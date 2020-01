MIDDELVEIEN: – Du bør ta vare på kroppen og helsen din for å leve et langt og godt liv, men dette bør ikke gå på bekostning av ditt sosiale liv, din trivsel i hverdagen og din evne til å belønne deg selv, skriver kronikkforfatteren. Foto: Rindal, Silje

Har kroppsidealet blitt uoppnåelig?

Ingen av oss er perfekte – og i det vi begynner å sikte etter perfeksjon, går vi bort fra det mest menneskelige i oss.

TORE AUSTAD, personlig trener og kostholdsveileder

Kroppsidealet har alltid vært noe vi mennesker har strebet etter. Helt siden den greske oldtiden har vi hatt idealer å se opp til når det gjelder fysikk. I dag har derimot disse idealene blitt enda mer synlig, og vi har de plutselig rundt oss hele tiden i den digitale verden.

Sosiale medier setter stadig mer uoppnåelige idealer for hva det vil si å ha en bra fysikk. Å ha en flott kropp har på mange måter blitt en sosial kapital for å være «vellykket», i et samfunn som tilsynelatende har blitt mer og mer opptatt av det perfekte.

Det er så klart positivt å sette seg mål for å komme i bedre form. Problemet er bare at det er alltid noen som er i bedre form enn deg, som er tynnere enn deg og som har større muskler enn deg. Og når noen som er bedre enn deg stadig redefinerer kravene, blir gapet større mellom der vi er og der vi ønsker å være. Da er det veldig lett å føle at man ikke er god nok.

For å tilfredsstille disse kravene, blir vi fortalt at vi må optimalisere alt i livet vårt. Et annet ord for dette er perfeksjonisme. Men hvor sunt er egentlig dette fokuset for helsen vår?

Terje Austad. Foto: Julian Riise.

Du kan etterleve alle «kravene» som kjennetegner en sunn livsstil: trene regelmessig, spise sunn, næringsrik mat og få nok søvn. Men hva hvis dette går på bekostning av ditt sosiale og emosjonelle liv? Hva hvis trening blir en avhengighet, og ikke en sunn avkobling fra en travel hverdag? Hva hvis kontrollbehovet blir så stort at man får skyldfølelse dersom man ikke får trent en dag, eller dietten ikke går som planlagt?

Helse kan ikke måles i antall pulsslag, antall treningstimer eller i antall kalorier. Ja, disse tallene forteller hvor raskt hjertet pumper blod, hvor mye du beveger deg og hvor mye mat du inntar i løpet av en dag, men det gir aldri et fullstendig bilde av hva det vil si å ha god helse. Kroppen din er ikke en maskin.

Jeg tror at svaret på hva god helse innebærer, ligger et sted midt i mellom. Ja, du bør ta vare på kroppen og helsen din for å leve et langt og godt liv, men dette bør ikke gå på bekostning av ditt sosiale liv, din trivsel i hverdagen og din evne til å belønne deg selv. Er du for streng mot deg selv, vil dette på sikt kunne påvirke livskvaliteten din i negativ retning. Hvis mat blir et matematisk regnestykke vi må løse på en tilnærmet perfekt måte, er vi på villspor av hva god helse egentlig innebærer. Mat og måltider er en mulighet for glede og fellesskap, og bør ikke preges av stress og perfeksjonisme.

Det samme gjelder for trening. Hvis fokuset blir på prestasjon og kroppsdyrkelse i stedet for treningsglede, blir treningssenteret en arena der vi skal prestere og vise oss fram. Dette kan skape unødvendig stress og ukomfortable situasjoner for mange.

Trening skal være noe vi gjør for oss selv, som gir oss overskudd og velvære – det skal ikke være en konkurranse. Det er også viktig å anerkjenne at vi ikke alltid er på topp. De dagene bør det være helt greit å stå over en treningsøkt, og heller komme sterkere tilbake. Det er det store bildet som teller, ikke detaljene.

Vi har alle våre svakheter som mennesker, og om vi legger lista for høyt, er sjansen stor for at vi ikke klarer å innfri disse kravene. I stedet for å prøve å gjøre alt perfekt hele tiden – spør deg heller: når er det jeg gjør bra nok?

Sosiale medier har i dag blitt en skrytearena, hvor vi skal vise fram hvor flotte vi er. Dette er bra for de som får «likes» og oppmerksomhet – men hva med alle de som ikke får det til? Hvordan får det fleksebildet foran speilet en som er usikker på sin egen kropp til å føle seg?

Med så mange kroppsidealer på sosiale medier, er det viktig å sette dette i en kontekst. Dette er ofte mennesker som bruker timesvis hver dag på trening, og som gjør dette profesjonelt. Mange bloggere og «influensere» tjener penger på det de gjør, og har brukt flere år på å bygge den kroppen de viser fram. Derfor blir det urettferdig å sammenlikne seg med de.

I stedet kan du velge å ha fokuset på deg selv og egen framgang. Du kan sammenlikne deg selv med den du var i går, den du var forrige uke, og den du var i fjor. Da gir du deg selv anerkjennelse for den jobben du gjør hver dag. Dette er den eneste rettferdige sammenlikningen det er verdt å ta del i.

Jeg tror at de som lever lengst og har et godt liv, er ikke de som trener mest eller de som spiser sunnest – det er de som gjør ting de har lyst til, lever en sunn og balansert livsstil og samtidig ikke blir for streng med seg selv.

Helse er ikke bare trening og mat – det er et samlebegrep for flere faktorer som skal gi oss overskudd og velvære. Innenfor helse er mental og emosjonell helse minst like viktig.

Det skal være helt greit å ikke gå på trening en dag, og tillate seg en utskeielse i ny og ne.

Ingen av oss er perfekte – og i det vi begynner å sikte etter perfeksjon, går vi bort fra det mest menneskelige i oss.

Publisert: 21.01.20 kl. 10:51

