Er det gift vi sprer?

«Det er på høy tid kristne ledere tar ansvar og deltar i den offentlige debatten om hva som er usunn og destruktiv kristendom», skriver Anders Torp i VG 19.november. Det kan jeg forsikre Torp om at vi gjør,

JARLE HAUGLAND, daglig leder Tro & Medier

Dette skjedde senest da 18 kristenledere skrev et innlegg til helseminister Bent Høie, og Espen Ottosen var i en rekke medier for å debattere såkalt «homoterapi».

Men jeg aner hvor Torp vil. Det er ikke disse stemmene han mener må ta ansvar i den offentlige debatten. Vi er jo ledere som representerer det som er usunn og destruktiv kristendom, om jeg forstår Torp rett.

«Kristne ledere har fortsatt har en lang vei å gå for å suge ut all den giften de har spredt gjennom årenes løp», hevder han i et innlegg der det svært mye blandes sammen. Det er litt vanskelig å se hva giften består i, men så langt jeg kan se, tar han én del usunn demonlære, blander den sammen med sunn respekt for Gud (i kristen terminologi kalt «gudsfrykt»), tilsetter noen påstander om frykt for helvete og negativ sosial kontroll. Filmen «Disco» bringes inn som sannhetsvitne, og det hele toppes med noe om «homoterapi» – der problemet ifølge Torp ikke er reorienteringen i seg selv, men å forkynne at homofilt samliv er synd.

Det er bortimot umulig å respondere på et slikt innlegg. For Torp inviterer ikke til dialog, bare til fordømmelse av alt han finner problematisk ved kristen tro og religiøse miljøer. Her blir vi som mener ekteskapet er mellom mann og kvinne slått i hartkorn med åndelig manipulasjon, ekstremutgaver av kristen tro og fryktbasert sosial kontroll.

La meg understreke at sosial kontroll finnes i alle typer sammenhenger der mennesker er i berøring med andre. I religiøse sammenhenger er faren kanskje enda større siden det finnes både formell og uformell makt med et gudsaspekt integrert. På sitt verste kan det føre til åndelige overgrep. Samtidig er historien og vårt land fullt av ledere som har formet kristne fellesskap som løfter mennesker opp, gir dem verdighet, trygghet, frihet og helbredelse – ja, som gir dem et møte med en Gud som elsker dem med en evig kjærlighet. Flere undersøkelser viser også at mennesker med kristen tro stort sett har en bedre psykisk helse enn dem som ikke tror.

Derfor trenger vi en presis religionskritikk, der vi kan debattere hva som er rett og galt, sannhet og løgn, sunt og usunt. For eksempel blir sitat som «Barn kan ødelegges av denne type forkynnelse» eller «Mange har også tatt sine egne liv» krevende å forholde seg til. Ethvert selvmordsforsøk er ett for mye. Samtidig er selvmordsproblematikken så stor og kompleks at det er bortimot umulig å konkludere så bombastisk som Torp gjør. Religiøse miljø har også vist seg å ha en forebyggende effekt for selvmordsrisikoen. Menneskers liv er for verdifulle til at man kan gi forenklede løsninger på komplekse spørsmål.

Vi vil gjerne delta i den offentlige debatten om vår tro. Jeg mener jo at vi ikke sprer gift, men liv, mening og håp.

