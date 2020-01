Foto: Antonsen, Magne

Giertsen i VG-podcast: Om å spise napoleonskake med Quislings bestikk

Thomas Giertsen forteller om sine besøk i den eksklusive herreklubben Det norske selskab hvor man kan få spise kake med sølvtøyet Quisling en gang stjal fra klubben – så lenge man er i følge med en venn og i tillegg er mann med slips.

Magne Antonsen

Nå nettopp

Komikeren og tv-produsenten Thomas Giertsen er også denne helgen Anders Giæver i ukens siste podcast.

35 minutter ut i samtalen diskuterer de herreklubben «Det norske selskab» som har vært i hardt vær fordi de gjennom nærmere 250 år har tviholdt på at kvinner ikke kan bli medlemmer.

Giertsen forteller om hvordan Vidkun Quisling under krigen tok beslag i klubbens sølvtøy. Men at bestikket nå er tilbake i selskapslokalene, slik at alle som slipper inn kan lure på om de spiser av den samme gaffelen som landsforræderen en gang har hatt i munnen.

Giertsen orienterer også Giæver om den franske økonomen Thomas Pikketys nye bok, «Kapital og ideologi», om hvorfor ulikhetene øker i vestlige samfunn.

Og selvfølgelig diskuterer de saken som har satt den norske regjeringen i bann denne uken; hjemkomsten til den såkalte «IS-kvinnen» og barnet hennes.

Publisert: 17.01.20 kl. 16:07

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser