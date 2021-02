Leder

Vaksinepass kan gi de heldige friheten tilbake

GRAN CANARIA 2019: Med et EU-godkjent vaksinepass kan dette bli virkeligheten igjen i 2021 .

Vaksinepassene er en forlokkende idé som vi må tenke nøye gjennom minst to ganger.

Danskene har sagt de vil ta i bruk et vaksinepass om tre - fire måneder. Torsdag sa svenskene at de vil ha det på plass fra 1. juni. I Norge ber NHO regjeringen om å innføre det også her.

Vaksinen peker frem mot en slags normalitet. Det er det alle lengter etter. Mange av oss har allerede et gult vaksinepass med stempel som lar oss slippe inn i land som krever vaksinasjon mot sykdommer som hepatitt og gul feber. Og hvorfor ikke innføre det samme for corona-vaksinerte?

Helseminister Bent Høie sa onsdag at Norge allerede har dette. Et bevis på at du er vaksinert kan skrives ut fra HelseNorge.

Men det er selvsagt ikke det NHO etterspør. De vil at det skal knyttes spesielle rettigheter til det å være vaksinert. For eksempel å gå på restaurant, delta i store møter, konserter eller reise over landegrensene. De vil altså åpne mer av samfunnet for de vaksinerte.

I Danmark sier myndighetene at planen frem mot sommeren er å åpne for reiser og kulturarrangementer. Svenskene er ikke der ennå.

Vi mener vi bør gjøre det vi kan for å åpne samfunnet mest mulig opp raskest mulig. Det er veldig fint om besteforeldre endelig kan dra på hytta i Spania igjen

Men det er også noe dystopisk ved tanken på de heldige som kommer først i køen viftende med Pfizer-passet sitt. Og at folk som ikke vil vaksinere seg, presses til det fordi de ellers fratas rettigheter.

Folkehelseinstituttets Preben Aavitsland sa denne uken til TV2 at det er for tidlig å vurdere om voksne under 45 år skal vaksineres.

I tilfelle vil det igjen bli de yngre som rammes minst av pandemien, som rammes hardest av tiltak. For om det blir slik, får ikke de noe pass. Da vil det ikke bli VG-lista i 2021, men kanskje desto mer Allsang på Grensen.

Spørsmålet er om det tar så lang tid å få ned smitten at det i mellomtiden gir mening å få på plass et vaksinepass. Da kan det i tilfelle ikke være opp til private aktører å bestemme hvem de vil slippe inn, gi jobb eller ekspedere. Dette må regjeringen regulere.

Og det er selvsagt bedre med allsang enn ingenting. Men målet må først og fremst være få ned smitten så mye at det ikke trengs noe pass.

De første positive nyhetene er kommet om at vaksinene hindrer smitte. Vi er altså på rett vei, selv om det ikke kan gå fort nok.

I fjor sommer reiste vi på sommerferie innenlands og i Europa, etter hvert som smittenivåene tillot det. Vi har nesten glemt at det er normaltilstanden. Men grensene og kafeene skal ikke være stengt. Det vi vil tilbake til er å reise vaksinepassløst med åpne grenser i Europa.