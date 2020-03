TWITTER: Det hele begynte med en Twitter-melding fra skuespiller Alyssa Milano, og emneknaggen #metoo ble skapt. Her er Milano på en markering i 2018. Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Leder

VG mener: #metoo var en revolusjon. I dag kan vi snakke om før og etter.

For to og et halvt år siden hadde ingen hørt om emneknaggen #metoo. Så skapte den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano global furore da hun i oktober 2017 skrev på Twitter: «Hvis du har blitt seksuelt trakassert eller overfalt skriv ’’me too’’ som svar på denne tweeten.» Resten er historie.

29 måneder etter ser vi at mektige menn har falt. Store virksomheter, kommersielle bedrifter, internasjonale organisasjoner og politiske partier har blitt nødt til å sette seksuell trakassering på sin dagsorden. Flere er blitt tvunget til å ta grundige oppgjør med seg selv og lage konkrete handlingsplaner mot uønsket seksuell oppmerksomhet. Retningslinjer for å få bukt med utdaterte holdninger og forkastelig oppførsel – fremferd man skulle tro folk hadde sluttet med for lengst i en moderne, opplyst verden.

Tvert imot, skulle det vise seg. Det eskalerende oppropet avdekket at særdeles kritikkverdige og langt på vei kriminelle handlinger levde godt i mange organisasjoner. Det gjorde også aksepten for det uakseptable. Mørketallene var ulidelig store. Brått begynte vi å snakke høyt om det vi tidligere hadde tiet om. #metoo var en revolusjon. I dag kan vi snakke om en tid før og etter.

Oppmerksomheten rundt kampanjen har ikke bare økt en generell bevissthet om hva seksuell trakassering handler om. Det har også medført en større erkjennelse av lederansvar, og hvilke krav det stilles til personer som har fått overordnede posisjoner.

Forventninger om at vedkommende skal opptre respektfullt overfor folk rundt seg er nå én ting. Men det forutsettes også at en leder legger til rette for forebyggende arbeid mot negativ seksuell oppmerksomhet, og at det etableres klare varslingsrutiner i fall noen opplever å bli forulempet på arbeidsplassen eller i tillitsforholdet.

#metoo har satt i gang mange prosesser verden over. Noen feil og overgrep med motsatt fortegn har også funnet sted i emneknaggens navn. Men i det store og hele har #metoo vært en suksess, i form av en helt nødvendig opprydning. Kampanjen avdekket forhold som var så drøye og så vidtrekkende at #metoo ble overskriften på et omfattende samfunnsproblem.

Overgrepsdommen mot den amerikanske filmmogulen Harvey Weinstein har på mange måter satt et slags punktum for selve kampanjen. Men kampen mot alt det #metoo har problematisert er på ingen måte forbi. Fortsatt finnes det holdninger i enkelte miljøer som gjør at uakseptable kulturer lever videre og «legitimerer» at menn i asymmetriske maktforhold kan utsette kvinner for ubehag, trakassering og i verste fall overgrep. Derfor vil #metoo fortsatt bety noe.

Publisert: 08.03.20 kl. 10:55

