Fordommer satt i system

Denne teksten er til hvite mennesker. #Blacklivesmatter angår oss. Vi kan bidra til endring.

WILDE SIEM, manusforfatter

VICTORIA ØVERBY STEINLAND, sosiolog

Vi kan ikke lenger velge å ikke ta del i denne kampen. Etter hundrevis av år må vi ta ansvar for systemet vi har bygget og levd godt på hele vårt liv. Det er ikke vi personlig som gjorde mennesker til slaver, eller utviklet et system av undertrykking.

Men det er vi personlig som ikke gjør nok for å stoppe systemet. Det er vi som ikke sier fra når vi ser rasisme, det er vi som ikke ringer avisen og ber de omformulere, det er vi som godtar at vi bare er hvite på jobben.

I vår oppvekst har vi lært å se verden fra et synspunkt, vi har blitt eksponert for stereotypier, fordommer og forestillinger som påvirker hvordan vi ubevisst oppfatter og møter andre mennesker. Uten at vi reflekterer over det selv, kan måten vi tenker på være diskriminerende. Politikk, historie og lærebøkene våre på skolen er skrevet med et hvitt perspektiv.

Dette reflekteres også i mediene. Hvis personer med innvandrerbakgrunn omtales ut fra et problemperspektiv i norske medier, er det dobbelt så ofte oppgitt hvilket land personen har opprinnelse fra, som når artikkelen forteller en positiv historie (IMDi, 2017).

Alt for ofte får rasistiske ytringer og handlinger ingen konsekvenser. Vi har rasistiske vitser, blackface på utkledningsfest, og n-ordet anses som ytringsfrihet.

Dette er holdninger du som leser mest sannsynlig tenker at du ikke har, men du vet om flere som har det. Hvor mye gjør vi for å stoppe det?

Victoria Øverby Steinland og Wilde Siem Foto: Privat

Vi må se rasismen, og si den i mot. Vi som er hvite må innse og innrømme overfor oss selv at vi kan bære med oss fordommer, tanker og atferdsmønstre som er rasistiske. Først da kan vi jobbe mot det, først da kan vi lære oss hva vi gjør feil, først da kan vi skape endring. Det er antirasisme. Å aktivt jobbe mot egne og andre hvites holdninger som er diskriminerende.

Når du ikke rammes av rasisme er det lett å tro at den ikke finnes.

Mange ser nok #blacklivesmatter-bevegelsen og tenker «Norge er ikke USA».

Det at politivolden vi ser i USA er mer brutal og grufull enn eksemplene på rasisme i Norge, må aldri brukes som et påskudd for å ikke bekjempe rasisme innenfor egne grenser. Visste du at i Norge får hvite personer 20 prosent mildere straffer i voldtektssaker. Tallene er i tråd med liknende forskning gjennomført i USA og Storbritannia (Bergstrøm 2017). Vi er kanskje ikke fullt så ulike USA som vi liker å tro.

Når du ikke rammes av rasisme selv er det lett å tro at den ikke finnes. Les Camara Lundestad Joofs bok «Eg snakkar om det hele tida», Fanna Ndow Norrbys «Svart kvinna» og Antirasistisk senters rapport «Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun» (2018) – alt fra subtil diskriminering til stygg rasistisk hatprat og forskjellsbehandling er en del av mange skandinaveres liv.

Som hvite har vi ikke følt rasismen på kroppen. Som hvit majoritetsnordmann kan man oppleve å bli utsatt for fordommer, men ikke på samme måte. Rasisme er ikke bare fordommer, rasisme er fordommer satt i et system. Dersom du som hvit utsettes for fordommer vil det ikke ødelegge for deg når du søker jobb eller øke sjansen for at du pågripes av politiet. Fordommene nordmenn og mennesker i Norge som ikke er hvite blir møtt med, er satt i system på en måte som skaper svært urettferdige barrierer.

En studie av Midtbøen og Rogstad, fra 2012 i Norge, viste at sannsynligheten for å bli innkalt til intervju reduseres i gjennomsnitt med 25 prosent dersom søkeren har utenlandskklingende navn sammenliknet med identisk kvalifiserte søkere med majoritetsbakgrunn.

Som hvite vil vi ikke oppleve disse barrierene. Men det betyr ikke at vi ikke skal kjempe mot dem. Privilegier er når vi ikke anser noe som et problem fordi det ikke føles som et problem for oss personlig. Men dette er vårt problem, vi kan skape endring og det bør være vår kamp.

Rasisme som system er laget og opprettholdt av hvite, og det er hvite menneskers ansvar å gjøre noe med den systematiske rasismen som rammer svarte, både i USA og i resten av verden – også i Norge. Rasisme eksisterer i dag fordi vi hvite mennesker ikke hører etter, ikke innser egne feil, ikke bidrar i kampen og ikke tar ansvar. Det kan endres.

Denne uken arrangeres det mange demonstrasjoner i norske byer. Søk opp hvilken som er nærmest deg og delta.

Vi skal demonstrere, vi skal signere underskriftskampanjer, vi skal donere penger så de som kjemper i USA blir løslatt. Vi skal lese oss opp, forstå mest mulig og handle deretter. Vi skal løfte fram svarte stemmer og bruke pengene våre hos bedrifter eid av svarte. Gå på konsert, restaurant, teater, lese bøker og kjøpe kunst.

Vi er langt i fra de første som tar opp dette, minoriteter har kjempet for denne saken år etter år. Det vi ikke lærte på skolen ligger nå gratis tilgjengelig på nett, gjennom podcaster og engasjerte aktivister.

For å motvirke rasisme er vi alle nødt til å stå sammen. La oss ta del i kampen og bruke våre hvite privilegier til noe som betyr noe: Black Lives Matter.

Publisert: 03.06.20 kl. 12:15

