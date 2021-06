VIKTIG KRITIKK: – Tilbakemeldingene fra VG-kommentatorer og andre som forteller om dårlige opplevelser med NAV, er viktige. De hjelper oss til å bli bedre. Og det skal vi bli, skriver NAV-direktør Holte. Foto: Lise Åserud

NAV skal møte folk med respekt

Jeg forventet å bli sett – som menneske, ikke som «bruker», skriver Shazia Majid i en kommentar i VG i dag. Jeg er helt enig.

HANS CHRISTIAN HOLTE, NAV-direktør

Folk som oppsøker NAV skal behandles med respekt og møtes med empati. Dessverre er det ikke alle som har den opplevelsen, og det tar jeg på største alvor.

NAV leverer ytelser og tjenester til over halve befolkningen hvert år og behandler 3-4 millioner vedtak i året. Vi forvalter et regelverk som er politisk bestemt, og det er vårt ansvar at hver enkelt får det de har krav på. Det er også vårt ansvar at folk forstår hvorfor de har fått innvilget eller avslått en søknad.

Folk skal ha tillit til NAV, og vi skal ha tillit til folk. I all vår kommunikasjon, både muntlig og skriftlig, må vi gjøre det vi kan for at folk skal føle seg sett og ivaretatt. Her har vi et forbedringspotensial.

Takk også, Shazia, for at du også når vi har gjort feil ser og nevner det gode som skjer i NAV. Mitt klare inntrykk er at NAV-ansatte er dypt engasjert i jobben sin og gjør en stor innsats hver eneste dag. For noen uker siden fikk for eksempel NAV Kontaktsenter en pris for god og empatisk kundeservice. De digitale tjenestene våre utvikles kontinuerlig ut fra tilbakemeldinger vi får fra de som skal bruke tjenestene.

Jeg har satt i gang et forbedringsarbeid i NAV, blant annet når det gjelder klarspråk og måten vi formidler informasjon på nav.no. Parallelt gjennomgår vi og forbedrer tekster om arbeidsavklaringspenger (AAP), som vi vet mange har hatt problemer med.

Tilbakemeldingene fra Shazia og andre som forteller om dårlige opplevelser med NAV, er viktige. De hjelper oss til å bli bedre. Og det skal vi bli.