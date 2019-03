Foto: Morten Mørland

Kommentar

Pensjonerte rockestjerners supermarked

Avdanka rockestjerner er de nye superheltene. I hvert fall på film.

Nå nettopp







«Det følger et uvanlig stort ansvar med uvanlig store evner» sier onkel Ben til Peter Parker, i den første filmen om Spider Man som kom i 2002.

Det ble et visdomsord som la grunnlaget for strømmen av superheltfilmer i årene som fulgte. Det utgjør et slags samfunnsoppdrag for superhelter og en oppsummering av handlingen i de over femti filmene som er bygget på de gamle tegneseriefigurene fra henholdsvis forlagshusene til DC og Marvel Comics.

Formelen er slik:

Første akt: En nerdete, misforstått taper fra vanskelig sosial og/eller økonomisk bakgrunn oppdager eller tilegner seg overraskende superkrefter.

Andre akt: Nerden bruker sine nye krefter dels til å triumfere over sine gamle plageånder, dels til å hamle opp med bøller og kjeltringer i nabolaget.

Tredje akt: En trussel oppstår: En fiende med krefter og evner som kan måle seg med de superhelten besitter. Trusselen beseirer superhelten midlertidig. Helten mister troen på seg selv, faller tilbake til sin gamle taperrolle.

Fjerde akt: En onkel Ben-aktig karakter i filmen klarer å trenge gjennom det mørke skallet superhelten har omsluttet seg med, og får ham eller henne til å forstå at det er ikke superkreftene eller beundrerne som definerer hvem han/hun er. Det er personligheten og/eller de ekte vennene som er avgjørende for hvor super du føler deg.

Femte akt: Vår helt er tilbake med fornyet selvtillit. Han/hun hamler opp med trusselen og lover å aldri miste troen på seg selv igjen. The End.

(Ja, det kom mange superheltfilmer før Spider Man i 2002, men det var da spesialeffektenes potensial innhentet tegneserienes muligheter og sjangeren virkelig tok av).

les også Rami Malek «sjokkerende lik» Freddie Mercury i biografifilm

Men selv en gullgruve som den gamle tegneserieskatten tar slutt en gang. Man kan ane at kilden begynner å gå tørr når man tar for seg tøyse-superhelter som «Shazam» og «Maurmannen».

Det siste året har tent et håp om at formelen kan transplanteres til en annen popkulturell sjanger. For i Hollywood er avdanka rockeband nå den nye oljen.

«Bohemian Rhapsody» var første film ut.

Den unge nerden Farrokh Bulsara oppdager sitt rockpotensial og sin superidentitet gjennom navnet Freddy Mercury og gruppen Queen. Etter å ha erobret verden taper han sin sjel for en stund til berømmelse, dop og sexorgier, men finner tilbake til sitt sanne jeg og nytt verdensherredømme gjennom de gamle bandkameratene og Live Aid. The End.

Filmen hadde knapt rukket å hanke inn fire Oscar under utdelingen i februar, før neste kandidat ble lansert på Netflix: «The Dirt».

Historien om det amerikanske glam-metal-bandet Mötley Crüe som var vel så kjent for sin hedonistiske livsstil som for musikken er som skapt for formelen. Bandmedlemmene er en slags Fantastiske Fire-kvartett som rømmer fra hver sin bakgrunn og inn i sex, drugs og rock’n roll-universet. De går på en smell med heroin, uaktsomt bildrap og familietragedier, men gjenoppstår på slutten som fire gode kamerater, sterkere enn noensinne.

les også Marvels superhelt-imperium blir større

Og det er flere historier i kjømda: Til sommeren kommer «Rocketman» om Elton Johns vekst, fall og oppstandelse. Sørstatsrockerne i Lynyrd Skynyrd som mistet tre medlemmer i et flykrasj i 1977 får sin historie fortalt i «Street Survivors». Det er foreløpig ingen tittel på filmen om comebacket til 1970-tallets soft rock band Journey. Og de gjenlevende bandmedlemmene i britiske The Who skal være i gang med en biofilm om deres avdøde, utagerende trommeslager, Keith Moon.

Mye av appellen til superheltfilmene har ligget i nostalgifaktoren. Foreldregenerasjonen som vokste opp med tegneseriene drar med seg de store barna på kino for å se sine barndoms helter gjenoppstå i 3D på lerretet.

I rockbiografiene har man et enda sterkere salgspotensial gjennom musikken. Et band som solgte millioner av plater mens slikt ennå gikk an, kan selge millioner av billetter til den samme, aldrende fansen 20, 30 og 40 år senere.

les også TV-filmanmeldelse «The Dirt»: Dårlig film om dårlige mennesker i et dårlig band

Utfordringen er, når det er snakk om et band og ikke en enkeltartist, å innhente rettigheter fra alle som var med. I både «Bohemian Rhapsody» og «The Dirt» at alle bandmedlemmene er oppført som medprodusenter. Dermed er alle garantert et viktig ord med i laget om hvordan de blir fremstilt, og seerne er garantert en godt retusjert versjon av hva som faktisk skjedde.

For den som forvalter din ungdoms musikk forvalter også uvanlig stor makt over sitt publikum. Og med stort publikum følger usedvanlig store inntekter.

Publisert: 31.03.19 kl. 17:16