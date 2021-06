Kommentar

Her er regjeringen altfor streng

Av Astrid Meland

KARANTENE PÅ VEI HJEM: Folk som er vaksinert må fortsatt i karantene når de kommer til til Norge. Bildet er fra Gran Canaria. Foto: Jan Ovind

I dag slipper de vaksinerte ut av karantenehotellet. Bare for å gå rett i ny karantene.

Vi er blitt vant til halvtomme tog og landskamper uten publikum. Folk slenger seg ikke lenger i bilen en lørdag for å kjøre til Sverige. En hopp-på-tur til Spania er bare et fjernt minne.

Det er nesten blitt en ny normal, dette corona-livet. Det kan til og med virke litt skummelt at vi neste år skal stå tett på ukjente på toget på vei til jobb. Og det Kollenbrølet, det må være selve oppskriften på en sky av luftsmitte?

Men egentlig er knuffing i kø, store bryllup og svette konserter normalen. Mens tiltakene mot corona er unormale, store inngrep i våre liv.

INN OG UT AV KARANTENE: Uvaksinerte barn må i hotellkarantene, sa regjeringen onsdag. Torsdag snudde de i den saken. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

Likevel virker det ikke som regjeringen har det påfallende travelt.

Onsdag opphevet de endelig kravet om at beskyttede i Norge må sitte i hotellkarantene når de kommer fra utlandet.

Dette er en U-sving fra regjeringen.

De siste månedene har de fått mange kritiske spørsmål om denne regelen, i takt med at flere og flere er vaksinert.

For hvorfor skal fullvaksinerte med skyhøy beskyttelse mot viruset sitte i hotellkarantene når de kommer til Norge?

Svaret til regjeringen har vært at folk kan jukse og legge frem forfalskede papirer på at de er vaksinert. De har sagt de må vente til det foreligger en såkalt verifiserbar løsning, noe de kan stole på.

Mange ganger har regjeringen fått spørsmål om de virkelig ikke stoler på det som står på deres egen tjeneste Helsenorge.no.

På slike spørsmål har Erna Solberg og co. svart at jo, men de må likebehandle folk. Formodentlig da utlendinger.

Men nå er det tydeligvis ikke et problem lenger. Folk som har et bevis på Helsenorge.no om at de er beskyttet, slipper hotell. De andre ikke.

Og det er bra, enten regjeringen snur på grunn av press eller fordi hotellene er fulle.

Skåret i gleden er at de beskyttede fortsatt må i hjemmekarantene. Den varer i ti dager. Du kan ikke gå på jobb, skal helst ikke handle selv og må holde avstand til familiemedlemmer.

Dette samtidig som fullvaksinerte ikke lenger telles med som besøkende i sosiale sammenkomster hjemme.

Regjeringens begrunnelse for å være så streng, virker tynn. På onsdagens pressekonferanse ble det klart at de selv synes dette er strengt, men de skyver fagfolkene foran seg. Regjeringen sier at de vil vurdere å avvikle tiltaket, men at det henger på om ekspertene gir dem det rådet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har som VG tidligere har omtalt, helt siden 11. mai anbefalt at fullvaksinerte skal slippe karantenehotell. Vi vet ikke hva de har landet på om hjemmekarantene ennå.

Likevel har regjeringen beholdt hotellkarantenen og nølt med å fjerne andre tiltak for vaksinerte, selv om de ikke lenger har gode, smittevernmessige begrunnelser for å beholde dem.

De virker også dårlig forberedt når de får spørsmål om dette, og leverer rent praktiske begrunnelser for å beholde tiltak litt til.

For alle som havner i karantene er det derimot en veldig upraktisk ordning. Regjeringen burde ha fjernet hotellkarantene for lengst, i det minste for fullvaksinerte.

Samtidig er det forståelig at de frykter nye varianter som vaksinen kanskje ikke virker på, og at de ikke stoler på dokumenter fra utlandet.

Men hvorfor skal folk som er fullvaksinert og har dokumentasjon på det via Helsenorge, slippe ut av hotellkarantene bare for å måtte gå i hjemmekarantene?

De har anslagsvis 90 prosent beskyttelse også mot Delta-varianten. Det er mer enn vi kunne drømme om og en risiko vi bør kunne ta.

Men det virker som regjeringen har begynt å se på tiltakene som normalen. Og at det å oppheve dem er det som er skummelt, unormalt og farlig.

Men det er ikke slik. Det er omvendt.

Det er tiltakene myndighetene har pålagt oss, som er ekstreme.

Ikke at de har vært unødvendige tidligere. Men når karantene begynner å føles trygt og godt, da er det gått for langt. Vi skal ikke måtte trenge å få tilbakeføringskurs til samfunnet når pandemien er over.