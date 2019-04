MANGE SLITER: – Jeg føler empati med de som har blitt sosialklienter, for ingen må glemme at dette gjelder enkeltmennesker, med komplekse liv, med venner, familie, utfordringer og bekymringer, skriver Løkkevik i dette innlegget. (Bildet er et illustrasjonsfoto) Foto: Marc Bruxelle / Shutterstock / NTB scanpix

Debatt

Erna Solberg har sviktet de svake

I sin første nyttårstale som Statsminister påberopte Erna Solberg seg rollen som beskytteren av de med en psykisk lidelse og de med hull i CV’en, ved å oppfordre arbeidsgivere å gi disse en sjanse i arbeidslivet. Siden da har de fleste som tilhører såkalte svakerestilte grupper fått hard medfart av hennes politikk.

JOACHIM AGERUP LØKKEVIK, forfatter, masterstudent i kultur- og samfunnspsykologi og medlem av Arbeiderpartiets homonettverk.

Jeg har vært, og er på mange måter, en del av de svakerestilte. I 2008 ble jeg første gang innlagt for psykiatrisk behandling for depresjon, etter det har jeg vært innlagt en gang til for depresjon og fire ganger for mani. Jeg ble noen år etter første innleggelse diagnostisert med bipolar lidelse.

De første årene etter første sykdomsutbrudd, kan jeg mer eller mindre kalle kaotiske, og jeg måtte etter hvert avslutte min deltakelse på profesjonsstudiet i psykologi ved UiO på grunn av feilmedisinering og behandling som ikke var tilpasset meg som individ. Dette førte også til at jeg var i AAP-ordningen i 7 år, og uten denne hjelpen hadde ikke jeg vært der jeg er i dag.

Joachim Agerup Løkkevik.

I dag kunne vi lese at 3.100 personer som tidligere hadde AAP nå har blitt sosialklienter, og den økonomiske utgiften har blitt overført fra stat til kommune. 3.100 personer som har vært i et langvarig og kontinuerlig utrednings- og oppfølgingsarbeid, for å finne individuelle løsninger for å få disse personene ut i arbeid, har nå måttet tåle det som mange mener er den ultimate norske skammen, nemlig å bli sosialklienter. Frp, for eksempel, fremstiller disse som sofaliggende hamburgerspisende latsabber.

I et land der de fleste har innarbeidet det som en del av deres identitet at de er av verdens aller rikeste borgere, er det å være sosialklient kanskje det største tabu. Hvor mange av oss har ikke vært på ferie i utlandet, eller møtt turister i egen by, og skrytt av hvor mye vi tjener, hvor billig øl’en er på puben i «syden», at vi kan tipse en servitør en held månedslønn om vi er i Øst-Europa? Jo, de fleste av oss.

Men noen snakker ikke så veldig høyt om dette, de som nesten ikke har råd til å kjøpe seg en øl på Kiwi en gang.

Rett før valget i 2017 kritiserte jeg Erna for å ha gått i krig med de uføretrygdede, og gjort Norge til et uhyggelig sted for de med psykiske lidelser. Nå snart to år etter, er det som om Erna, som allerede hadde èn hånd over det ene øret, har puttet en hånd over det andre øret også. Hun er konsekvent i sitt forsvar av kritikken at Regjeringens politikk skaper større forskjeller eller at de fattigere får stadig trangere kår.

På de snart seks årene hun har vært Statsminister, har hun kuttet barnetillegget for uføretrygdede, økt frikortgrensene, kuttet i støtte til behandling av mennesker med ulike utfordringer, latt pensjonen for minstepensjonister omtrent stå på stedet hvil, og nå sist gjort at folk som allerede hadde en vanskelig hverdag, de som er en del av AAP-ordningen, har blitt sosialklienter og fått en enda vanskeligere hverdag.

Kritikken når ikke Erna Solberg, for hun er for opptatt av å fortelle oss at kutt i skatten til de desidert rikeste i landet, og at de fattige må investere mer i aksjer og eiendom, er veien å gå får at folk skal komme i arbeid eller at forskjellene skal bli mindre i dette landet.

I dag er jeg student igjen, i en alder av 35 år, etter at jeg begynte på master i psykologi, retning kultur og samfunn. Jeg hadde omtrent ikke noe valg, siden jeg ikke fikk jobb med bachelorgrad i psykologi, bipolar lidelse, og hull i CV’en. Jeg er heldig som kan kalle meg resurssterk.

Jeg er fremdeles like fattige som for ti år siden, bare nå skyldes det at jeg er student, og det har ingen i Norge problemer med. Jeg håper at en mastergrad kan gjøre meg attraktiv i arbeidsmarkedet, siden beskytteren av de med psykiske lidelser og hull i CV’en, Erna Solberg, bare har gjort vondt verre.

Jeg føler empati med de som har blitt sosialklienter, for ingen må glemme, at dette gjelder enkeltmennesker, med komplekse liv, med venner, familie, utfordringer og bekymringer. I statistikken blir ofte individet glemt, da politikerne jobber med statistikk som «3.100 flere sosialklienter».

Jeg håper at Norges befolkning sender et sterkt signal til Regjeringen ved lokalvalget i høst. Meningsmålingene nå om dagen tyder på at det at nettopp dette kommer til å skje, da det ser ut som at majoriteten av befolkningen har fått nok av Ernas kyniske politikk. Med tid og stunder, håper jeg denne tendensen fortsetter helt til stortingsvalget i 2021, slik at Norge kan komme på rett vei igjen, hvor hele befolkningen blir vist den respekt de fortjener, og ikke bare medlemmene i Høyres milliardærklubb.

Det er på tide at Erna Solberg står for ordene hun ytret i sin første nyttårstale, at hun vil være beskytteren av de med psykiske lidelser og de med hull i Cv’en. For i dag fremstår disse ordene som tomme, og Erna Solberg har mistet sin troverdighet.

Publisert: 06.04.19 kl. 08:56