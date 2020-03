Leder

Corona-krisepakken: Dyr - men enda dyrere å la være

Vanlige arbeidsfolk får ofte den største regningen når katastrofene rammer.

Nå kommer katastrofen i form av et virus. Det politiske svaret er å lukke ned store deler av samfunnet. Det skaper andre katastrofer i mange menneskers liv. Også de må politikerne svare på. Ellers blir belastningen uforholdsmessig stor for dem som på ubestemt tid mister sitt livsgrunnlag nå. Som frisører. Eller flyverter. Eller alle de andre som blir permittert, eller ikke kan drive sin egen virksomhet i disse corona-tider.

Hjelpes ikke de nå, får det uoverstigelige konsekvenser, både for den enkelte, og for samfunnet. Dersom vi kommer ut på den andre siden av coronaen med langt færre små og store bedrifter, og et stort antall arbeidsføre, men arbeidsledige, mennesker, så vil veien tilbake til en forutsigbar og trygg hverdag bli altfor lang. Og altfor vond for altfor mange mennesker.

Bred enighet

Derfor er det godt nytt at Stortinget klarer å samle seg bak vedtak som ivaretar de som er hardest rammet økonomisk av de inngripende tiltakene som skal begrense smitten av corona. Resultatet er bedre permitteringsregler, også for arbeidstakerne. Bedre ivaretakelse av stønadsmottakere av ulike NAV-ytelser. Egne sikringsordninger for selvstendig næringsdrivende. Ulike former for bistand til bedrifter. Blant annet.

Regjeringspartiene slutter opp om endringer foreslått av opposisjonen. Det er bra. For det er helt avgjørende at det er bred politisk enighet om hovedlinjene i de økonomiske krisepakkene som kommer i tiden fremover. Dette er ikke tiden for politiske egenmarkeringer. Alle partier må gi og ta. Brede forlik bidrar også til at ulike interesser blir veid mot hverandre, slik at ingen store grupper risikerer å bli oversett.

En god begynnelse

I stortingsdebatten om krisepakken sa Aps nestleder Hadia Tajik at ingen skal være overlatt til seg selv. Det er en god ambisjon. Men samtidig må vi huske at mange faktisk føler seg overlatt til seg selv, på tross av politikernes tiltak for å bøte på de verste utslagene av at samfunnet går på lavbluss på ubestemt tid.

Det kommer mer. Det må det. Fortsatt vil noen av våre medborgere måtte tåle større belastninger enn andre, både økonomisk og på andre måter. Våre politikere må fortsette jobben med å imøtekomme dem som er hardest rammet. Det vi har sett fra Stortinget nå, er en god begynnelse.

