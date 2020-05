SEIER I SIKTE? – Abid er en omdiskutert politiker, også innad i Venstre. Det er bra. Politikere folk ikke mener noe om, går fort i ett med tapeten, skriver kronikkforfatterne. På bildet – Abid Raja og Alfred Bjørlo. Foto: Tore Kristiansen

Abid inn i Venstre-ledelsen!

Abid Raja bør inn i ledelsen av Venstre etter landsmøtet. Venstre bør velge inn partiets mest kjente politiker, og den som best er i stand til å knytte kontakt med folk i alle samfunnslag og over hele landet.

ERLING MOE, kommunalråd i Trondheim (V)

ALFRED BJØRLO, ordfører, Stad kommune (V)

Abid vil bidra til å utvide Venstres profil og appell. Han er selvsagt kontroversiell. Men politikere kan ikke være like godt likt av alle.

Det pågår nå en kamp om ledelsen i Venstre. «Alle» antar imidlertid at partiets fire statsråder, samt de to sittende nestledere Ola Elvestuen og Terje Breivik, har ambisjoner om de tre plassene i Venstre-ledelsen. Vi har begge gitt innspill til valgkomiteen, og hadde ikke tenkt å delta i en offentlig persondebatt.

Men etter at Unge Venstre nå igjen har gitt sin støtte til Sveinung Rotevatn, og Abid Raja blir utsatt for stadige personangrep også fra interne kilder i Venstre, gir vi nå vår støtte til at Abid må inn i ledelsen. En intern og skjult negativ kampanje rettet mot enkeltpersoner må ikke få definere lederdebatten i Venstre.

Erling Moe og Alfred Bjørlo. Foto: Cathrine Dillner Hagen/Tore Kristiansen, VG

Abid har den viktige, men sjeldne, evnen å knytte kontakt med folk. En god politiker må være interessert i folk, i hva de mener og lytte til dem. Det vet alle som har hatt Abid på besøk, og han har vært i hele landet. Flere er bedre enn Abid i debatter i Dagsnytt atten, men ingen er bedre ute blant folk flest. Alle merker det når Abid går inn i et rom, og husker ham etter at han har forlatt det.

Venstre er Norges eldste parti, og har en ideologi og politisk tradisjon med lange linjer. Partiets ledelse må kunne landet, forstå utfordringene og snakke språket til velgere i både urbane og rurale strøk. Abid har gjort veldig gode valg i Asker og Bærum. Vi tror han kunne gjort like gode valg i Tana og på Smøla.

Abid er en omdiskutert politiker, også innad i Venstre. Det er bra. Politikere folk ikke mener noe om, går fort i ett med tapeten. Vi er mange som er blitt gråere i håret etter å ha hørt Abid komme med utspill som ikke er forankret i organisasjonen. Slik minner han litt om Lars Sponheim. Alle hadde meninger om Lars også, men han ruver i de siste femti års Venstre-historie, sammen med legenden Odd Einar Dørum. Men, vi tror de fleste innad i Venstre nå opplever Abid som lojal mot Venstre og regjeringen, og mindre solospiller.

Vårt inntrykk er at Abids støtte i Venstre øker desto lenger man kommer fra aksen regjeringsapparatet/ Stortinget. I en meningsmåling blant de 25 mest sentrale personene i Venstre ville kanskje ikke Abid kommet på topp. Men det er ute i landet velgerne skal vinnes. De skal vinnes blant de som ikke daglig hører Politisk kvarter og Dagsnytt atten. De skal vinnes blant de som opplever at politikere bryr seg, er ombudsmenn og tar opp sakene deres.

Abid fikk en strålende start som kulturminister. Han ble hyllet av kulturlivet etter at han i et svar til Frp på Stortinget slo fast kulturens uavhengighet og at kulturytringer ikke skal styres av politikerne. Nå er det manglende bevilgninger, lite treffsikkerhet og en fotballdiskusjon som det taleføre kultur- og idrettslivet er opptatt av.

Men det er altså slik at regjeringen nå i to måneder har fylt igjen hull etter hull skapt av krisen. Det arbeidet er ikke ferdig. De som sier at Abid ikke «forstår» kulturen og idretten tar feil. Hele regjeringen har kriseforståelsen. Så blir det en politisk vurdering hvor mye penger som skal brukes, og hvordan de skal brukes. Abid har nok kjempet for kulturen og idretten, men en samlet regjering må stå samlet om krisetiltakene.

Da Abid var på åpningen av Kistefos-museet søndag stilte han i hvit jakke, grønn skjorte og sløyfe. Ulikt det alle andre politikere ville stilt i. Og ulikt andre politikere KAN han faktisk danse, uansett om dette nå kan brukes mot ham av dem som ønsker det. Vi mener det nå er viktigere enn noen gang for Venstre å gi rom for mangfold. Vi er mange nok hvite politikere i mørke dresser. Vi må ha rom også for en mørk politiker i hvit dress.

