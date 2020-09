Kommentar

Regjeringen lar vikingskipene seile sin egen sjø

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

Stavkirkene. Nidarosdomen. Håkonshallen. Vikingskipene. De har alle overlevd svartedauden. Vil de overleve dagens borgerlige regjering?

Statsminister Erna Solberg vil instinktivt mene det er urettferdig å bli stilt til ansvar for tidens tann. At kulturminner trues av organisk nedbryting er et vedvarende forfall som har funnet sted siden de nevnte konstruksjoner ble bygd. Kretsløpets ubønnhørlighet er naturgitt.

Hun kan dessuten hevde at underfinansiering av vedlikeholdsbudsjetter er en norsk tradisjon som har pågått så lenge at man kan begynne å kalle det en del av vår politiske kulturarv. Så konsistent at Riksantikvaren straks har hjemmel for å frede den.

Ingen vil i så måte finne på å gi den sittende regjeringen skylden for at mange av våre historiske nasjonalskatter forvitrer. Men den har like fullt påtatt seg ansvaret for at det ikke skjer.

Det som finner sted på Erna Solbergs vakt må hun og hennes mannskap stå til regnskap for.

Nå handler det – igjen – om Vikingtidsmuseet. Om vårt ikoniske bidrag til verdensarven. Sjøfartsnasjonens historiske identitet. Det er opplest og vedtatt at vikingskipene er våre fremste nasjonalklenodier.

I flerer tiår har debatten gått om hvordan disse best skal ivaretas og samtidig kunne vises frem for et størst mulig publikum.

Så mange høystemte ord, fagre formuleringer og forpliktende forsikringer er kommet fra denne regjeringen om den norske vikingskattens internasjonale betydning, at et helt folk faktisk trodde på det som ble sagt da det for nøyaktig ett år siden ble gitt klarsignal til byggestart av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Det var fire måneder før coronavirusets berserkgang.

Da regjeringen i mars stengte ned Norge, herunder museene, stoppet man også deres pålagte inntjening av egne driftsmidler. Uten besøkende, ingen billettinntekter. De borgerliges omlegging av kulturpolitikken handlet blant annet om å vri en større andel av finansieringen av institusjonene over til salg, spons og egeninnsats.

Økt popularitet = økt besøk = økte inntekter. Det er et gjenkjennelig høyremantra. En såkalt gaveforsterkningsordning skulle dessuten stimulere museenes evne og vilje til å søke økonomisk støtte fra private investorer, sponsorer eller glade givere.

Nå har to måneders nedstengning og strenge coronarestriksjoner gitt Kulturhistorisk museum en besøkssvikt på 200 000 færre publikummere. Vikingtidsmuseet forvaltes av Kulturhistorisk museum, som igjen eies av Universitetet i Oslo.

Det er således ikke underlagt Kulturdepartementet, eller kulturstøtteordningene for museer som mottar mer enn 60 prosent offentlig tilskudd. Dermed omfattes Vikingtidsmuseet heller ikke av krisepakkene hvor pandemistengte institusjoner har kunnet søke kompensasjon for tap av inntekter fra billettsalg, butikk og kafé.

– Det er dramatisk, vedgår Høkon Glørstad, direktør for Kulturhistorisk museum. Vikingskipene og Osebergfunnet faller mellom to stoler.

Solberg-regjeringen har fått mye åtgaum for sin håndtering av coronakrisen. Viljen til å justere åpenbare feilinnretninger har vært god. Derfor er det underlig å bevitne slik tonedøvhet som forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) uttrykker når han til NRK sier at regjeringen «ikke gir krisehjelp til Kulturhistorisk museum».

At coronaen og regjeringens finansieringsmodell påfører museet et tap på 100 millioner kroner i egeninntekter, som for øvrig er tre ganger så mye som regjeringens oppstartsmidler til nytt Vikingtidsmuseum, synes ikke å vedkomme statsråden nevneverdig. Overfor NRK kommenterer han kjekt:

– Vi har prioritert museer som står på egne bein.

Hadde Håkon Glørstad hatt Egil Skallagrimsons temperament, kunne Asheim fått kontant svar på tiltale. Men Glørstad er en dannet mann, og velger å ta fornærmelsen tjenestevei når han svarer at han må finne en løsning sammen med Universitet i Oslo.

Han holder seg også for god til å ta ministeren for høyere utdanning i skole, enda han kunne minnet ham på leksen som Glørstads forgjenger, professor Arne Emil Christensen, leste daværende fagstatsråd Tora Aasland (SV) da noen hadde fått den vanvittige ideen å flytte de knekkebrød-skjøre skipene til Bjørvika: Det er ikke UiO som eier vikingskipene.

Kunsthistorisk museum hadde i fjor ca. 700 000 besøkende. Langt de fleste løste billett for å oppleve verdens best bevarte vikingskip. Skjønt det 1200 år gamle Osebergskipet er nå så gebrekkelig at det holder på å knekke av sin egen vekt. En fersk 3D-skanning av skipene fra både Gokstad- og Osebergfunnet viser dramatiske sprekkdannelser.

Allerede i 2012 slo en internasjonal risikoanalyse fast at gjenstander fra begge disse funnene er i ferd med å brytes ned. Kun tre objekter anses som tilfredsstillende.

UiO-Rektor Svein Stølen skrev i fjor sommer en VG-kronikk om fartøyenes tilstand, der han gjorde det tindrende klart at de hvert øyeblikk, uten forvarsel, kan bryte sammen dersom det ikke tas umiddelbare grep for å styrke de sprø skipssidene. Dette arbeidet rakk man så vidt å påbegynne før coronaen rammet.

Det vil være utilgivelig av regjeringen dersom de lager så snevre regler for covid-kompensasjon at Vikingtidsmuseet må forskyve det prekære konserveringsarbeidet som er helt avgjørende for å kunne tilrettelegge samlingen før byggestart.

Alle avviklinger som følge av coronakrisen er sørgelige. Men noen avviklinger er mer endelige enn andre.

Skulle inntektsbortfallet få konsekvenser for selve igangsettelsen av nytt museumsbygg, hviler det et tungt ansvar på Erna Solberg og Henrik Asheim. Historiens dom blir brutal dersom Norges fremste nasjonalskatter destrueres på grunn av regelrytteri.

Hvor mange vitenskapelige rapporter trenger regjeringen for å begripe at vi allerede er på overtid?

Utsettelse kan bety at skipene kollapser. Oseberg-vognen, som holdes i hop av noe dagens konservatorer sammenligner med hårlakk, kan «eksplodere» i en støvsky.

Er det pulver og fragmenter av våre nasjonalklenodier vi skal vise frem på det nye Vikingtidsmuseet?

