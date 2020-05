Kommentar

Moria og den gode moral

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Er det mer moralsk å hjelpe noen få selv om det ikke løser de grunnleggende problemene? Ja, kanskje til og med forsterker dem?

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For mange år siden fikk jeg være med på en studietur til India. Møtet med den bunnløse fattigdommen i Mumbais slum var et sjokk. Etter beste evne ga jeg penger til tiggere, selv om det ikke så ut til å monne stort. For hver person jeg ga en mynt så dukket det opp 20 nye utstrakte hender. I det samme reisefølget var det en som jobbet i en bistandsorganisasjon, plassert langt ute på den politiske venstresiden. Han ga av prinsipp ikke penger til tigging, som han mente sementerte forskjellene. Han ville motarbeide fattigdom strukturelt.

Den gang syntes jeg det var litt kynisk. For hvordan kan man gå forbi mennesker på gaten som lever i stor nød? Det måtte da være bedre å hjelpe noen, om så bare litt? For meg var det ekstra rart at det kom fra en som jeg moralsk mente hørte til på «den gode siden».

Dilemmaet har forfulgt meg under den pågående debatten om Norge skal ta imot asylsøkere fra Moria. I flyktningleiren på den greske øya Lesvos bor det om lag 20 000 flyktninger og migranter. Sanitærforholdene er elendige og nøden er stor. Flere nordmenn har deltatt i hjelpearbeidet. Politikere og kjendiser har deltatt i aksjoner for at Norge skal ta imot barn fra Moria.

En utbredt oppfatning er at Norge viser seg som en humanitær stormakt ved å hente mennesker på flukt fra Hellas. – Vi har et moralsk ansvar, sier Kjell Magne Bondevik. Hvor mange som må hentes for at Norge skal oppfylle sitt moralske ansvar, er det ulike meninger om. SV vil hente 1500 asylsøkere fra Hellas. Ap ønsker etter en opprivende intern debatt å ta imot ytterligere 500 kvoteflyktninger. Også Senterpartiet åpner for å hente barn fra Moria, men stiller en rekke krav. Både Venstre og KrF presser sin regjeringspartner Høyre, men har så langt ikke funnet en løsning. Høyre holder fast på å finne en felles europeisk løsning, og viser til at det gikk dårlig sist. Frp nekter plent. Tirsdag behandles saken bak pleksiglass i et fullsatt storting.

Saken er langt fra opplagt. Det finnes mange flyktningleirer i verden, flere med langt verre forhold enn Moria. De har ikke hatt ressurser til å komme seg til Europa, og får heller ikke den samme oppmerksomheten.

Skulle vi virkelig hjulpet de mest sårbare, er det ved å ta imot kvoteflyktninger fra FN. Da ville vi også hjulpet de som har et reelt beskyttelsesbehov. En god del av dem som er i Moria er migranter uten rett til opphold. Mange er unge afghanske gutter og menn. Det betyr ikke at dette ikke er fortvilte mennesker i stor nød.

Ordene vi bruker har stor makt. Snakker vi om flyktninger, familier og foreldreløse barn, som de asylliberale alltid gjør, er instinktet vårt sympati og ønske om å hjelpe. Snakker vi om migranter og unge menn, som Frp ofte gjør, er det helt andre instinkter som slår inn. Da er det plutselig lykkejegere som bør dra tilbake dit de kom fra. I virkeligheten er det alltid glidende overganger mellom ungdom og voksne, mellom hjelpetrengende og de som «bare» søker et bedre liv for seg og sin familie.

En uheldig bieffekt av å ta imot asylsøkere fra Hellas, er at vi sender et signal til kyniske menneskesmuglere om at det finnes en bakdør til Europa. Slik vil nye fortvilte mennesker legge ut på en kostbar og farefull ferd til Europa. Noen dør på veien, mange blir returnert. Hjelper vi noen ut av Moria, vil den snart fylles opp på nytt. Det lyder kaldt og kynisk, men er ikke mindre en del av det komplekse bildet.

«Å hjelpe folk der de er» er blitt et negativt ladet begrep. Selv om det strengt tatt er mye mer effektivt enn å hjelpe noen få til Norge, blir det tolket som at vi egentlig ikke bryr oss. Hvis man virkelig vil gjøre verden til et bedre sted for flere er likevel det mest effektive å få slutt på krig, sult og diktatoriske styresett. Men når hørte du sist noen engasjere seg og aksjonere for diplomati og internasjonalt samarbeid?

Nå er det heldigvis ikke slik at det ene utelukker det andre. Likevel er det å håndplukke flyktninger fra Moria som signaliserer hjertevarme og god moral. Det er heller ikke så rart. Det er deres historier vi ser og leser om. De oppholder seg i vår nærhet. Og det er til fint lite hjelp for desperate mennesker i Moria at det finnes mange som har det verre.

Jeg kan ikke fri meg fra å tenke at dette også handler om avsender. Når det særlig er de innvandringskritiske som snakker om «å hjelpe folk der de er», står det ikke helt til troende. Særlig ikke når de samtidig kutter mest i bistand og ofte snakker om innvandring som et problem. Man kvier seg for å være på deres lag. Men det må ikke skygge unna at debatten er viktig og legitim.

Som Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte – Solidaritet er ikke å velge flyktninger fra én bestemt leir i Hellas. Han fikk mye kjeft av sine egne. Det fikk også innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani, som vurderte å gi seg i jobben. Å balansere i disse følelsesladde, polariserte spørsmålene er en uriaspost. Da er det mer bekvemt å plassere seg på «den gode» eller «den onde» siden i debatten.

God moral er kjekt å ha, men det er til begrenset hjelp dersom man virkelig ønsker å gjøre noe med de grunnleggende problemene.

Publisert: 24.05.20 kl. 15:34

