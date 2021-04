Kommentar

Dommen viser at Black Lives Matter

Av Per Olav Ødegård

LETTELSE: Demonstranter utenfor rettslokalet i Minneapolis reagerte på kjennelsen med applaus og lettelse. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Juryen i George Floyd-saken brukte bare elleve timer på å bli enige om at den tidligere politimannen Derek Chauvin var skyldig i drap.

Det er en sterk og utvetydig kjennelse. Chauvin ble enstemmig funnet skyldig på alle tre tiltalepunkter. Den mest alvorlige var forsettlig drap. Det kan gi inntil 40 års fengsel, men straffeutmålingen vil komme på et senere tidspunkt.

Dette var ikke bare den mest omtalte amerikanske rettssaken på flere år. George Floyds død utløste den største protestbevegelsen mot rasisme på flere tiår. For titalls millioner av amerikanere vil kjennelsen i denne rettssaken bli stående som en viktig historisk dom, fordi den viser at Black Lives Matter.

Dette var ingen enkeltstående hendelse. En lang rekke lignende saker har rammet svarte amerikanere. Denne gang var ikke reaksjonene begrenset til byen der det skjedde. Det startet med opptøyer i Minneapolis, men protestene spredte seg raskt over hele landet i en brennhet politisk sommer.

Det var både demonstrasjoner og motdemonstrasjoner. I noen tilfeller utartet det i voldelige konfrontasjoner og vandalisme. Lov og orden, rasisme og politireform ble store politiske saker i en særdeles bitter presidentvalgkamp. Black Lives Matter bevegelsen vokste i styrke.

Mange oppfattet prosessen i Minneapolis som en test på om svarte amerikanere kan få rettferdighet i rettsvesenet. Tidligere er lignende saker blitt henlagt, politifolk er blitt frikjent eller de har fått mild straff. Det skjedde ikke i saken mot Derek Chauvin.

Dommer Peter Cahills siste budskap til de tolv jurymedlemmene mandag var at de måtte ta en korrekt beslutning, utelukkende basert på bevisene som er blitt lagt frem i rettssaken. For å komme tilbake med en kjennelse, skyldig eller ikke-skyldig, måtte de alle være enige.

Jurymedlemmene ble avsondret fra omverdenen. De skulle ikke forholde seg til alt denne saken har utløst av reaksjoner, i form av massedemonstrasjoner og intens politisk debatt. Samtidig vet alle hvilken sprengkraft saken har.

En årsak er at hendelsen ble dokumentert, fra begynnelse til tragisk slutt. Mennesker verden over har sett videoopptaket av Chauvin som presser et kne mot Floyds nakke. De har hørt Floyd gjentatte ganger si at han ikke får puste. Det varer i ni minutter og 29 sekunder.

FUNNET SKYLDIG: Tidligere politimann Derek Chauvin under rettsforhandlingene. Foto: Pool Court TV

– Dere kan tro deres egne øyne, sa aktor Steve Schleicher og viste til videoopptaket av hvordan Chauvin holdt Floyd nede.

Opptaket var aktoratets sentrale bevismateriale. Schleicher argumenterte i sin sluttprosedyre mandag for at juryen måtte finne Chauvin skyldig på alle punkter. Han sa at det ikke var en sak rettet mot politiet som institusjon, men mot én manns handlinger.

Men Chauvins forsvarer Eric Nelson sa det stikk motsatte til juryen: – Ikke la dere villede av bildene.

Forsvarerne forsøkte å så rimelig tvil om skyldspørsmålet. Var det egentlig politimannens handlinger som førte til Floyds død, eller skyldes det andre årsaker? Forsvaret fremholdt at Chauvin ikke hadde til hensikt å bruke overdreven og ulovlig makt. Det som skjedde var ikke hans intensjon.

Men juryen trodde åpenbart på det de så. For å finne Chauvin skyldig måtte alle tolv jurymedlemmene komme fram til at det han gjorde var en vesentlig årsak til at Floyd døde. De måtte også konkludere med at maktbruken var overdreven. De trengte ikke mer enn noen kveldstimer og en dag på å gjennomgå saken og komme til en enstemmig konklusjon.

Alle har en mening, inkludert president Joe Biden. Han kunne ikke vente til dom var falt. Han ba for at juryen avsa «en korrekt dom». Han beskrev bevismaterialet som overveldende. Det er høyst uvanlig at en president uttaler seg offentlig på dette tidspunkt i en straffesak, men han forklarte det med at juryen da hadde trukket seg tilbake og ikke ville få med seg hva han sa.

Det var ikke Bidens sak å avsi dom. Den oppgaven var overlatt til tolv edsvorne kvinner og menn som i ukevis har hørt prosedyrer og vitner forklare seg. De kom ganske raskt til enighet om å finne den tiltalte skyldig på alle punkter.

Men denne opprørende saken har fått politiske konsekvenser. Nylig vedtok Representantenes hus et lovforslag om en politireform som blant annet forbyr halsgrep. Politiet skal heller ikke kunne stanse personer på bakgrunn av deres hudfarge, såkalt raseprofilering. Loven er til behandling i Senatet. Den kalles George Floyds lov. Den bør ikke bli offer for partipolitisk spill.