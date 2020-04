Leder

Retten til egen mening

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani. Foto: Ole Martin Wold

Det er dypt autoritært og sjåvinistisk å hevde at en politikers etniske, kulturelle eller religiøse bakgrunn skal forplikte ham eller henne til spesielle politiske standpunkter.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Å skulle fronte Arbeiderpartiets flyktning- og innvandringspolitikk har aldri vært noen takknemlig jobb. Mens de andre partiene i det store og det hele enes om dette betente temaet, går skillelinjene i norsk politikk tvers gjennom det største partiet og deler fronter i flere leirer. Idealister mot pragmatikere, hardlinere mot liberale.

Sånn sett speiler partiet uenigheten iblant norske velgere. Og om det gir slitsomme indre rivninger har det også gitt partiet den reelle makten på dette feltet. Det Arbeiderpartiet skaffer flertall for innad i partiet er temmelig likt det resultatet regjeringen havner på.

Men det er en utfordring å skulle målbære en politikk som vekker så sterke følelser. Og beskyldningene sitter løst fra den til enhver tid tapende part. Ekstra ille har det den siste tiden vært for partiets innvandringspolitiske talsmann, Masud Gharahkhani.

Gharahkhani er mannen som klarte å mønstre et enstemmig utvalg bak partiets nye innvandringspolitikk på landsmøtet i fjor. Men i debatten om å hente barn fra flyktningleirene i Moria har uenighetene igjen flammet opp, og han er blitt skyteskive, både for opposisjonen i eget parti og i krefter utenfor.

Det må selvfølgelig en politiker tåle. Men en del av argumentene som brukes mot ham, ikke minst i sosiale medier, er uakseptable i et sivilt politisk ordskifte. At Gharahkhani skulle være forpliktet til et spesielt standpunkt i innvandrings-, flyktning- eller for den saks skyld finans- eller utdanningspolitikken på grunn av sin etniske, religiøse eller kulturelle bakgrunn er dypt autoritær, sjåvinistisk svada og et ynkelig forsøk på å disiplinere nordmenn med røtter andre steder til å innta spesielle standpunkter.

I et innlegg på Facebook i helgen fortalte han at en del av denne hetsen fikk ham til å vurdere å trekke seg fra tillitsvervet. Det er lett å forstå, men vi er glade og takknemlige for at han likevel ikke har bøyd unna for presset. Innvandrings og flyktningpolitikken er et av de mest krevende temaene i norsk politikk i dag.

Det krever rolige, saklige argumenter fremført av voksne politikere som Gharakhani. Og kan ikke bli dirigert fra de reaksjonære miljøene som roper høyest i sosiale medier.

Publisert: 28.04.20 kl. 08:50

