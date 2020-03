VIL HA KOMPENSASJON: – Norsk reiselivsbransje, som er hotell, servering, bilutelie, festivaler, opplevelser og konserter, kort sagt; alt som skaper bolyst og glede i hele landet, taper nå stort og tapene øker dag for dag, skriver Kristin Krohn Devold. Foto: Håkon Eltvik/NHO

Debatt

Kristin Krohn Devold: – Vi trenger treffsikre tiltak for et reiseliv i krise

Regjeringens kommende tiltak for utsatte bransjer må være treffsikre og kraftfulle hvis norske reiselivsbedrifter skal overleve. Å dekke arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering i 15 dager er helt nødvendig.

Nå nettopp

KRISTIN KROHN DEVOLD, administrerende direktør i NHO Reiseliv

På pressekonferansen tirsdag denne uken lovet statsminister Erna Solberg og finansminister Jan Tore Sanner at regjeringen fredag vil komme med tiltak for å avhjelpe situasjonen som er oppstått i næringslivet som følge av koronaviruset.

Reiselivet og luftfarten ble nevnt spesielt mange ganger, og våre øverste politiske ledere lovet i tillegg til fredagens tiltak, at man utover våren vil vurdere spesifikke tiltak mot reiselivsnæringen. Da er det helt essensielt å velge de mest treffsikre tiltakene, selv om dette koster. I en ny spørreundersøkelse sendt til alle NHOs 16 500 virksomheter (6. mars), svarer seks av ti reiselivsbedrifter at de har opplevd lavere etterspørsel eller kanselleringer den siste tiden.

Dette er svært alvorlig, og situasjonen for reiselivet er mer dramatisk enn disse tallene tilsier, de er allerede utdaterte. I NHO Reiseliv har vi løpende kontakt med våre 3 300 medlemmer, inkludert de største serverings- og hotellkjedene i landet. De melder om en svært kritisk situasjon, og situasjonen endrer seg time for time.

Nylig varslet flere av de store hotellkjedene om en halvering i bestillinger nærmest over natten. Mange har sendt ut permitteringsvarsel, og noen vurderer oppsigelser. Reiselivet sysselsetter i dag 175 000 mennesker, og mange av disse arbeidsplassene finner vi ute i distriktene. Hvis hjørnesteinsbedrifter går konkurs, vil dette ramme lokalsamfunnet hardt. Derfor haster det nå med treffsikre tiltak for en hardt rammet reiselivsnæring som allerede sliter med lave marginer.

Regjeringen har varslet at staten vil gå inn og midlertidig dekke lønnsplikten i den såkalte arbeidsgiverperioden ved permittering på 15 dager. Det er et viktig og riktig grep. Finansministeren var imidlertid ikke klar på om staten vil dekke deler av de tre arbeidsukene, eller hele perioden. Det er ingen tvil om regjeringen bør gå inn for å dekke hele perioden når staten først tar et slikt grep. Å få hjelp til å dekke den omsetningen som forsvant over natten er nødvendig for å unngå konkurser.

Det er også viktig at det statlige ansvaret har tilbakevirkende kraft på permitteringer. Bedriftene som allerede har permittert er de som sliter mest, og da vil det være paradoksalt for staten å ikke bistå akkurat disse selskapene. At staten går inn og dekker arbeidergiverperioden ved sykdom på 16 dager er et annet tiltak som vil avhjelpe situasjonen.

Regjeringen fremsatte og utsettelse av betaling av formuesskatt og tilbakeføring av tidligere betalt skatt på overskudd som et virkemiddel. Utsatt skatt for vår bransje vil imidlertid bare øke fremtidig gjeld. For en bransje med lav driftsmargin og underskudd, er ikke muligheten til å tilbakeføre tidligere betalt overskuddsskatt det mest treffende.

Derfor mener jeg at regjeringen i sine tiltak heller bør vurdere bortfall av moms og formueskatt for reiselivsbransjen. Å reversere momsnivået for norsk reiseliv fra 12 til åtte prosent slik at bedriftene får beholde mer av den lille omsetningen som er igjen, vil bidra mest i den akutte situasjonen vi er i nå.

Dette er allerede svært dramatisk, og jeg tror ikke at vi har nådd toppen. Det vil bli verre før det blir bedre, og derfor er momsreduksjon helt nødvendig.

Norske helsemyndigheter anbefalte tirsdag at man avlyser eller flytter alle arrangementer innendørs og utendørs (med seteplassering) med mer enn 500 deltakere. I tillegg må man søke kommunen om tillatelse for å gjennomføre mindre arrangementer. Dette vil påføre vår bransje enorme tap når konserter, festivaler og konferanser må avlyses etter pålegg fra myndighetene. Her må finansministeren se til Danmark for løsninger.

Danske myndigheter varslet nemlig å innføre en kompensasjonsordning etter at man på nasjonalt hold gikk ut og forbød arrangementer over 1000 deltakere. I Norge har helseminister Bent Høie tatt motsatt standpunkt og nå sagt at når helsemyndighetene fatter vedtak eller gir råd og anbefalinger som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap, utløser det i utgangspunktet ikke erstatningsansvar.

Vi mener norske myndigheter må revurdere dette standpunktet. Norsk reiselivsbransje, som er hotell, servering, bilutelie, festivaler, opplevelser og konserter, kort sagt; alt som skaper bolyst og glede i hele landet, taper nå stort og tapene øker dag for dag. En kompensasjonsordning må derfor fortsatt være et aktuelt hjelpemiddel.

Det er bra at regjeringen har signalisert grep for å hjelpe bransjer som er utsatt. Nå er det viktig at staten tar de rette og mest målrettede grepene for å berge tusenvis av norske arbeidsplasser som nå trues. Overnatting og servering utgjør godt over 100.000 sysselsatte i nær sagt alle norske kommuner, og mange av hotellene er hjørnestensbedrifter i våre mange kommuner. Myndighetene må nå vise handlekraft slik av vi har et livskraftig reiseliv i Norge også etter korona.

Publisert: 13.03.20 kl. 07:26

