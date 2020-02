DÅRLIG DAG: – Alle mennesker er til tider redde og lei seg, men det er ikke det samme som å ha en angst eller en depresjonslidelse, skriver psykologistudent Madeleine Kristiansen. (Bildet er et illustrasjonsfoto). Foto: Jan Haas / picture alliance

Debatt

Psykologistudent: – Det har blitt trendy å være deprimert

Det er viktig å ha åpenhet rundt psykiske lidelser, men det er like viktig å skille på hva som er en psykisk lidelse og hva som er en naturlig reaksjon på en unormal hendelse.

MADELEINE KRISTIANSEN, psykologistudent

Sosiale medier har tatt av de siste årene, ordet "Influencer" var for bare få år siden et ukjent ord, men har i dag blitt en stor del av samfunnet.

Bloggere som deler sine liv helt usensurert, og som tar oss med inn i sin hverdag på både gode og dårligere dager. Fokuset på å vise sitt "sanne jeg" har i større grad blitt viktig, det å vise sin uperfekte hverdag og at ikke det alltid er sånn som det ser ut til på de perfekte Instagram-bildene. Det er viktig å få frem sannheten, og at ikke livet er en dans på en rosa sky, som det til tider kan se ut til i sosiale medier.

Åpenhet om psykisk helse har på kort tid blitt et viktig tema, det vi ikke snakket om og som ble bortgjemt før i tiden, har blitt et vanligere samtaletema i forskjellige settinger.

Det er bra med åpenhet, det å prøve å forstå en lidelse istedenfor å se ned på den, kunne leve i et inkluderende samfunn der det er plass til alle og heller lære av hverandre enn å se ned på hverandre.

Når det er sagt, så er det viktig å skille på det å ha en psykisk lidelse og det å ha en dårlig dag.

Det å lese andres historier kan hjelpe mange, det kan være fint å dele sin historie for å få en bedre forståelse av feks en lidelse. Vi har alle en historie, og alle har rett til å dele sin historie så mye de vil.

Men jeg mener det har blitt "populært" å ha en psykisk lidelse, som om mange jager etter å ha det verst. Ordene depresjon og angst blir brukt for mye i den dagligdagse samtalen, med det er jeg redd for at de som faktisk har en depressiv lidelse eller en angst lidelse ikke blir tatt på alvor. Fordi "alle" har jo vært deprimert eller hatt angst en gang.

Her er det viktig å skille på hva som er en psykisk lidelse og hva som er en normal reaksjon på en uvanlig hendelse. Det å ha et angstanfall vil ikke si at du har en angstlidelse, et angstanfall kan forekomme hvis du opplever unormalt mye stress eller uvanlige belastninger i livet. Det samme gjelder depresjon, vi har alle gode dager og dårlige dager.

Livet svinger mye opp og ned, oppturer og nedturer er det hverdagen er bygd på. Det skjer triste hendelser og det å reagere med å ha dårlige og triste dager er helt normalt. Det er helt normalt å ha en sorg når noen dør, hvis du mister jobben eller hvis kjæresten dumper deg. Det er normale reaksjoner på unormale hendelser vi kanskje ikke var forberedt på eller ikke klarer å forberede oss på.

Å være i en sorg er ikke det samme som å ha en psykisk lidelse. Noen bruker lenger tid på å sørge enn andre, det er heller ikke unormalt fordi vi er forskjellig og takler hendelser forskjellig. Vi har også mange forskjellige måter å takle en sorg på, noen klarer ikke å jobbe men andre bruke kanskje jobben som en stor hjelp til å takle følelsene ved å ha noe å gå til.

Det er først når disse tankene tar så mye styring at vi ikke klarer å komme oss tilbake til hverdagen det kan gå inn i å være en psykisk lidelse. Når tankene tar all plass, og vi ikke klarer å fokusere på noe annet, og heller ikke kommer oss videre. Når disse tankene hemmer oss over tid, og gjør så vi ikke lenger fungerer som vi gjorde før.

Jeg mener det bør bli større fokus på å kunne skille på dette, at vi lærer at våre reaksjoner på unormale hendelser er helt normale. Så vi kan lære å jobbe med de følelsene uten å bli sykelig gjort. Det finnes flere grader av en lidelse, noen får diagnostisert lidelsen i en mildere grad og kommer seg ut fortere enn andre som kanskje har slitt med det lenger eller kommet lenger inn i depresjonen.

Det er viktig å ikke misbruke ordene depresjon og angst, nettopp fordi de som sliter med disse diagnosene og som ofte sliter med de i skjul kanskje i flere tilfeller vil føle de ikke blir tatt like mye på alvor eller at de bør klare dette på egenhånd. Da det fort kan virke som "alle" har angst og depresjon. Det er akkurat dette som er så vanskelig. Fordi alle mennesker er til tider redde og lei seg, men det er ikke det samme som å ha en angst eller en depresjonslidelse.

Madeleine Kristiansen er psykologistudent.

Publisert: 14.02.20 kl. 14:57

