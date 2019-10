UTFORDRER ERNA: – Jeg håper statsminister Erna Solberg vil følge opp Oslos initiativ, og inngå et samarbeid med byrådet og FN for å få til klimatoppmøtet i Oslo, skriver Raymond Johansen. Foto: Frode Hansen

Debatt

Oslo er klar for klimatoppmøte!

Vi har ikke tid til å forsinke klimaarbeidet. Norge bør ta ansvar for at FNs klimatoppmøte gjennomføres. Oslo er klar til å overta når Santiago avlyser.

Nå nettopp







RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

I 2015 fikk vi endelig en bindende internasjonal klimaavtale, Paris-avtalen. Den forplikter verdens land til å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og aller helst under 1,5 grader. Det innebærer at vi må nå toppen for klimagassutslipp veldig snart. Om vi skal være klimanøytrale etter 2050, må utslippene ned, og det må skje raskt.

FNs klimaforhandlinger, de såkalte COP-møtene, arrangeres hvert år og var avgjørende for å komme frem til Paris-avtalen. De kommende møtene vil være avgjørende for at målene i avtalen faktisk nås.

FN har planlagt nye klimaforhandlinger i Santiago i Chile i desember for å konkretisere hvordan vi skal gå fra mål til handling og fra handling til resultater. Nå har Chile varslet at de likevel ikke kan være vertskap for klimatoppmøtet. Etter masseprotestene i landet, er det forståelig. Men det er svært bekymringsfullt om det også betyr at klimatoppmøtet avlyses og utsettes med ett år. Hvis det skjer, øker faren for at nye og forpliktende grep for å kutte i klimautslippene også blir utsatt.

Vi er den første generasjonen som for alvor merker effekten av klimaendringene og den siste som kan gjøre noe med dem. Klimaet er i endring fordi vi slipper ut mer klimagasser i atmosfæren enn det som er naturlig. Dermed slipper mindre varme ut gjennom atmosfæren. Konsekvensen er at temperaturen på kloden stiger, isen smelter, havet stiger og blir surere, og det blir mer ekstremvær, tørke, flom og skogbranner.

Det er fullt mulig å stoppe klimautslippene og skape endring i verden. Vi må gjøre det vi lærte av Gro Harlem Brundtland da hun var verdens miljøsjef på starten av 1990-tallet: Vi må tenke globalt og handle lokalt.

Nå kan Norge og Oslo ta globalt ansvar for at de planlagte klimaforhandlingene faktisk gjennomføres. Norge har tradisjonelt tatt mange internasjonale initiativ for fred, forsoning og utvikling. Nå er det på tide at vi også leder an i internasjonale klimainitiativ. Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019 og vil være en fantastisk ramme for FNs klimatoppmøte.

Oslo har vist at det er mulig å handle lokalt og at vi kan kutte raskt i klimautslippene. Oslo er en liten by i verden, men i tett samarbeid med andre byer utvikler vi løsninger som raskt kopieres og oppskaleres av andre. New York fortalte nylig at de vurderer å kopiere klimabudsjettet som Oslo har utviklet. De neste årene skal vi sørge for at Oslo blir verdens første utslippsfrie storby. Mange vil følge etter oss.

FNs klimatoppmøte er en mulighet for Norge til å vise ansvar og lederskap i vår tids viktigste sak. Ikke minst i en tid der vi har ambisjoner om å komme inn i FNs sikkerhetsråd. Jeg håper statsminister Erna Solberg vil følge opp Oslos initiativ, og inngå et samarbeid med byrådet og FN for å få til klimatoppmøtet i Oslo. Jeg har fått massiv respons fra næringslivet, innbyggere og organisasjoner etter initiativet om å legge klimatoppmøtet til Oslo. Vår by har næringsliv, innbyggere og organisasjoner som står klare til å bidra, både til å gjennomføre møtet og til å nå klimamålene.

Publisert: 31.10.19 kl. 11:21







Mer om