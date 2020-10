FORBUD: – Dagen i dag er en stor seier. En seier for de som er for frihet, en seier for dem som tror på menneskerettighetene og en seier for de som er opptatt av helse, skriver Arina Aamir Sheikh. Foto: Plan International Norge

«25 under 25»: En stor seier!

I dag gikk et flertall i Stortingets justiskomite inn for at Norge skal forby søskenbarnekteskap. Det er en stor seier for friheten.

ARINA AAMIR, styremedlem i Aker Unge Høyre

Dagen i dag er en stor seier. En seier for de som er for frihet, en seier for dem som tror på menneskerettighetene og en seier for de som er opptatt av helse.

Frem til nå har det vært lovlig å gifte seg med sitt søskenbarn. Du har muligheten til å gifte deg med enten din fetter eller din kusine uten å få noe konsekvens for det. Uansett om dette høres veldig fjernt ut for mange i dag, er en slik type ekteskap vanlig i mange kulturer.

I dag ble det vedtatt av et flertall i Stortingets justiskomite om at Norge skal gå inn for å forby søskenbarnekteskap. Dette var på tide! Det er sjelden jeg er enig med Arbeiderpartiet, men jeg er glad vi står sammen i denne saken uavhengig av politiske skillelinjer.

For over 100 år siden var det veldig normalt å gifte seg med sine søskenbarn i Norge. Nå blir det sett på som en ukultur som må bekjempes! Likevel er det tilfeller av søskenbarnekteskap i dagens Norge, og mange av dem gjelder dårlig integrerte innvandrerfamilier.

Dette er en enkel måte for dem å bosette flest mulig familiemedlemmer i Norge på uten å tenke over hva deres barn egentlig ønsker. Konsekvensen av dette er tvangsekteskap og en innskrenking av selvbestemmelsesretten til enkeltindividet. Nå har Norge og politikerne endelig tatt på seg ansvaret i kampen om å bekjempe denne ukulturen, men vi har fortsatt en vei å gå.

Uansett om det nå vil bli forbudt å gifte seg med sitt søskenbarn, må vi likevel sørge for at ingen klarer å bryte denne loven. Mange søskenbarn har ulike etternavn og det er vanskelig for oss å finne ut av hvem som er søskenbarn og ikke. Derfor er det nå vår oppgave å sette inn de riktige tiltakene i kampen om å bekjempe søskenbarnekteskap helt. Vi må sørge for at hver eneste norske innbygger gifter seg av kjærlighet, og ikke med tvang!

Det er en menneskerettighet å kunne gifte seg med den man vil og ha retten til å bestemme over eget liv. Uansett om de fleste av oss får muligheten til å elske den vi vil og ender opp med å gifte oss med vedkommende og, finnes det noen få som blir tvunget inn i et ekteskap.

Det er for disse menneskene denne loven er så viktig, og det er for disse menneskene denne loven er en seier!

Publisert: 22.10.20 kl. 14:41