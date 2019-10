SVARER: «Totalt uforståelig at NRK gøymer det viktigaste», skrev Ingvild Eide Leirfall denne uken. Nå svarer NRK. Foto: Faksimile fra VG tirsdag.

Debatt

NRK svarer på kritikken

Har NRK gjemt bort det viktigste i vårt prosjekt om destruktive nettverk på Instagram, spør Ingvild Eide Leirfall i sitt innlegg i Framtida og i VG tirsdag. Nei, heldigvis ikke, vil vi hevde.

Nå nettopp







SOLVEIG HUSØY, redaksjonssjef for undersøkende journalistikk i dokumentar- og samfunnsavdelingen

Gjennom ett år har NRKs undersøkende miljø researchet og dokumentert hvordan unge jenter søker sammen i lukkede nettverk på Instagram. Der deler de mørke tanker, selvskadingsbilder, selvmordstanker og metoder - men finner også støtte og omsorg fra andre som sliter og forstår.

NRK har dokumentert minst 500 norske "mørke" profiler. Eksperter og jenter som selv har vært eller er med i nettverket, mener at jentene trigger hverandre og gjør hverandre sykere. NRK har dokumentert at 15 jenter som har vært med i disse nettverkene har tatt livet sitt de siste årene.

Da vi publiserte de første sakene søndag morgen, var nettverket helt ukjent for de fleste, inklusive helseminister Bent Høie og en rekke fagfolk som NRK har vært i kontakt med i ukene før publiseringen. Da er det naturlig at vi bruker plass på å forklare publikum hva vi har dokumentert før vi går videre med saker om hva som har sviktet. Allerede i Kveldsnytt samme dag intervjuet NRK helseministeren. To episoder av Innafor er publisert samtidig, med mye fokus på hvor systemet feiler i episode to.

les også Totalt uforståelig at NRK gøymer det viktigaste

I starten av denne uka har vi fokusert både på hvorfor nettverkene finnes, hvor hjelpen svikter og hvordan noen jenter internt i nettverket går langt for å redde andre.

Tirsdag kveld møttes helseminister, barneombud, psykolog og konsekvenseksperter i Debatten sendt på NRK1, NRK TV og Alltid Nyheter for nettopp å diskutere systemsvikt, årsaken til at syke jenter søker til nettverk i stedet for fagfolk og debattere mulige løsninger.

NRK kommer med flere saker i dagene framover om ulike deler av nettverket og systemet rundt.

Vi håper og tror at publikum opplever at NRK ser denne saken fra flere sider og evner å engasjere til debatt på flere arenaer. Vi trenger mer åpenhet rundt selvmord og selvskading også i journalistikken, for å skape innsikt og forståelse. Det vi ikke snakker om som samfunn, kan vi heller ikke gjøre noe med.

Publisert: 31.10.19 kl. 12:11







Mer om