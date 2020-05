Leder

Regjeringens «statsrådskø»

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad – sto han i kø? Foto: Terje Bringedal

Det tok ni dager fra regjeringen mottok rapporten om sårbare barns situasjon under coronaen til den ble lagt frem for offentligheten. Det holder ikke.

En av de mest bekymringsfulle følgene av de strenge corona-tiltakene, er at barn i sårbare situasjoner ikke har fått den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Derfor satte regjeringen ned en ekspertgruppe som skulle gjennomgå situasjonen og komme med forslag til tiltak.

Rapporten ble presentert på regjeringens pressekonferanse onsdag i forrige uke. Den vekket stor oppmerksomhet. Nå måtte det handles, var budskapet – fra fagfolk, regjering og opposisjon. Og det hastet, det var alle enige om.

Det ingen visste på dette tidspunktet, var at rapporten var ferdig allerede mandagen uken i forveien. Ni dager før. Ni dager uten at kommuner og berørte etater fikk kjennskap til innholdet – og dermed mulighet til å gjøre nødvendige grep.

«Statsrådskø»

I NRKs Politisk kvarter onsdag morgen forsøkte familieminister Kjell Ingolf Ropstad å forklare hvorfor det hadde tatt så lang tid. Det ble ikke spesielt vellykket – særlig ikke fordi han overfor en NRK-reporter tidligere hadde forklart forsinkelsen med at han måtte stå i en såkalt “statsrådskø” og vente på å få legge frem sin sak på regjeringens daglige pressekonferanse. I møte med en offensiv SV-leder Audun Lysbakken klarte Ropstad ikke å imøtegå påstandene om at dette var årsaken til at det hadde tatt så lang tid.

Regjeringen kan ikke ha sittende på seg at tempo og rytme i offentliggjøring av rapporter og annen informasjon styres av hva som passer inn i de daglige pressekonferansene. At det eksisterer en såkalt «statsrådskø», der de ansvarlige statsrådene for de ulike departementene skal få “sin” dag på podiet.

Lysbakken uttrykte det godt i Politisk kvarter: «Det kan ikke være sånn at regjeringen sin kommunikasjonsstrategi er viktigere enn å få ut informasjon raskt».

Tillit – og åpenhet

Vi må være trygge på at vi får viktig informasjon så snart den er klar til å legges frem for offentligheten, ikke når det passer inn i regjeringens kommunikasjonsplaner. Vi har sett flere eksempler på at regjeringen har holdt tilbake rapporter fra ekspertutvalg frem til den aktuelle statsråden selv har fått presentere sine tiltak basert på disse rapportene.

Dermed har pressen hatt dårligere forutsetninger for å stille spørsmål, opposisjonen har hatt et dårligere grunnlag for å kommentere, og fagmiljøene har vanskeligere kunnet delta i den umiddelbare debatten om de ulike tiltakene.

Dersom det virkelig eksisterer en “statsrådskø” som avgjør når vi får vite hva, så bør den snarest avskaffes. Vi må få så mye informasjon som mulig, så raskt som mulig. Tillit bygges – og opprettholdes – gjennom åpenhet.

Publisert: 07.05.20 kl. 06:32

