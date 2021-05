Leder

En tapt generasjon?

Vi trenger å bli utfordret av ungdommen. Her fra klimastreiken i 2019 - lenge før pandemien rammet oss. Foto: Hansen, Tom / NTB scanpix

Vi trenger engasjerte ungdommer. Under pandemien har det blitt langt færre av dem. Dessverre.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Barne- og ungdomsorganisasjonene har mistet 50.000 medlemmer under pandemien, melder avisen Klassekampen. I en undersøkelse i regi av Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), svarer tre av fire av medlemsorganisasjonene at det vil ta mange år å komme tilbake til aktivitetsnivået de hadde før coronaen.

Blant medlemsorganisasjonene i LNU finner vi alt fra idrett til politikk, via naturvern, friluftsliv og kultur - samt mye, mye annet. Barn og ungdom over hele Norge, med ulike interesser og ulike talenter, har funnet miljøer der de kan holde på med det de liker, eller er engasjerte i. Enten de ønsker å redde verden i en politisk organisasjon, synge i kor, eller spille sjakk.

Det legges ned enormt mye frivillig arbeid i organisasjons-Norge, både blant unge og voksne. Det som særpreger ungdommen, er nettopp at denne fasen er en overgang, fra barn til voksen. Ingen er evig unge.

Aktivitet på lavbluss

Derfor er det også stort gjennomtrekk i mange ungdomsorganisasjoner. Medlemmer er aktive noen år, lærer mye av dem som er der allerede, og lærer fra seg til nykommerne når de selv har fått erfaring. Generasjonsskiftene går, naturlig nok, raskere blant ungdommene enn i etablerte organisasjoner rettet inn mot voksne.

Møtes via skjerm? Ikke helt det samme, vel... Foto: Thomas Brun

Derfor er det så alvorlig, det som nå skjer. Med aktivitet på lavbluss, mye over skjerm, og få fysiske møter, sier det seg selv at mange medlemmer faller fra. Og ikke minst - at langt færre nye har kommet til. Dermed risikerer organisasjoner at overføringen av kunnskap ikke går like naturlig som før.

I organisasjonslivet lærer tusenvis av unge mennesker, hvert år, å ta ansvar. De får tillitsverv og oppgaver. De lærer om fellesskap og lagarbeid, de lærer å takle uenighet og konflikter innenfor trygge rammer. Og ikke minst - de har det gøy sammen med andre barn og unge.

Se til ungdommen

SV har vært opptatt av tiltak som kan sparke i gang aktiviteten i ungdomsorganisasjonene etter coronaen, og har tatt saken opp i Stortinget. Partiet har blant annet fått gjennomslag for at regjeringen skal legge til rette, slik at de unges organisasjoner kan få bruke skolene som arena for verving og ulike aktiviteter. Det er bra.

Men egne bevilgninger til dette formålet er vi skeptiske til. Det ligger allerede mye pengestøtte til organisasjonslivet inne i de offentlige budsjettene. Vi mener det er alt for lett for partiene på Stortinget å komme med forslag om mer penger til alle gode formål, med corona som begrunnelse. Vi vil heller utfordre de ansvarlige til å se spesielt hen til ungdommen når disse midlene skal fordeles.

Uten ungdom stanser verden. Vi trenger å bli utfordret, enten det gjelder klima eller offentlig pengebruk. Derfor er det de unge som må prioriteres, også her.