SPISEFORSTYRRELSER: – Er det slik at normalitetsbegrepet er så snevert, at det ekstreme blir det normale? Hva slags samfunn er det da vi får, spør Benedicte Staalesen Nilsen, tidligere politisk rådgiver for Erna Solberg. Foto: Harald Henden

Debatt

– Jeg har levd med spiseforstyrrelser i 20 år

Influensere og bloggere kritiseres for å utsette oss for kroppspress. Regulering i form av lovforslag om å merke reklame som er retusjert pekes på som løsning. Det er en avsporing. Vi må diskutere roten til at vi er blitt et spiseforstyrret samfunn.

Nå nettopp

BENEDICTE STAALESEN NILSEN, karrieredame, småbarnsmamma og spiseforstyrret

Ingen har vært klar over dette, ei mine nærmeste. Men i over 20 år har jeg levd med spiseforstyrrelser. I en travel hverdag med jobb og en liten treåring handler dessverre fortsatt min hverdagen i stor grad om hva jeg kan og ikke kan spise, om restriksjoner og reaksjoner på å ha spist noe jeg på forhånd hadde definert som ikke greit. Hver gang jeg har trodd jeg har fått kontroll på det hele og endelig kvittet meg med det mentale jaget av en sykdom (for det er faktisk det det er), så oppdager jeg at jeg likevel ikke har beveget meg av flekken. Ferier og høytider som i stor grad handler om å samles rundt måltider, er ekstra krevende og sykdommen tar lett overhånd.

For et halvt år siden tok jeg endelig mot til meg og kontaktet min fastlege. Legen møtte meg på en fantastisk måte; jeg ble tatt på alvor. Samtidig var det interessant å merke mellom linjene et budskap om at dette er ganske så vanlig. Jeg har venner som jobber i helsevesenet som forteller at dette er så utbredt.

Som en god venninne sa: Samfunnet vårt er spiseforstyrret!

les også Jo, det finnes faktisk en vaksine mot influensere

Samtidig snakker vi ikke om dette i særlig grad. Det er tabu. Statistikk over spiseforstyrrelser fremstår i tillegg til utdatert, som overraskende vanskelig å finne. Og det forskes lite på. Dette gjelder ikke bare i Norge, men også i andre land som UK og USA. Er ikke dette helt rart? Når vi vet at mange strever med dette og at det er en problemstilling som gjennomsyrer hele vårt samfunn?

Jeg lurer på om en årsak til hvorfor det er så mange av oss som strever kan ha noe å gjøre med at definisjonen av hva som er normalt har blitt så snever? Norge er tross alt et ganske lite land med en temmelig homogen befolkning. Hva blir effektene av at barn på helsekontroll i en alder av fire år får høre at de ifølge BMI er overvektig? Ikke en ukjent problemstilling for flere. Eller at en tiåring på legens initiativ utredes for høyden og som konsekvens blir anbefalt å bli satt på vekstdempende hormoner?

Heldigvis sa mine foreldre nei (ja, denne tiåringen var meg). Og jeg lever fint innenfor det som ihvertfall jeg tenker må være helt innenfor med 178 cm på sokkelesten. Men et livslangt kompleks for høyden, det fikk jeg dessverre med på kjøpet.

les også Man skulle jo tro det var en parodi

Hva skjer med et samfunn hvor definisjonen av hva som er innenfor, av hva som er såkalt normalt, er så snever at de fleste av oss havner utenfor? Lurer fortsatt eugenikken som resultat av et manglende oppgjør med læren? Er det slik at normalitetsbegrepet er så snevert, at det ekstreme blir det normale? Hva slags samfunn er det da vi får? Jo, et samfunn hvor influensere med en lang rekke komplekser gjennomgår kosmetiske inngrep og tjener fett med penger på å selge det ekstreme. Og slik normalisere det ekstreme. Også er vi mange som må ta et ansvar for at vi faktisk generer klikk på disse bloggene, og på den måte faktisk bidrar oppunder at disse holdningene og verdiene lever.

Dersom jeg har rett, og influensere er et symptom og ikke selve sykdommen, blir de ofre og ikke drivere. Et forbud mot å vise frem deres valg bare nok en runde av samfunnets mislykkede forsøk på fornektelse.

Det blir bare litt stillere rundt et oppgjør vi trenger å ta; du er god nok som du er, normalt er ikke en norm med noen verdi.

Publisert: 27.02.20 kl. 07:13

Mer om Kroppspress Spiseforstyrrelser Samfunn Blogg

Fra andre aviser