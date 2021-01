Leder

Norge må velge side

KREVENDE POST: FN-ambassadør Mona Juul på plass i FN sikkerhetsråd i New York. Foto: Thomas Nilsson / VG

På årets første dag tok Norge plass i FNs Sikkerhetsråd. I de neste to årene har vi som nasjon påtatt oss et medansvar for å bevare fred og sikkerhet i verden.

Publisert: Nå nettopp

En sentral oppgave for Sikkerhetsrådet er å forhindre væpnede konflikter. Når freden er truet er første forsøk forhandlinger. Sikkerhetsrådet kan også gripe inn med ulike former for sanksjoner mot stridende parter. De femten landene i rådet kan også vedta bruk av militær makt. Alle land er forpliktet til å etterleve vedtak i Sikkerhetsrådet.

Sikkerhetsrådet er det viktigste organ i FN og er et uunnværlig verktøy for konfliktløsning i verden. I teorien. I praksis viser det seg ofte at landene i Sikkerhetsrådet ikke klarer å samarbeide om fred og sikkerhet. Og når de vedtar resolusjoner er det mange eksempler på at land ikke gjør som rådet sier. Sikkerhetsrådets manglende handlekraft skyldes i stor grad rivaliseringen mellom fem stormakter. USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike er faste medlemmer av rådet og har vetorett.

Det er 20 år siden Norge sist var medlem av Sikkerhetsrådet. Terrorangrepene mot USA 11.9. 2001 overskygget alt annet i en stor del av den tiden Norge var med i rådet. Situasjonen var krevende den gang. Omstendighetene er annerledes i dag, men arbeidet i Sikkerhetsrådet er minst like vanskelig. Det vil Norge få merke.

Maktkampen mellom USA og Kina er hard og uforsonlig. Forholdet mellom Russland og vestlige stormakter er dårligere enn på noe tidspunkt etter den kalde krigens slutt. USA er Norges viktigste allierte, men Russland er vår nabo og Kina er en stor handelspartner. I Sikkerhetsrådet må vil velge side. Også når det har en pris. Valget bør ikke være vanskelig. Vi må sette demokrati, menneskerettigheter og internasjonal rett høyest.

USAs påtroppende president Joe Biden har nominert en meget erfaren diplomat, Linda Thomas-Greenfield, til ny FN-ambassadør. Et større amerikansk engasjement i FN vil være en fordel for Norge og for samarbeidet i Sikkerhetsrådet. Regjeringen har gjort det klart at de vil prioritere fredsdiplomati, kvinners deltakelse i fredsprosesser, beskyttelse av sivile og forholdet mellom klima og sikkerhet de kommende to årene.

FN-ambassadør Mona Juul sier i et VG-intervju at det er i norsk interesse at det flernasjonale samarbeidet fungerer. Vi ser at multilateralt samarbeid er under hardt press. Norge må sammen med likesinnede land verne om et internasjonalt system basert på ansvar og regler som gjelder for alle. Vi trenger et FN som fungerer. For å forhindre konflikter, men også for å styrke innsatsen mot klimaendringer og pandemier.

Vi skal ikke ha overdrevne forventninger til hva Norge kan oppnå på to år i Sikkerhetsrådet. Men vi forventer tydelig norsk tale.