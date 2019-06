Anti-Trump-demonstrasjon i Teheran i mai i år. Nedskytingen av den amerikanske dronen er en provokasjon fra Irans side som kan lede til en alvorlig konfrontasjon mellom de to landene. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Trump-doktrinen

For USAs president Donald Trump kan den eskalerende konflikten med Iran bli den største testen på hans utenrikspolitiske doktrine.

Trump har utviklet en egen versjon av Teddy Roosevelts «Snakk vennlig, men ta med deg en stor klubbe»-politikk. Trump snakker høylytt og har tidvis veivet med klubben. Men intensjonene, slik de ble utformet under valgkampen i 2016, er å holde USA mest mulig utenfor internasjonale militære konflikter. Og spesielt i Midtøsten, hvor han gikk hardt til angrep på sin motstander og tidligere utenriksminister Hillary Clinton og sine to forgjengere George W. Bush og Barack Obama, for de «hengemyrene» av noen konflikter de involverte landet i.

Trumps revitalisering av 1930-tallets «Amerika først»-paroler innebærer jo nettopp at man ikke skal risikere amerikansk liv og eiendom i konflikter som – i hvert fall overfladisk sett – ikke angår USA. Ideen er å bygge opp et sterkest mulig militært forsvar og bruke det minst mulig. I politikken vis-avis Nord Korea så man hvordan han først truet med «flammer og raseri» før han etter noen diplomatiske runder hevdet å ha et kjærlighetsforhold til Kim Jong-un. Det kan diskuteres hvor mye reell politikk som er kommet ut av dette spillfekteriet, men så langt har det i det minste ikke ledet til konfrontasjon.

Iran-situasjonen er langt mer akutt. Etter at Trump trakk USA ut av atomavtalen Obamaadministrasjonen hadde initiert og fremforhandlet har forholdet mellom de to landene beveget seg raskere mot konflikt. En nedskyting av en amerikansk drone er en åpenbar provokasjon fra Irans side, og ikke en menneskelig svikt eller feil, slik Trump prøvde å fremstille det natt til fredag. Trumps uttalelser fredag ettermiddag hvor han ga uttrykk for at han i siste sekund lot være å bombe tre mål i Iran som gjengledelse, er åpenbart ment å understreke alvoret i situasjonen. Vi velger å imidlertid å tro at Trump i det lengste vil unngå en militær konfrontasjon, fordi han skjønner at det vil kunne lede til en uhåndterlig situasjon av typen han har kritisert sine forgjengere så mye for. Men vi er farlig nær en konflikt. Verden vil holde pusten mens man håper at de to mektige statene finner en løsning som ikke innebærer en militær eskalering med enorme og omseggripende konsekvenser.

