Kommentar

Teller ned for historisk romferd

Av Per Olav Ødegård

KLAR FOR OPPDRAG: NASA-astronautene Doug Hurley (t.h) og Bob Behnken skal føre Crew Dragon til den internasjonale romstasjonen ISS. Foto: JOE SKIPPER / X03635

51 år etter månelandingen gjøres de siste forberedelser på Kennedy Space Center for å legge ut på en ny historisk reise.

Historisk fordi dette er et langt skritt mot en kommersialisering av romfart. Det er Tesla-eier Elon Musk som, gjennom sitt romfartsselskap Space X, for første gang skal sende et bemannet fartøy ut i verdensrommet. Hvis dette går bra kan det åpne døren for å sende turister samme vei om få år. Det vil riktignok koste mer enn en chartertur.

Det er også en historisk begivenhet i USA ettersom dette er et 100 prosent amerikansk prosjekt. To av romfartsorganisasjonen NASAs mest erfarne astronauter bemanner et fartøy som er bygget i USA. Utskytningen skjer fra Cape Canaveral i Florida. Det er nesten ti år siden sist. I mellomtiden har USA vært avhengig av Russland for å sende astronauter til den internasjonal romstasjonen (ISS).

Amerikansk bemannet romfart gjør et comeback, som et resultat av privat og offentlig samarbeid. Det er kilde til nasjonal stolthet i en ellers svært tung tid for amerikanerne, med over 100.000 døde i en pandemi som langt fra er over. I kveld er det ventet at svært mange amerikanere vil følge oppskytingen via nett eller TV.

Demokrater og republikanere er uenige om det meste, men ikke om romfarten er viktig for USA. Dette er prosjekter som kan samle mange amerikanere, uavhengig av politikk og hva som ellers skiller dem.

President Donald Trump og visepresident Mike Pence er på plass i Florida. For Trump er dette et prestisjeprosjekt som skal vise at USA fortsatt har til hensikt å være en ledende makt i verdensrommet. Det ble riktignok innledet i Barack Obamas presidenttid, men det som teller for Trump, er at det nå skjer på hans vakt.

Slik Musks rakett er et eksempel på kommersialisering, kan Trumps Space Force representere militarisering av verdensrommet. Presidenten kunngjorde opprettelsen av Space Force i fjor, som en sjette gren av det amerikanske forsvaret.

Russland er fortsatt en stormakt i romfart. Kinas romfartsbyrå er trolig det raskest voksende i verden. India har også store planer og Europa likeså. Trump vil at Amerika skal være først, slik de vant kappløpet mot Månen.

Det er kanskje et lite skritt for Trump i presidentvalgkampen, men et gigantisk skritt for Elon Musk. Vel å bemerke hvis han lykkes med sine høytflygende planer. Går alt bra, vil det gi Musk og kommersiell romfart en enorm boost. Men fallhøyden er også stor, Som amerikanerne har smertelig erfart er romfart forbundet med høy risiko. Dette er Space Xs første forsøk på en bemannet romferd, selv om selskapet har utført mange ubemannede.

Går alt etter planen, skjer avreisen fra Kennedy Space Center klokken 22.33 i kveld, norsk tid. Etter en 19 timers reise er det forventet ankomst på ISS.

Publisert: 27.05.20 kl. 18:58

