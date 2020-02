Foto: Morten Mørland

En ekstrem revival

Etter massedrapene 22. juli 2011 reagerte selv det ekstreme høyre med avsky. Et tiår senere blir terroristen stadig mer rehabilitert blant ekstremister.

For to uker siden hadde Lecia Brooks fra den amerikanske anti-ekstremistorganisasjonen Souther Poverty Law Center, et møte med medlemmer av den nasjonale sikkerhetskomiteen i Representantenes hus, hvor hun snakket om hvordan hatgrupper rekrutterer og organiserer seg via nettet.

Brooks viste til en kraftig fremvekst i høyreekstrem ideologi og terror i USA de siste årene. En tendens hun mener er del av en global trend, rotfestet i en ide om at den hvite rase fortrenges. Og hun trakk i den forbindelse frem Anders Behring Breivik som en av de sentrale inspiratorene i denne løs funderte «bevegelsen».

I forrige uke ble tiltalen mot den tidligere kystvaktløytnanten i USA, Christopher Hasson, presentert. Hasson ble arrestert for snart et år siden i et garasjeanlegg i Washington. Da politiet ransaket hjemmet hans i nabostaten Maryland samme dag, fant de femten skytevåpen og over tusen skarpe skudd.

Datasporene viste at han hadde gjort søk hvordan man konstruerer bomber og snikskytter-trening.

Etterforskerne hevder at Hasson var inspirert av Anders Behring Breivik og at han planla et angrep i samme skala mot amerikanske myndigheter. Han skal også ha utarbeidet en drapsliste med navn over kjente politikere som inkluderte topper i det demokratiske partiet, Nancy Pelosi, Chuck Schumer og Elizabeth Warren, ved siden av tv-journalister som MSNBCs Joe Scarborough og CNNs Chris Cuomo og Van Jones.

Påtalemyndighetene mener Hasson har brukt nærmere hundre tusen kroner over en treårsperiode på å ha anskaffet seg diverse utstyr, ikke bare for selve angrepene men for å kunne overleve på flukt i lengre tid.

De hevder at Hasson er en høyreradikal ekstremist, fast bestemt på å utføre massedrap for å kunne opprette en hvit nasjonalstat. Likevel har de latt være å inkludere påstander om planlagt terror i tiltalen.

Arrestasjonen av Hasson fant sted omtrent en måned før massakrene i de to moskeene i Christchurch på New Zealand, hvor 50 mennesker ble drept og minst 50 ble såret. Gjerningsmannen Brenton Tarrant var også inspirert av terrorangrepene i Norge i juli 2011.

Og i august i fjor drepte altså en ung mann søsteren sin i Bærum før han tok seg inn i en moské i nabolaget, fast bestemt på å drepe flere, før han ble overmannet. Også han inspirert av 22.-juliterroristen.

Under rettssaken i 2012 ga den norske massedrapsmannen uttrykk for en serie ukvalifiserte oppfatninger om hvor mye støtte han hadde for aksjonene sine. I brev til enkelte norske redaksjoner hevdet han at 7,5 prosent av norske menn støttet begge angrepene og at dobbelt så mange sympatiserte med angrepet mot regjeringskvartalet.

Disse oppfatningene hadde selvfølgelig ingen rot i virkeligheten. Selv de som via blogger og på kommentarfelt hadde gitt uttrykk for sammenfallende meninger om samfunnsutviklingen generelt, reagert med sjokk og avsky mot massedrapene og kunne knapt få distansert seg nok fra gjerningsmannen.

Bare i enkelte nynazistgrupper i Øst-Europa og Russland fikk han den heltestatusen han hadde håpet på. Det passet litt dårlig med hans anti-nazistiske, pro-israelske postulater i manifestet. Men mannen viste seg tilpasningsdyktig, konverterte til nasjonalsosialismen i fengselet og hevdet at han egentlig hadde vært nazist hele veien, han hadde bare holdt det hemmelig som en del av strategien.

Da han igjen sto frem i åpen rett i forbindelse med hans søksmål mot staten i 2016 og 2017 vedrørende soningsforholdene, mente ekstremistforskerne at interessen for ham hadde kjølnet, også blant nazister i øst.

«Interessen for Breivik blant høyreekstreme miljøer i Europa, særlig i Russland, var større rundt 2011 og 2012, men siden da har det vært gradvis mindre interesse å spore. Interessen er helt klart avtagende», sa Johannes Due Enstad, forsker ved Senter for ekstremismeforskning, C-Rex, til NRK.

Men det siste året har altså gitt ham en ny, makaber relevans. Det er diverse nettsteder, også norske, som jeg ikke ønsker å gi ytterligere oppmerksomhet ved å trekke frem, men hvor folk stadig «tolker» og «forklarer» manifestet.

Men en av dem, den amerikanske bloggeren, spillutvikleren og Science Fiction-forfatteren Theodore Beale, har såpass høy profil, at han lar seg ikke skjule.

«Anders Behring Breivik gikk ikke til angrep på uskyldige», skrev Beale i en blogpost for et par år siden. «Han slo et meget effektivt slag mot den politiske maskinen som fremdeles aktivt driver med å angripe folket sitt og forsøke å utrydde dem»

I 2011 siden var dette en form for ekstremisme du nesten bare fant i massedrapsmannens manifest. Ni år senere lyder det dessverre ikke så ukjent lenger.

Publisert: 02.02.20 kl. 07:18

