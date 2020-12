Leder

En annerledes jul

Strenge coronaregler rammer skjevt. Særlig i julen. De som har mange rundt seg, merker mindre til restriksjonene enn de som lever alene. Det pålegger oss alle et ansvar.

Høytider forsterker forskjeller. Slik har det alltid vært. I år gjør coronaen at forskjellene blir ekstra store. Mellom dem som lever alene, og dem som lever sammen med noen. Mellom dem som har mistet jobben eller mye av inntektene sine, og dem som fortsatt har trygge jobber, og stabile inntekter. Og mellom dem som har taklet hjemmeskole og mer hjemmetid godt, og dem som har fått skjerpet konflikter og spenninger i familien som allerede lå der.

Se oss rundt

Derfor skal vi være ekstra våkne i år. Ekstra oppmerksomme på om det er noen rundt oss som trenger en utstrakt hånd. Det er vanskeligere i år å invitere alle vi ønsker. Da er det desto viktigere å ta de ekstra telefonene, kanskje gå en tur ute i friluft som erstatning for samlinger som ikke kan gjennomføres. Tilby seg å avlaste slitne barnefamilier, gi de voksne mulighet til å få et friminutt. Rett og slett se oss rundt, og forsøke å oppdage dem som trenger noe ekstra.

Denne annerledes julen gir også noen muligheter. Færre store juleselskaper gir større rom for å puste ut og hvile etter et intenst corona-år. Det blir en annen puls for dem som er vant til å bruke mye av julen til å lage mat, dekke bord og rydde etter store selskaper. Eller til å pakke bilen full av folk, og mase for å rekke frem i tide til ulike julearrangementer.

Intense måneder

Denne julen kan det bli mer tid til å lese bøker, se på filmer og serier med familien, være sammen med de aller nærmeste. Og til å tenke gjennom hva vi har opplevd dette året. Vi har alle blitt satt på prøve. Både på jobb og skole, og hjemme. Det har vært intense måneder, i all sin stillstand. Slitsomt å håndtere det vi ikke lenger har kunnet gjøre.

Nå får vi noen dager da alt dette kan synke inn. Vi kan snakke sammen om det som har skjedd. Kanskje har vi oppdaget noe nytt - noe vi har lyst til å ha med oss videre, også etter coronaen. For eksempel nye måter å være sammen på, eller nye måter å bruke tiden på, etter at mange av oss brått fikk mye mer av den.

Alene eller sammen med mange - vi ønsker alle våre lesere en god og fredfylt jul.