.

Potensielle drapsmaskiner som får det for seg at de er kallet til å hevne en eller annen fornærmelse mot sin tro, må få høre i klartekst fra sine egne at vold er en dårlig konfliktløser.

Det hviler et tungt ansvar på religiøse og politiske ledere som ikke rettleder villfarne, men tvert imot sår hatets budskap – og høster deretter.

Publisert: 30.10.20 kl. 10:16

