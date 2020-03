SVARAR FRP-DALE: – Om vi berre overlèt til andre land å gjennomføre ei grøn omstilling, vil det vere tidenes bjørneteneste for norsk næringsliv, skriv Sveinung Rotevatn og Tina Bru. Foto: NTB SCANPIX

Debatt

Norsk klimapolitikk er god næringspolitikk

Eit framtidsretta næringsliv i Noreg må vere med å utvikle teknologi og løysningar som reduserer utsleppa – den jobben kan vi ikkje overlate berre til utlendingar.

SVEINUNG ROTEVATN, klima- og miljøminister (V)

TINA BRU, olje- og energiminister (H)

«Klimanasjonalisme», kallar han det. Framstegspartiets Jon Georg Dale har eit nytt ord på ein gamalt bodskap. For det han eigentleg skriv i VG 28. februar er at det er betre om andre land kuttar utslepp, så kan Noreg sleppe unna.

Men det er eit grunnleggjande paradoks i Jon Georg Dales klimapolitikk. På den eine sida vil han kutte utslepp med «maksimal bruk av klimakvoter», altså at Noreg når sine klimamål ved utsleppskutt i andre land. På den andre sida avsluttar han innlegget med «vi treng ein framtidsretta teknologi- og industripolitikk for Noreg».

Det heng ikkje saman. Å skjerme Noreg frå klimakutt er det stikk motsette av ein framtidsretta teknologi- og industripolitikk. Viss Noreg berre skal dure på som før, vil andre land kome først med grøn teknologi og den produksjonen som vil ha ein marknad i nullutsleppssamfunnet.

Difor er den beste måten å sikre eit godt næringsliv for framtida, å føre ein offensiv klimapolitikk. Strenge krav, anten det er CO2-avgift eller reguleringar, vil saman med forsking og teknologiutvikling, gjere at norsk industri får eit grønt konkurransefortrinn på den globale marknaden. Eit godt døme på dette er petroleumsnæringa.. Dei er verdsleiande på lågast mogleg karbonavtrykk i produksjon av olje og gass, noko Dale og Frp ofte er glade i å framheve. Men dette har altså ikkje kome av seg sjølv, det har kome fordi vi stiller nasjonale miljøkrav.

Samstundes fører den norske klimapolitikken til eit næringsliv som produserer dei produkta vi treng for å redde klimaet. Små og store verksemder i heile landet kjem med sine bidrag i det grøne skiftet. Eit døme på dette er Equinor, som med støtte frå ENOVA no er i gang med å byggje verdas største flytande havvindpark, som vil kutte utslepp tilsvarande 100 000 personbilar. Fleire av oppdraga har gått til norske leverandørar, og prosjektet skapar allereie store ringverknadar. Eit anna døme er Grovfjord Mekaniske Verksted, som har utvikla teknologi både for heilelektrisk og hybrid drift av arbeidsbåtar, og er i gang med ein hybridbåt for havvindparker. Norsk klimapolitikk er næringslivpolitikk.

No har Noreg eit nytt og ambisiøst klimamål. Vi skal halvere utsleppa innan 2030. Skal verda ha sjans til å nå målet om å halde temperaturauka under 1,5 grader, må alle kutte og kutte mykje. Det er mogeleg, men det krev handling, òg i Noreg.

Det ansvaret tek regjeringa, og det tek også det norske næringslivet. Det grøne skiftet er i full gang allereie. Utsleppa har no gått ned i tre år på rad, mykje takket vere eit omstillingsdyktig norsk næringsliv.

Om vi berre overlèt til andre land å gjennomføre ei grøn omstilling, vil det vere tidenes bjørneteneste for norsk næringsliv.

Publisert: 06.03.20 kl. 12:23

