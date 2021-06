Kommentar

Skolevoldssaken: Ryggrad søkes

Av Shazia Majid

MISTET ALT: Clemens Saers (69) ble angrepet av en elev mens han underviste. Det skulle bli begynnelsen på et syv år langt mareritt. Foto: Frode Hansen

Lærer Clemens Saers ble utsatt for grov skolevold. Arbeidsgiver fraskriver seg alt ansvar. Det har en avskrekkende effekt.

Saers-saken er grotesk. I 2014 ble lærer ved Oslo handelsgymnasium, Clemens Saers, angrepet av en elev mens han underviste. Eleven tok tak i strupehodet hans, dro det ut og vred det om.

To av hans elever var øyenvitner, de forsto at læreren deres var i livsfare. Den ene kastet en kost, den andre kjørte et bord inn i gjerningsmannen. Han slapp taket. Da Saers kom til seg selv, gikk han til rektors kontor. Der begynte han å hikst-gråte.

Han forventet at arbeidsgiver skulle bre vingene om ham.

Men det Saers er blitt utsatt for de syv årene siden hendelsen er «tusen ganger verre», enn angrepet som varte i sekunder, forteller han. Denne saken handler ikke bare om Saers, det handler om rettsvernet til alle lærere.

Sviktet av alle

For Clemens Saers er blitt sviktet: Av rektoren og ledelsen i Oslo-skolen og av fagforeningene.

Rent juridisk har de sitt på det tørre. Moralsk og etisk er det en kollaps. De mektige har latt formaliteter trumfe over individet.

Saers har PTSD – posttraumatisk stress. Han sover knapt. Han er 25 prosent invalidisert, og har varige skader i halsen. Han sliter med stemmen og har problemer med svelging.

Dette kunne mest sannsynlig vært unngått. Og her ligger kjernen i saken.

Visste om faren

Rektoren visste at eleven som angrep var en potensiell fare for andre. Uten å fortelle det til lærerne ved skolen – av personvernhensyn.

Gjerningsmannen hadde vært «aggressiv og truende» mot andre tidligere, han hadde blitt utvist fra skolen i fem dager, og skolen hadde i en periode sett seg nødt til å sette inn vekter.

Tingretten skriver i sin dom av 2018: «At man i en slik situasjon skulle gå til det skritt å engasjere en vekter, men ikke informere skolens lærere, kan være vanskelig å forstå». Skoleledelsen «unnlot å gripe inn av frykt for å gjøre vondt verre ved å fremprovosere krangel og rasende elever».

Saers ville derfor ansvarliggjøre arbeidsgiveren. Han ville ha oppreisningserstatning. Alle, fra rektor til skoledirektører mente at det var «utrolig leit» det som skjedde, men noe ansvar for hendelsen ville de ikke vedkjenne seg.

Ble mistrodd

Ryktet på skolen, både blant elever og kolleger skal ha vært at Saers ikke likte utlendinger. At han agerte feil da fem personer forsøkte å tvinge seg inn i klasserommet. At han skulle smilt og holdt hendene i lommene.

Altså, at han fremprovoserte det grove angrepet.

I et dokument fra de første undersøkelsene skriver Utdanningsetaten: «Det var uklart hva som egentlig hadde skjedd». Underforstått, etaten trodde ikke på hans versjon av hendelsesforløpet.

Tingretten trodde på ham. Gjerningsmannen ble dømt til seks måneders fengsel.

Kom det en blomsterkvast fra sjefen? Nei, forteller læreren. Snarere tvert imot.

Mistet jobben

I 2017, To år etter at saken ble avgjort i retten, ble Saers fratatt det han hadde elsket i 46 år – å være historielærer. To anonyme elever ved samme videregående skole beskyldte ham for krenking.

Den nye paragraf 9A i opplæringsloven, som beskytter elever mot krenking fra ansatte på skolen, hadde gjort ham forsvarsløs overfor anklagene.

Da klarte han ikke mer. «Elevene har vært oksygenet og energien min», forteller han. Han ble fratatt oksygenet.

Det hele har endt slik: Den i dag pensjonerte, syke læreren må jobbe som sensor for å nedbetale saksomkostninger på 1,7 millioner kroner.

Kritikkverdige forhold

Både tingretten og lagmannsretten har kommet frem til at Oslo kommune ikke utøvde «grov uaktsomhet» i skadeerstatningslovens forstand. Men at flere forhold var «kritikkverdige».

I tingrettsdommen står det: «Retten sitter med det generelle inntrykk at pendelen nok har svingt langt i retning av å hensynta elevenes interesser, både materielt og prosessuelt, på bekostning av hensynet til å ivareta de ansattes sikkerhet.»

I 2020 ble det lagt frem forslag i Oslo bystyre om å beklage overfor læreren, og å dekke omkostninger i saken – av menneskelige hensyn. Forslaget ble nedstemt. Nå ber læreren om innsyn i saksbehandlingen. Det blir han nektet.

Marerittet tar ikke slutt. Men den kan avsluttes – av den mektige part.

TAR IKKE ANSVAR: Skoledirektør Marte Gerhardsen har rettsapparatet i ryggen når hun nekter å ta ansvar for at Saers ble angrepet på jobb. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Ta ansvar og beklag

For denne saken er av en så stor prinsipiell betydning at den fordrer en uforbeholden offentlig beklagelse. Og en erkjennelse av de dokumenterte kritikkverdige forhold to rettsinstanser har stadfestet.

En slik beklagelse vil ikke skolebyråd Inga Marte Thorkildsen eller skoledirektør Marte Gerhardsen gi. Det sistnevnte kan si er følgende: «Vi beklager at dette skjedde, og at han opplever at han ikke ble støttet ordentlig».

Heller ikke fagforeningene innrømmer å ha sviktet Saers. Læreren var ikke medlem i Utdanningsforbundet eller Norsk Lektorlag da volden skjedde. Han hadde vært organisert siden 1977, men akkurat da var han i en overgangsfase.

Uavhengig av medlemskap, Saers burde ha fått juridisk bistand. Rett og slett fordi saken angår hele yrkesgruppen.

Har, eller har ikke lærerne krav på vite at det finnes voldelige elever på skolen?

Det var 2500 alvorlige eller svært alvorlige volds- og trusselhendelser mot skoleansatte i Oslo i 2019. Seks av ti lærere føler seg utrygge med den nye opplæringsloven.

«Chilling effect»

Oslo-skolens håndtering har en «chilling effect». Lærere i hele landet har sett én manns ensomme kamp mot systemet. Systemet har knust ham.

Trøsten kommer fra de hundrevis av gamle elever og 3000 lærere som har bidratt i kronerullingen og nedbetalt en betydelig sum av saksomkostningene.

Og den kommer fra Farhiya og Saida. Jentene som reddet livet hans. Han kaller dem sine skytsengler. De er begge av utenlandsk opprinnelse.

Det finnes helter i denne historien. De sitter ikke i skoleledelsen eller hos fagforeninger. Men det er aldri for sent å gjøre det rette. Det rette i denne saken er åpenbart.