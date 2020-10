Leder

«Stygt eller pent» må kunne diskuteres

Høyres Stefan Heggelund synes moderne arkitektur er alt for lik. Foto: Lise Åserud / NTB

Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund fortjener ros for å ha løftet ukens mest interessante debatt. Hvorfor må all ny arkitektur se lik ut, spør han i Aftenposten.

Svaret på hvordan nye boligblokker ser ut, er ofte slik: «Flate tak. Fasader i gråtoner, uten utsmykking. Rette vinkler. Vinduer uten innramming og sprosser. Fravær av tradisjonell symmetri. Massive monofunksjonelle bygninger uten aktivitet i første etasje. Store, påhengte balkonger.»

Spørsmålet er godt av flere grunner. Det er ikke noe vi bare ser i storbyene, det er gjenkjennelig arkitektur i hele landet. Heggelund argumenterer godt for hvorfor arkitektur er et demokratisk spørsmål som bør debatteres mer. I motsetning til de fleste andre former for kunst og kultur, er bygninger, møteplasser og torg noe vi må forholde oss til i lang tid.

Svaret på hvorfor det er slik, er heller ikke rakettforskning. Arkitekt og skribent Gaute Brochmann, som lenge har engasjert seg i spørsmålet, har flere forklaringer. For det første har utbyggerne funnet en suksessoppskrift man tjener bra på, og ser ingen grunn til å ta sjanser så lenge folk vil kjøpe. For det andre at norske kommuner, som behandler byggesakene, antagelig ikke har vært flinke nok, ivrige nok eller sett verdien av at hus enten bygges for å passe inn eller for å se ut på en bestemt måte, sier han til Aftenposten.

Å kritisere arkitektur for å være stygg, er å be om bråk. Heggelund får også så hatten passer av arkitekter som mener at stygt og pent er et subjektivt spørsmål. Det er også noe vi gjerne endrer syn på med årene. Det er ikke altfor mange år siden mange ønsket å rive urbane perler som Grünerløkka i Oslo og Bakklandet i Trondheim. Det betyr likevel ikke at smak og behag ikke kan diskuteres.

I Trondheim har Venstres bystyrepolitiker Trond Åm flere ganger tatt opp hvorfor alle nye bygg er uten farger. Selv om farger kan bety mye for humøret, er det nye som bygges nesten alltid grått, svart eller hvitt.

En annen del av denne debatten burde være kvalitetene som velges. Det gjelder ikke bare fasader, men også hvordan dagens leiligheter innredes. Arkitekter har lenge ropt varsku om at det bygges mange små og lite funksjonelle boliger. Det er vanskelig å se at kvalitet og langsiktighet står i førersetet når byggematerialer velges, noe som på sikt kan ha store konsekvenser for bokvalitet. Hva slags boligmarked er det vi på sikt legger til rette for?

Det er i høy grad politiske spørsmål som bør tas på langt større alvor enn i dag.

