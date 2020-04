CORONA PÅ TV: – Jeg føler jeg ser på et evig Norge Rundt-program. Og jeg liker det, skriver kronikkforfatteren. Her blir byrådslederen i Oslo intervjuet av NRK Østlandssendingen. Foto: Vidar Ruud

Debatt

Som et evig Norge Rundt-program

Corona-sendingene på tv ligner på en slags Norge Rundt-versjon av sakte-tv. Og jeg liker det.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ØYSTEIN LIE, frilansjournalist, forfatter og fotograf

Når jeg reiser, liker jeg også å se på tv. Noe av det første jeg gjør idet jeg ankommer hotellrommet, er å slå på fjernsynet. Lyden fra TV-en snakker ikke til meg, men det holder meg med et slags selskap og fungerer samtidig som en eksotisk påminnelse om at jeg er i et fremmed land.

Ofte blir jeg sittende ved sengekanten og titte lengre enn det jeg hadde tenkt. Det er alltid spennende å se hva de er opptatt av i det landet jeg er på ferie eller på jobb i. Selv om jeg ikke forstår hva det sier, kan jeg få omriss av det de vil fortelle ved bare å se på bildene og gjette meg til resten.

Omtrent som når en ser fremmede på gaten og dikter på deres antatte livshistorie.

Øystein Lie. Foto: PRIVAT

les også Tidens trøst på Sørlandet

Jeg tror at jeg med årene har opparbeidet meg en slags løs teori: At hvert land har sin måte å vise seg selv frem på overfor sine innbyggere; den viser hvem de er eller mer riktig ønsker å være.

La meg komme med et par eksempler: I Havanna, vi snakker om årtusenskiftet, kunne jeg sitte timevis og se på Fidel Castros taler. Jeg kan ikke ett kløyva ord spansk, men likevel ble jeg ved mens jeg kikket på militæruniformen hans, det pistrete skjegget og den litt skjeve pekefingeren som ble rettet ut mot tilhørere med jevne mellomrom. Talene var ultralange, og av og til sveipet kameraet over salen. Der satt gravalvorlige menn i røde, kortermede gensere. Omtrent sånn var Cuba da.

Et helt annet uttrykk hadde Silvio Berlusconis Italia. I en periode som varte og rakk fram til 2011, var tv-showene fulle av lys, plast og lettkledde damer. Italienerne satset på sirkus, noe det også var politisk.

Men nå er jeg altså stuck her til lands. Jeg kan jo ikke reise nå, selvsagt. Hva er det vi ser på tv nå, her hjemme? Det første jeg legger merke til er reporterne, som i begynnelsen av pandemien holdt én meters avstand til intervjuobjektene, og knapt nok det. Senere ble én meter til to, og nå er avstanden kanskje enda lengre, tre-fire meter. Reportere har attpåtil pakket inn mikrofoner i plast mens de bærer på sine lange stativer, og intervjuer folk i vinduer og på balkonger og gudene vet hvor.

Det virker som vi tar med dette på alvor nå.

les også En bønn fra ei bygd

Men mest av alt ser jeg et evig Norge Rundt-program: Det er innslag om en coronasmittet ordfører som stakk til skogs, DNT som slår et slag for hjemmeferie, folk som rydder i hagen, snekrer olabil og mener at alle kan gjøre det samme, at salget av undulater går til værs i Fredrikstad og utallige historier om folk som gjør noe for andre; enten det er snakk om å holde konserter og teater utenfor boligfelt og blokker - eller gjøre noe så prosaisk som å handle inn varer.

Og jeg liker det jeg ser.

En av de aller sterkeste tv-øyeblikkene så langt under epidemien her hjemme, var da en familie heiste seg opp i en lift langs et sykehjem. Kranføreren var iført en påskekostyme. Der bak vinduet satt hun; bestemoren som ikke hadde sett familien sin på flere uker. Og det er da det skjer; hun begynner å skjelve og gråte av glede. En voldsom savn og glede som tusen ord aldri ville vært i nærheten av å beskrive.

Jeg tar meg i å tenke at Tore Strømøy burde vært satt på jobben med å forene folk som sitter på hver sin tue uten å kunne ta kontakt med hverandre annet enn via nettet. Så kunne kranførere hatt litt å gjøre i disse merkelige tider. Kranfører og sykepleiere, våre nye helter.

De lange, nærmest evige corona-sendingene, begynner å ligne på sakte-tv-konsepter som Hurtigruta og Bergensbanen og så videre. Langsom-tv, gjort med en varme og nærhet en ikke får til i vanlige innslag en ellers ser på tv. Mens Norge Rundt kan grense til parodi, er korona-sendingene noe helt annet.

For det er dette vi gjør. Det er virkelighet. Ikke noe sært, som vi skal bli imponert over eller kanskje le av.

Den overstrømmende varmen jeg fylles av når jeg ser disse sendingene, handler om hverdagen vår nå. Bare at den er forstørret. Kall det for en forstørret hverdag. Der alt er på det jevne, men likevel ikke.

les også NRKs Hallvard Sandberg: «Jeg fryktet full kollaps»

I helgen sender de store showene som før. Gullrekka, og alt det der. Men et tv-show uten applaus avslører hulheten i det redigerte og opplagte. Det er som om de venter på en applaus som ikke kommer, at det er hakk i platen på et vis. De forsøker så godt de kan, men det faller til jorden som en stein. Merkelig.

For det er det som skjer nå: Hverdagen har trådt frem, vist seg sitt sanne jeg, mens festen blir tammere. Ingen skal på fest nå, heller ikke bare på tv-skjermen.

Omtrent sånn er Norge nå, innbiller jeg meg. En forsterket hverdag, der små ting blir store og der store ting er de små ting.

La oss ta med noe av det videre.

Publisert: 23.04.20 kl. 11:47

Les også

Fra andre aviser