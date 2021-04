Kommentar

Hjem, kjære hjemmekontor...

Av Leif Welhaven

Hjemmekontor er normen for mange arbeidstagere under pandemien. Hvordan ser det ut på den andre siden? Foto: ROAR HAGEN

Om du vil fremme eller glemme muligheten til å jobbe hjemme etter coronaen, sier mye om hvilken personlighetstype du er. Snart starter striden om morgendagens arbeidsliv.

«Blir en av corona-konsekvensene at reserverte nordboere en dag tar turen ut av det sosiale kjøleskapet?».

Spørsmålet føltes lettere hypotetisk da jeg i april i fjor skrev om hvordan livet kunne bli på den andre siden av pandemien.

377 dager senere har overarmer som får vaksinerende stikk stadig kortere fartstid på kloden. Nå kryper den store gjenåpningen nærmere.

Men hva blir den nye normaliteten?

Ikke alle har like god orden på hjemmekontoret. Foto: NTB

Svaret på hvor sosialt søkende nordmenn vil bli, er det ennå for tidlig å komme med. Men trolig kan innstillingen til arbeidsomgivelsene fremover fortelle litt om effekten av annerledeslivet.

Her får vi fort forsterkede forskjeller mellom de utadvendte og innadvendte blant oss. Det kan vi allerede se tegn til på en rekke arbeidsplasser, der planleggingen av driften etter coronaviruset er i full gang.

I en del bransjer er du avhengig av å være til stede for å jobbe, siden du ikke kan fjernklippe som frisør eller kjøre drosje fra sofaen. Synet på hjemmetilværelsen kan selvsagt også variere ut fra om du bor på 25 eller 250 kvadratmeter, samt antallet mennesker du deler bolig med.

Å jobbe hjemmefra blir trolig en del av arbeidslivet også etter coronaen. Foto: Gorm Kallestad

Men for mange som er blitt vant til kontordrift hjemmefra, er det et spørsmål i hvilken grad hverdagen skal bli som den var før vi hadde hørt om covid-19.

Det er ingen selvfølge at vi skal reise til og fra jobben fem dager i uken.

Det er ikke gitt at vi skal avholde så mange møter ansikt til ansikt.

Automatikken i at arbeidsplassen er noe fysisk definert gjennom en adresse, forsvant et sted på coronaens snirklete stier.

Hvis arbeidsgiveren nå spør hvordan en optimal uke kan legges opp for deg etter viruset, vil trolig høyst sprikende svar dukke opp.

På den ene ytterkanten har du «fem av fem-gjengen», som knapt kan vente på å aktivere adgangskortet igjen. Her skal hver eneste kollega klemmes. Lunsjpraten skal sprudle i kantinen hver bidige dag, mens arbeidslysten kommer til å boble over som en konsekvens av å få lov til å være tilbake.

Farvel hjemmekontor, hallo «inkululeko, freiheit, frihet, freedom». Jobbing hører jo hjemme på jobben, må vite.

Men kanskje er ikke hjemmekontoret fullt så forhatt som enkelte vil ha det til. Var det egentlig så stas med åpent kontorlandskap?

Savner du lyden av de kollegene som må ha vært hjemme med snue den dagen forskjellen på inne- og utestemme ble innprentet?

Og smakte ikke kaffen i de store maskinene temmelig surt?

Vil du tilbake til å stresse mot t-banen etter å ha hastelevert en somlete unge, bare for å bruke det som kunne vært effektiv arbeidstid til å transportere legemet til en pult et stykke unna? Er det virkelig så ille å legge opp dagen på egen arena?

Mange ønsker seg nok en god blanding, og her må det være mulig å ha to tanker i hodet på samme tid. For egen del gleder jeg meg til å se igjen kolleger, men må innrømme at jeg ikke savner selve kontoret så mye. I alle fall ikke nok til at forflytning hver eneste arbeidsdag fremstår som den beste løsningen.

Uansett hvor vi står vil vi måtte forholde oss til at arbeidslivet er i endring. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er i et intervju med Aftenposten tydelig på at «Det kommer til å bli mer normalt med hjemmekontor og å jobbe forskjellige steder».

Det lyder vel og bra, men det er noen potensielle humper i veien her.

Hvor mange arbeidsgivere vil se sitt snitt til å spare penger på kontorlokaler i fremtiden?Kan ansatte som slett ikke vil jobbe hjemme derfor føle seg presset til det? Hva med forsikringsordninger? Skillet mellom jobb og privatliv? Kan du fritt flytte «hjemmekontoret» til en solseng i Syden?

Serien av spørsmål er årsaken til at regjeringen nå jobber med en ny forskrift.

Det er nødvendig, for arbeidslivet «post pandemien» vil ikke være sammenlignbart med noe vi har opplevd før. Da må prinsipper rundt utvidet bruk av hjemmekontor settes skikkelig i system.

Aller viktigst vil det være at fleksibilitet blir stikkordet for forandringene som vil komme, og at det tas på alvor hvor forskjellige folk er. Er det én ting som karakteriserer erfaringene fra de siste månedene, er det nettopp hvor ulike utslag en uvanlig tilværelse kan gi.

206.200 nordmenn er nå helt ledige, delvis ledige eller på tiltak hos NAV, og det er brutalt hvordan viruset har rammet og lammet flere bransjer. Samtidig har andre deler av næringslivet blomstret under krisen.

Sammen med faktorer som hvor du bor, hvor gammel du er og hva slags helse du har, bidrar jobbsituasjonen til å gjøre historien om corona til en beretning om forskjeller.

Det gjelder også hva slags arbeidsdager vi vil få den dagen viruset er beseiret.