Lang og dyp nedtur

PRISFALL: De laveste oljeprisene på 18 er bare en av tre faktorer som rammer norsk økonomi i forbindelse med pandemien, Her fra Ekofisk-feltet. Foto: Carina Johansen

Det er vanskelig å finne historiske paralleller til det økonomisk sjokk som rammet Norge i mars. Aldri tidligere har det økonomiske liv brått stanset opp på samme vis. Det vil ta flere år å rette opp skadene.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte fredag prognoser for utviklingen i norsk og internasjonal økonomi fra 2020 til 2023. SSB viser til at norsk økonomi rammes på tre måter samtidig. De strenge coronatiltakene fører til at virksomheter stenger. Etterspørselen svikter hos våre handelspartnere. Dessuten faller oljeprisen til nivåer vi ikke har sett på 18 år.

Det er alltid krevende å spå om fremtiden. Det er usikkerhet knyttet til selv de mest kvalifiserte prognoser. Men SSB tar liten risiko når de varsler en dyp og langvarig lavkonjunktur. I mars falt bruttonasjonalproduktet (BNP) i Norge med 14 prosent, ifølge SSBs anslag. Etter en slik bråstans nytter det ikke å sjokkstarte økonomien. Gjenåpningen av økonomien skjer gradvis og avhenger av smitteutviklingen Men også etter at pandemien er over vil vi komme til å merke de økonomiske skadevirkningene.

SSB mener at vi må regne med høy arbeidsledighet og rekordlav lønnsvekst i flere år fremover. Lav oljepris vil føre til reduserte investeringer i petroleumsindustrien. I dårlige tider ventes også lavere investeringer i fastlandsøkonomien. SSB anslår en arbeidsledighet på seks prosent i år og at den vil være på minst fem prosent i 2023. I 2021 kan nordmenn komme til å oppleve reallønnsnedgang. SSB tror andre land vil trenge enda mer tid enn Norge for å innhente det tapte. Takket være oljefondet, har Norge større handlingsrom i finans- og pengepolitikken. Men vår verdiskapning avhenger av åpne handelsruter og internasjonal etterspørsel.

Statsminister Erna Solberg har rett at helsen måtte settes først i den akutte situasjon som oppsto. Alt tyder på at nordmenn flest deler hennes oppfatning. De fleste har også et realistisk syn på konsekvensene av økonomisk nedstengning. De innser at det koster, men at vi ikke har noe valg. Derfor er nordmenns vurdering av utsiktene for egen økonomi den laveste siden finanskrisen i 2008, ifølge Opinions siste måling. Det vil ta tid og kreve omstillinger, men de økonomiske skadene er ikke uopprettelige. Norge er godt rustet til å klare seg gjennom krisen..

Publisert: 26.04.20 kl. 11:09

