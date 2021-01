UTFORDRER UTENRIKSMINISTEREN: – Norge bør bruke sin plass i Sikkerhetsrådet for å styrke demokratiet, skriver Aps Jette Christensen. Foto: Robert S. Eik

Fra Capitol Hill til Sikkerhetsrådet

Norge bør bruke sin plass i FNs sikkerhetsråd for å styrke demokratiets stilling. Fred er ikke fravær av krig. Fred er ro, stabilitet og trygghet. Det er mer enn vi kan si om situasjonen i USA nå.

JETTE CHRISTENSEN, stortingsrepresentant (Ap)

«Ethvert samfunn kan snu ryggen til demokratiet så lenge omstendighetene legger til rette for det», skriver forfatteren og historikeren Anne Applebaum i sin nylig utkomne bok «Demokratiets svanesang». I USAs tilfelle har disse «omstendighetene» de siste årene vært den sittende presidenten.

Fem personer er døde som følge av stormingen av Capitol Hill i Washington. Aksjonen kom på direkte oppfordring fra en fremdeles sittende president, for å hindre godkjenning av valget av den nye. På samme måte som USA har vært demokratieksportør, kan dette bidra til å inspirere eller advare mot demokrati som styreform. I en tid der antall autokratier for første gang på mange år er talt til flere enn antall demokratier er dette en trussel.

På vårt eget kontinent ser vi valgte ledere bygge ned institusjoner og svekke grunnlaget for opposisjon. På samme måte som det ikke er noe særegent amerikansk med bildene vi har sett fra Washington de siste dagene, er det ingenting særegent polsk ved å svekke rettsstaten eller særegent ungarsk ved å strupe fri presse. Dette kan skje hvor som helt, med ulik politisk merkelapp.

Å være autokrat er å være opptatt av makt for maktens skyld. Hva man skal bruke makten til er underordnet. Utspill, saker og tiltak er virkemidler for å få oppslutning, ikke noe slike ledere ønsker å få gjennomført – i motsetning til diktatorer, som gjerne har store vyer for prosjekter de ønsker å gjennomføre. Å beholde makten ser ut til å være autokratenes eneste prosjekt.

Demokratiet er under angrep av valgte ledere i flere land. Flere har brukt betegnelsen «democratic backsliding» om utviklingen. Jeg mener dette ikke er treffende. Uttrykket gir inntrykk av at dette er noe glidende som bare skjer. At enkelte land bare ubegrunnet sklir med vinden bort fra demokratiet. Det er feil.

Den konsekvente nedbyggingen av folks rettigheter og friheter til fordel for de styrende er villet politikk. Ufrihet og splittelse er noen steder et politisk mål. Å kneble opposisjon og stilne presse, samtidig som man setter grupper opp mot hverandre og etablerer frykt for en ytre fiende er en kjent oppskrift for å feste grepet om makt. Tiden for store kupp andre stater akutt kan reagere eller sanksjonere mot er på mange måter forbi. Det har i hvert fall vært tilfelle frem til forrige uke.

Nå er det sakte nedbygging av demokratiske institusjoner som forvandler demokratier til autokratier. Sånn sett er det norske begrepet «demokratisk tilbakegang» bedre dekkende. Land sklir ikke bort fra demokrati, de styrende løper. De gjør det bare sakte og om natten.

Senest i forrige måned vedtok Stortinget at Norge har interesse av å fremme demokrati ute. Ikke bare fordi det er et foretrukkent styresett av folk får velge sine ledere, men at institusjoner som sikrer rettferdig rettergang og fri opposisjon sikrer en regelbundet verdensorden som tjener vår sikkerhet og økonomi.

Norge bør bruke sin plass i Sikkerhetsrådet for å styrke demokratiets stilling. Fred er ikke fravær av krig. Fred er ro, stabilitet og trygghet. Det er mer enn vi kan si om situasjonen i USA nå.

Dette er ikke over. Det er varslet nye, væpnede demonstrasjoner i Washington. Norge bør nå bruke sin posisjon i Sikkerhetsrådet for å diskutere polarisering, politisk løgn, bevisst agitasjon og nedbygging av demokratiske institusjoner, både som en sikkerhetsrisiko og som en fare for demokratiet som bærende styreform.