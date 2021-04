«MODERNE»: – Florentino Pérez, filantropen som er president i velgjørerorganisasjonen og fotballklubben Real Madrid, har også tatt til orde for å gjøre kampene kortere, at to ganger førtifem minutter er mer enn man egentlig orker. Det er fremtidsrettet, fremoverlent og moderne tenkt, skriver Egon Holstad. Foto: Claude Paris / AP

Debatt

Alltid noen som skal ødelegge den gode stemningen!

Hvorfor skulle vi nøye oss med å ha bursdag og julaften bare én dag hver i året?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

EGON HOLSTAD, kommentator i VGs samarbeidsavis iTromsø

Fotball har blitt for kjedelig. Det er for få kamper som betyr noe, kampene er for lange og det er for lite penger i klubbene til å kjøpe de spillerne man vil at laget en holder med skal kjøpe. Det koster å ha det gøy om man er rik og vil bli rikere. En må ikke spare seg til superfant heller.

Når en pandemi, på toppen av det hele, truer økonomien til den europeiske toppfotballen, sånn at selv de rikeste klubbene sliter, er det på tide å tenke litt konstruktivt. Når amerikanske, arabiske, italienske og engelske milliardærer sliter, er det ikke noen spøk lenger. Dette er de virkelige ofrene av covid-19.

Da må vi ikke henge med hodet og videre henge oss opp i gamle dogmer og nostalgiske oppfatninger av hvordan dette skal og bør være.

Foto: Ronald Johansen

les også Inter og Atlético Madrid trekker seg fra Super League

Dette er nøyaktig hva tolv av de aller rikeste og sterkeste klubbmerkevarene i verden hadde tenkt, og derfor kom altså ideen om en superliga rekende inn på ei fjøl, som en kjærkommen redningsplanke ment for å berge oss alle fra kjedsomhetens klør og middelmådighetens klamme favn.

Tolv klubber fra sju byer i tre forskjellige land utgjorde ryggraden i dette idealistiske reisverket som bar navnet «Superligaen», konseptet som skulle ta klubbfotballen opp til de samme høyder som landslagsfotballen, med VM i Qatar i 2020, alt har skjenket oss. At det dør noen tusen mennesker er bare eggene vi må tåle at knuses for at den velduftende omeletten av toppfotball skal kunne settes på bordet. You win some – you lose some.

Det spilles rett og slett for få kamper der begge motstanderne, på papiret, er kjente og gode nok. Bemidlede og tungt meritterte superlag som Milan, Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Liverpool, Juventus, Manchester City og ehhh … Arsenal og Tottenham er jo – innerst inne – de eneste man egentlig ønsker å se når man skrur på TV-en, og hadde vi fått en slik superliga, der ingen rykker ned og deltagelsen alene sikres ved å ha nok penger til de få, ville den dølle fotballhverdagen blitt fordrevet med superfestfotball av de få og samme lagene.

Foto: Tegning: Odd Klaudiussen

les også De engelske klubbene bekrefter at de trekker seg fra Super League

Tanken var tuftet på den samme besnærende drømmen om at de som har penger til det må kunne kjøpe seg retten til å ha bursdag og julaften annenhver dag, hele året, i bytte mot at alle de andre ikke skal ha noe å feire overhodet. Og uten at alle de andre skal bli sure, bare for at de mister sine respektive fester. Det er jo forskjell på folk, og de andre skulle jo dessuten få lov å se på at de rikeste feiret. Mot noen sinnssykt dyre TV-abonnement, men likevel. Tanken var god.

Ville de være med på festen, kunne de dessuten kjøpt ditto dyrt supersupporterutstyr fra superligasuperlagene. Det hadde blitt så gøy. Bort med slitet, bort med alt som minner om grått hverdagsliv- og ork. Kake og ribbe hver dag, til dem som har råd. «It means more», som den forhenværende Liverpool-fansen pleide å si.

Og tenk hvor utrolig mye artigere det hadde blitt. De masete askeladdene som hele tiden skal stikke kjepper i hjulene for de kuleste og rikeste kunne heller nøyd seg med å banke hverandre gule og blå. Så kunne vi som holder med de kule klubbene leke i fred, uten innblanding fra alle disse fotballenes Eddie The Eagles som vimser i økonomisk nedrykksposisjon. Og om én eller to av spillerne deres klarte å bli gode nok til å spille for et superligalag, kunne de levd lykkelig på gleden over å bidra med oppgradering av deres spillerstaller. Det er viktig å ha noe å strekke seg etter, si.

Grasrotfotballens egentlige misjon er jo uansett å være fôr til predatorene i toppen, noe Charles Darwin skjønte allerede på midten av 1800-tallet, og det kreves som kjent en god del gras for å få lage en stor indrefilet. Fotballforeldre og ildsjeler som steiker vafler nede i divisjonene, og i de aldersbestemte klasser i den norske breddefotballen, vet jo dessuten innerst inne at deres reelle funksjon er å mette gutta på topp. You’ll always walk alone, losers!

Florentino Pérez, filantropen som er president i velgjørerorganisasjonen og fotballklubben Real Madrid, har også tatt til orde for å gjøre kampene kortere, at to ganger førtifem minutter er mer enn man egentlig orker. Det er fremtidsrettet, fremoverlent og moderne tenkt. Barn og unge i dag er vant til Snapchat, Instagram og at det er kort mellom høydepunktene.

I fremtiden kan vi forhåpentligvis glede oss til redigerte opptak av kampene. Vi kan således sende kampene med en halvannen times forsinkelse, der kun skikkelig gode mål i form av krysskudd, brassespark, cornere som skrus rett i mål, spektakulære driblinger og de siste tre trekkene i tiki-taka-angrep vises. Da får man også sensurert bort vifting med regnbueflagg, bannere med kritiske meldinger og annet rask som forpester moroa. Litt sånn som i Melodi Grand Prix. Kunstig publikumslyd er vi allerede godt vant med nå.

Hvis man derimot ønsker å være festbrems, hvis man er så politisk korrekt og tradisjonell at man nekter på alt som er nytt og gøy her, er det bare å finne seg en ny klubb. Eller idrett. Eller begynne å jobbe i UNICEF, superklubben Barcelona hadde jo logoen deres på brystet i mange år. Nyvinninger har alltid møtt motstand til å begynne med.

Men så er det alltid noen som skal ødelegge den gode stemninga. Sure og forsmådde supportere er nå én sak. Spillere og managere med høyere ukelønn enn statsministeren i Norge har i årslønn en annen. Men det verste er at ikke UEFA og FIFA vil være med på moroa. At de alltid skal sette menneskerettigheter, fansens behov og fotfolket foran penger, slik de alltid har gjort. Det er så jævla typisk.

FOLKEMOBILISERING: Chelsea-fansen mobiliserte voldsomt mot Super League-planene tirsdag. Foto: NEIL HALL / EPA

Og selvsagt var derfor eierne i Manchester City og Chelsea de første feiglusene til å trekke seg, bare for at de skal være så skikkelige, for at de bryr seg og innerst inne – er opptatt av å gi makta til supporterne, der leken, spillet og de gamle tradisjonene skal holdes i hevd. Typisk at det også var dem som skulle fucke opp alt. Og da kommer selvsagt eierne i Liverpool og Solskjærs United diltende etter, amerikanske kapitalister som nå har vist sitt sanne ansikt og står igjen med egg i fjeset.

Så da blir det tilbake til det gamle, trauste og kjedelige, der de mest konservative og tradisjonelle supporternes ve og vel er alt som betyr noe. De som ikke er opptatt av at klubbene deres skal kjøpe dyre spillere fra utlandet, som kun vil ha lokale spillere på laget, der gutten og jenta på løkka er idealet de hele tiden strekker seg mot.

Vi kunne tatt underholdningen tilbake og laget fest. I stedet blir det et fortsatt liv med ligaer over hele Europa der alle stiller med samme forutsetninger, like mye penger og vinnersjansene er jevnt fordelt, mens rettferdigheten rår. Kom i hvert ikke her og si at de ikke prøvde, supergjengen.